De nouvelles fonctionnalités Slack pour affronter le froid

Les mises à jour de cet hiver viennent faciliter le travail quotidien. Flux de travail et automatisations plus intuitifs, collaboration sur des canevas enrichis, analyses des données, accessibilité et connexions Salesforce approfondies : ces fonctionnalités aident les équipes à consacrer moins de temps aux tâches fastidieuses afin de faire progresser le travail plus vite. La nouvelle version améliorée de Slackbot ajoute une intelligence contextuelle, le tout soutenu par des garde-fous d'IA intégrés qui maintiennent la sécurité et la confiance au premier plan.

Slackbot s’offre un nouveau look et une intelligence supérieure

Ce mois-ci, nous avons introduit le tout nouveau Slackbot. De simple assistant de notifications, il se transforme en agent IA personnel de travail. Intégré nativement dans Slack sans aucune configuration requise, Slackbot est l'agent toujours au courant de tout car il est intégré au cœur de votre travail. Il est conçu pour s'occuper des tâches fastidieuses afin que vous puissiez vous concentrer sur le travail à valeur ajoutée.

Alors concrètement, à quoi cela ressemble au quotidien ? Slackbot transforme le chaos des données, des messages et des fichiers éparpillés en actions claires. Pour cela, il :

Résume immédiatement : évitez de scroller et allez droit au but. Slackbot peut récapituler les canaux de projets compliqués, résumer de longs fils de discussion, ou extraire les points clés d'un Appel d'équipe que vous avez manqué.

Fait remonter les fichiers, conversations et l’intégralité du contexte : Slackbot trouve les fichiers et les conversations spécifiques dont vous avez besoin, et va plus loin en expliquant le contexte qui les entoure. Il fait le lien entre les décisionnaires, les échanges dans le fil de discussion et ce que cela signifie concrètement pour votre travail en cours.

Rédige du contenu dans votre style : fini le syndrome de la « page blanche ». Que vous ayez besoin de rédiger un plan de blog, un e-mail délicat ou un brief de projet, Slackbot élabore un premier brouillon soigné qui s’appuie sur votre style rédactionnel et votre contexte.

Analyse les fichiers en profondeur : arrêtez de vous abîmer les yeux sur des PDF en fin de journée. Vous pouvez demander à Slackbot d'extraire des données spécifiques d'une présentation de 40 pages, d'identifier des tendances dans un tableur, ou de recouper un rapport avec une conversation.

Ce qui distingue Slackbot des nombreux chatbots génériques présents sur le marché est simple : le contexte. La plupart des outils IA agissent comme des stagiaires qui n'auraient pas lu le briefing, et qui vous obligent à passer la moitié de votre temps à leur expliquer l'historique du projet. A contrario, Slackbot est le collègue qui était présent en réunion avec vous. Parce qu'il comprend vos projets, les personnes avec qui vous travaillez et comment les décisions sont prises, il vous fournit des réponses dignes de confiance, tout en respectant la sécurité de niveau entreprise soumise à vos autorisations existantes. C’est important car cela vous permet d'arrêter de « chercher » l'information et de commencer à agir en conséquence. Votre travail reste dynamique car son flux n’est pas interrompu. Disponible pour tous les clients Business+V2, Enterprise+ (les administrateurs peuvent avoir besoin d'activer/d'opter pour la fonctionnalité dans leur espace de travail), Grid et Select (avec module complémentaire IA).

Slackbot déclenche le travail, Slack s'occupe du reste

Slackbot vous aide à déterminer les prochaines étapes de travail, puis Slack prend en charge la suite des opérations. Une fois que vous énoncez ce qui doit se passer, Slack transforme cette directive en action à travers les agents, les flux de travail, les documents et systèmes qui alimentent déjà votre journée. Les agents sont plus faciles à découvrir et gérer, les flux de travail se déclenchent spontanément à partir d’éléments naturels dans la conversation, et les tâches de configuration disparaissent. Avec des visuels plus clairs, des aperçus plus riches, ainsi que les données Salesforce en temps réel et toujours en contexte, ces mises à jour sont conçues pour réduire les frictions à chaque étape. Résultat, le travail avance avec moins de clics, moins de configurations requises, et beaucoup moins de tâches remises au lendemain.

Nouvelle expérience Agent Sunroof : l'Agent Sunroof a été entièrement repensé pour faciliter la découverte et la gestion des agents IA dans Slack. Cette nouvelle expérience propose une interface de liste élégante et intuitive qui vous permet d'ajouter et de supprimer des agents directement depuis la barre d'outils supérieure. Finies les recherches dans les paramètres ; lorsque vous débutez, un état vide (empty state) vous guide pour ajouter votre premier agent en un seul clic. La conception rationalisée comprend des éléments de liste plus grands et plus attrayants visuellement, une fonctionnalité de recherche améliorée pour vous aider à découvrir les agents adaptés à vos besoins, et une intégration transparente avec des messages directs unifiés. Disponible pour tous les forfaits avec un déploiement complet d'ici février.

Améliorations des objets de travail : les dernières mises à jour rationalisent la visualisation et l'interaction avec les documents : les aperçus de fichiers s'ouvrent désormais en pleine largeur avec la barre latérale masquée pour une meilleure concentration de l’utilisateur ; le mode édition est plus accessible avec des indicateurs de champs plus clairs ; les messages publiés par les flux de travail prennent désormais en charge le déploiement des liens d'application. Les améliorations de navigation incluent une barre d'onglets fixe dans le panneau flexible, la possibilité de transférer les pièces jointes d'objets de travail depuis les canaux privés, et des actions rapides pour ouvrir les conversations directement depuis les cartes de déploiement. Plusieurs liens externes s'affichent automatiquement sous forme de déploiements compacts, les améliorations visuelles optimisent la lisibilité des cartes, et de nouveaux toasts de confirmation et repères éducatifs aident à guider les utilisateurs à travers les fonctionnalités comme la copie de liens et l'actualisation des aperçus de fichiers. Disponible sur tous les forfaits, l'accès sous licence via un tiers peut s'appliquer.

Publications automatisées de messages : ce déclencheur permet aux utilisateurs de créer des flux de travail qui se déclenchent automatiquement lorsque des mots-clés spécifiques sont publiés dans les canaux publics. Les cas d'usage principaux incluent le filtrage des éléments inutiles dans les canaux de surveillance à haute vélocité, la surveillance de mots-clés spécifiques comme « critique » ou « incident », et le suivi des conversations sur des thèmes qui vous intéressent dans des canaux spécifiques. Les fonctionnalités clés incluent : Créer jusqu'à 5 conditions de mots-clés par flux de travail Mélanger et associer les mots-clés inclus et exclus Choisir jusqu'à 20 canaux publics à observer Configurer des filtres supplémentaires pour les fils de discussion, les automatisations et les agents Agentforce Inclure le texte du message dans les étapes du flux de travail qui suivent (Disponible pour les clients Pro, Business+ et Enterprise+)

ce déclencheur permet aux utilisateurs de créer des flux de travail qui se déclenchent automatiquement lorsque des mots-clés spécifiques sont publiés dans les canaux publics. Les cas d'usage principaux incluent le filtrage des éléments inutiles dans les canaux de surveillance à haute vélocité, la surveillance de mots-clés spécifiques comme « critique » ou « incident », et le suivi des conversations sur des thèmes qui vous intéressent dans des canaux spécifiques. Les fonctionnalités clés incluent :

Rappels de texte Alt pour l'accessibilité : le texte Alt (descriptions d'images) aide les personnes avec des déficiences visuelles à participer pleinement aux conversations qui incluent des images. Slack prend en charge le texte Alt depuis longtemps, mais il était facile d'oublier cette fonctionnalité lors du chargement d'images. Cette mise à jour rend le texte Alt plus simple et plus visible, et introduit des rappels optionnels que les utilisateurs peuvent activer pour eux-mêmes ou que les administrateurs peuvent activer pour des espaces de travail entiers. Lorsqu'ils sont activés, les rappels apparaissent comme un prompt au moment de l'envoi sur le web et sur ordinateur, et comme un badge sur les miniatures d'images sur iOS et Android. Cela aide les équipes à développer des habitudes plus inclusives. Disponible pour tous les forfaits.

Automatisations des canaux Salesforce : de nouvelles fonctionnalités améliorent l'automatisation des canaux Salesforce dans Slack grâce à deux améliorations clés. Premièrement, un nouveau déclencheur « Lorsqu'un canal Salesforce est créé » qui lance automatiquement des flux de travail lors de la création manuelle de canaux (via le composant LEX ou les vues de liste Slack), permettant l'ajout automatique d'utilisateurs et la configuration des canaux. Deuxièmement, la possibilité d'ajouter des utilisateurs issus d'objets enfants aux canaux, vous permettant d'intégrer les membres d'équipe provenant d'enregistrements Salesforce connexes qui n'ont pas de relation directe avec l'enregistrement principal – garantissant ainsi une collaboration plus complète. Les deux fonctionnalités sont disponibles pour les administrateurs des ventes et fonctionnent dans le cadre du Générateur de flux de travail existant. Tous les clients disposant de notre nouvelle connexion Seamless Auth entre Salesforce et Slack peuvent y accéder.

Champs de données Salesforce dans les canevas : les champs de données sont des champs synchronisés de manière bidirectionnelle qui vous permettent d'intégrer des données Salesforce dans n'importe quelle section d'un canevas et de vous assurer que la source de vérité reste toujours à jour. Considérez les champs de données comme un nouveau bloc de construction puissant pour les cas d'utilisation Slack vers Salesforce tels que la planification des comptes, le planning de finalisation des ventes, les briefings exécutifs, la recherche de comptes, et plus encore. Disponible dès maintenant pour la plupart des clients Business+ et Enterprise+ (déploiement complet d'ici fin février).

Analyses des données des canevas : les administrateurs obtiennent désormais une vue plus complète de la façon dont les équipes utilisent les canevas. En plus des consultations, modifications, commentaires et créations, les analyses des données incluent maintenant les partages de canevas et les réactions des membres, ainsi qu'un nouvel onglet Utilisation générale qui rassemble toutes les interactions en un seul endroit. Cela donne aux administrateurs une image plus complète de l'engagement et de la façon dont les équipes collaborent véritablement autour du contenu des canevas. Cette fonctionnalité est disponible pour les forfaits Enterprise+ et Grid.

Garde-fous intégrés pour l'IA au travail

Avec tout le travail qui se déroule en arrière-plan, la confiance et le contrôle sont cruciaux. Chez Slack, nous pensons que l'IA doit faciliter le travail et le rendre plus productif sans jamais compromettre la confiance. C'est pourquoi nos fonctionnalités IA sont intégrées directement dans Slack avec des contrôles clairs et de solides garde-fous. Les administrateurs décident si l'IA est activée, et chaque interaction IA est protégée par les garde-fous Slack AI, notre cadre de sécurité multicouche conçu pour maintenir une IA fiable, appropriée et sécurisée dans les environnements de travail.

Les fonctionnalités IA sont optionnelles et contrôlées par les administrateurs d'espaces de travail

Les garde-fous Slack AI aident à réduire les hallucinations et les résultats dangereux

Le filtrage de contenu en temps réel aide à bloquer les réponses dangereuses ou inappropriées

Les protections sont conçues spécifiquement pour les cas d'utilisation en milieu professionnel

Nous concevons également l'IA dans Slack en plaçant la confidentialité et la protection des données au cœur de nos préoccupations. Les données clients, les messages, les fichiers et les conversations ne sont jamais utilisés pour entraîner les grands modèles de langage. L'IA ne fonctionne qu'avec les informations auxquelles un utilisateur a déjà accès, et les autorisations sont toujours respectées. Nos modèles fonctionnent dans l'environnement cloud sécurisé de Slack, garantissant que les données clients ne quittent jamais notre périmètre de confiance et ne deviennent jamais accessibles aux fournisseurs tiers.

Les données clients ne sont jamais utilisées pour entraîner les LLM

L'IA respecte les autorisations et contrôles d'accès Slack existants

L'IA ne fait apparaître que les informations que les utilisateurs sont déjà autorisés à voir

Les modèles fonctionnent au sein de l'infrastructure sécurisée de Slack, et non dans des systèmes externes

Dans Slack, nous avons également récemment créé la nouvelle fonctionnalité Exclusions IA pour ajouter une couche de contrôle supplémentaire qui restreint l'accès à certains canaux, canevas et listes. Nous sommes ravis de déployer une nouvelle capacité qui permet aux administrateurs et propriétaires (organisation et espace de travail) de marquer des canaux spécifiques, ainsi que des canevas et listes, comme exclus de l'utilisation de Slack AI. Lorsque l'un d'eux est marqué comme exclu, son contenu ne sera pas utilisé pour les résumés IA, la recherche, les recommandations, ou le contexte de données dans toutes les fonctionnalités Slack alimentées par l'IA – plus précisément AI Answers et Slackbot AI. Cette configuration n'est disponible que pour nos clients Enterprise+. Cela garantit que les équipes peuvent mieux contrôler quelles données contribuent aux sorties IA afin d'améliorer la confiance dans les produits IA de Slack pour que les entreprises puissent les activer. Les changements incluent :

Contrôles d'exclusion au niveau du canal

Contrôles d'exclusion au niveau des canevas et des listes (ordinateur uniquement)

Mises à jour du tableau de bord sur la gestion des canaux

Ces mises à jour éliminent les frictions dans Slack, grâce à un Slackbot plus intelligent, des flux de travail plus fluides et des garde-fous IA intégrés. Activez-les et constatez combien il devient aisé de faire progresser le travail, là où il se déroule.

Consultez notre page web Innovations pour les versions précédentes.

Veuillez noter qu’il est possible que certaines fonctionnalités ne soient pas immédiatement disponibles dans votre espace de travail, selon le calendrier de déploiement, votre forfait de licence Slack, ou les exigences de licence supplémentaires. Pour en savoir plus sur la disponibilité des fonctionnalités, vérifiez avec votre administrateur les forfaits de licence de votre espace de travail.

Prêt à en savoir plus ? Contactez-nous.