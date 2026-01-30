Novedades de Slack: Nuevas funciones para superar el bajón invernal

Las actualizaciones de este invierno están pensadas para simplificar los aspectos más complejos del trabajo diario. Desde flujos de trabajo y automatizaciones más intuitivos hasta una colaboración más completa en canvas, nuevas capacidades de análisis de datos, mejoras en accesibilidad y una integración más profunda con Salesforce, estas novedades permiten a los equipos dedicar menos tiempo a gestionar el trabajo y más a hacerlo avanzar. El nuevo Slackbot incorpora inteligencia contextual y se apoya en mecanismos de límites de IA integrados que refuerzan la seguridad y la confianza.

Slackbot estrena imagen y multiplica su inteligencia.

Este mes presentamos el nuevo Slackbot, que pasa de ser tu asistente de notificaciones de confianza a convertirse en tu agente de IA personal para el trabajo. Integrado de forma nativa en Slack y sin necesidad de configuración, Slackbot siempre está al tanto porque forma parte del espacio donde trabajas cada día. Está diseñado para asumir la carga operativa y dejarte espacio para centrarte en el trabajo estratégico.

Pero, ¿qué significa esto en la práctica? En el trabajo diario, Slackbot transforma la dispersión de datos, mensajes y archivos en pasos concretos al realizar funciones como las siguientes:

Resúmenes al instante: Olvídate de desplazarte hacia abajo sin fin y ve directamente a lo importante. Slackbot puede sintetizar canales de proyectos intensos, condensar hilos largos o extraer las conclusiones clave de una junta a la que no pudiste asistir.

Acceso a archivos, conversaciones y todo el contexto: Slackbot encuentra los archivos y mensajes que necesitas, y además te explica el contexto que los rodea. Conecta quién tomó cada decisión, qué ocurrió en el hilo y qué implica esa información para tu trabajo ahora mismo.

Redacción con tu propio estilo: Supera el bloqueo de la página en blanco. Tanto si tienes que preparar la estructura de un blog, redactar un correo delicado o elaborar el resumen de un proyecto, Slackbot genera un primer borrador pulido adaptado a tu tono y contexto.

Análisis profundo de archivos: Deja de forzar la vista frente a PDF al final del día. Puedes pedirle a Slackbot que extraiga datos concretos de una presentación de 40 páginas, detecte tendencias en una hoja de cálculo o contraste un informe con una conversación.

¿Qué hace que Slackbot destaque entre los numerosos chatbots genéricos? El contexto. Mientras que muchas herramientas de IA son como becarios que llegan sin contexto y te obligan a dedicar tiempo a ponerlas al día, Slackbot es como el compañero que asistió contigo a la reunión. Slackbot entiende tus proyectos, a las personas con las que trabajas y cómo se toman realmente las decisiones, y por eso te ofrece respuestas fiables, siempre bajo estándares de seguridad de nivel empresarial que respetan los permisos ya establecidos. Esto es clave porque te permite dejar de “buscar” información y empezar a utilizarla, manteniendo el trabajo en marcha sin interrumpir tu ritmo. Disponible para todos los clientes Business+ V2, Enterprise+ (es posible que los administradores deban habilitar la función en su espacio de trabajo), Grid y Select (con el complemento de IA).

Slackbot impulsa el trabajo. Slack se encarga del resto.

Slackbot te ayuda a decidir qué hacer a continuación; Slack se ocupa de todo lo demás. Una vez que definas lo que quieres que ocurra, Slack convierte esa intención en acciones que se ejecutan en agentes, flujos de trabajo, documentos y sistemas que ya forman parte de tu día a día. Ahora es más fácil descubrir y gestionar agentes. Además, los flujos de trabajo se activan de forma natural dentro de las conversaciones y las tareas de configuración pasan a un segundo plano. Con elementos visuales más claros, vistas previas más completas y datos de Salesforce en tiempo real siempre en contexto, estas mejoras simplifican cada etapa del proceso. El resultado: el trabajo avanza con menos clics, menos configuraciones y muchos menos “luego lo hago”.

Nueva experiencia de gestión de agentes: Hemos rediseñado por completo esta funcionalidad para que descubrir y administrar agentes de IA en Slack sea más fácil que nunca. La nueva interfaz cuenta con una lista atractiva e intuitiva que permite añadir o quitar agentes directamente desde la barra superior, sin tener que navegar por los ajustes. Si estás empezando, una pantalla inicial te guía para añadir tu primer agente con un solo clic. El diseño optimizado incorpora elementos de lista más grandes y visualmente más claros, una búsqueda mejorada para encontrar los agentes adecuados según tus necesidades y se integra directamente con la vista unificada de mensajes directos. Disponible en todos los planes, con implementación progresiva hasta febrero.

Mejoras en los objetos de trabajo: Las últimas actualizaciones facilitan la consulta y la interacción con documentos. Ahora las vistas previas de archivos se abren a pantalla completa con la barra lateral oculta, lo que permite concentrarse sin distracciones. El modo de edición incorpora indicadores de campo más claros, y los mensajes publicados mediante flujos de trabajo ya admiten vistas previas ampliadas de enlaces de aplicaciones. La navegación también mejora con una barra de pestañas fija en el panel flexible, la posibilidad de reenviar adjuntos de objetos de trabajo desde canales cerrados y accesos rápidos para abrir conversaciones directamente desde las tarjetas de vista previa. Cuando hay varios enlaces externos, se muestran automáticamente en formato compacto. Las mejoras visuales facilitan la lectura de las tarjetas, y los nuevos mensajes de confirmación junto con indicaciones en pantalla ayudan a entender mejor funciones como copiar enlaces o actualizar vistas previas.

Publicaciones automáticas de mensajes: Este activador permite crear flujos de trabajo que se ejecutan automáticamente cuando se publican palabras clave específicas en canales abiertos. Entre los casos de uso más destacados están la reducción de ruido en canales de supervisión con alta actividad, la detección de términos como “sev” o “incident” y el seguimiento de conversaciones sobre temas relevantes en canales concretos. Funciones principales: Hasta 5 condiciones de palabras clave por flujo Posibilidad de combinar palabras clave incluidas y excluidas Supervisión de hasta 20 canales abiertos Filtros adicionales para hilos, automatizaciones y agentes de Agentforce Incorporación del texto del mensaje en los pasos siguientes del flujo de trabajo (Disponible para clientes de los planes Pro, Business+ y Enterprise+)

Este activador permite crear flujos de trabajo que se ejecutan automáticamente cuando se publican palabras clave específicas en canales abiertos. Entre los casos de uso más destacados están la reducción de ruido en canales de supervisión con alta actividad, la detección de términos como “sev” o “incident” y el seguimiento de conversaciones sobre temas relevantes en canales concretos. Funciones principales:

Recordatorios de texto alternativo para mejorar la accesibilidad: El texto alternativo (descripción de imágenes) permite que las personas con discapacidad visual participen plenamente en conversaciones que incluyen imágenes. Slack ya ofrecía esta función desde hace tiempo, pero era fácil pasarla por alto al subir imágenes. Ahora el texto alternativo es más visible y sencillo de añadir, y se incorporan recordatorios opcionales que los usuarios pueden activar individualmente o que los administradores pueden habilitar para todo el espacio de trabajo. Cuando la función está activa, aparece un aviso antes de enviar el mensaje en web y ordenador, y una alerta en la miniatura de la imagen en iOS y Android. Así, la accesibilidad se convierte en parte natural del flujo de trabajo. Disponible en todos los planes.

Automatizaciones de canales de Salesforce: Las nuevas funciones refuerzan la automatización de canales de Salesforce en Slack con dos mejoras principales. La primera es un nuevo activador “Cuando se cree un canal de Salesforce”, que pone en marcha automáticamente flujos de trabajo cuando los canales se crean manualmente (a través del componente LEX o de las vistas de lista de Slack). Esto permite añadir usuarios y configurar el canal de forma automática. La segunda mejora permite añadir usuarios desde objetos secundarios a los canales, lo que facilita incorporar miembros del equipo vinculados a registros relacionados en Salesforce que no tienen relación directa con el registro principal, asegurando una colaboración más completa. Ambas funciones están disponibles para administradores de ventas y funcionan dentro del marco actual del creador de flujos de trabajo.Disponible para clientes que cuentan con la nueva conexión Seamless Auth entre Salesforce y Slack.

Campos de datos de Salesforce en canvas: Los campos de datos se sincronizan en ambos sentidos y permiten incorporar información de Salesforce en cualquier sección de un canvas, garantizando que la fuente de referencia esté siempre actualizada. Funcionan como un nuevo componente clave para casos de uso conjuntos entre Slack y Salesforce, como planes de cuenta, planes de cierre de oportunidades, resúmenes ejecutivos, investigación de cuentas y mucho más. Disponible actualmente para la mayoría de clientes Business+ y Enterprise+ (despliegue total previsto antes de finales de febrero).

Análisis de datos de canvas: Los administradores ahora cuentan con una visión más completa de cómo usan los canvas los equipos. Además de las visualizaciones, ediciones, comentarios y creaciones, el análisis incluye ahora información sobre cuántas veces se comparten los canvas y las reacciones que tienen, junto con una nueva pestaña de uso general que reúne todas las interacciones en un mismo lugar. Esto ofrece a los administradores una perspectiva más amplia del nivel de interacción y de cómo colaborar realmente los equipos en torno al contenido de los canvas. Disponible en los planes Enterprise+ y Grid.

Límites integrados para la IA en el trabajo

Cuando tanto trabajo ocurre en segundo plano, la confianza y el control son más importantes que nunca. En Slack creemos que la IA debe facilitar el trabajo y aumentar la productividad sin poner en riesgo la confianza. Por eso nuestras funciones de IA están integradas directamente en Slack, con controles claros y límites sólidos. Los administradores deciden si la IA está activada, y cada interacción está protegida por los límites de la IA de Slack, nuestro marco de seguridad multicapa que garantiza un uso fiable, apropiado y seguro en entornos profesionales.

Las funciones de IA son opcionales y están bajo el control de los administradores del espacio de trabajo.

Los límites de la IA de Slack ayudan a reducir las alucinaciones y respuestas inapropiadas o poco fiables.

El sistema de filtrado en tiempo real ayuda a impedir respuestas perjudiciales o inapropiadas.

Estas protecciones se han diseñado expresamente para contextos profesionales.

En Slack, también diseñamos la IA con la privacidad y la protección de datos como pilares fundamentales. Los datos de los clientes, como mensajes, archivos y conversaciones, nunca se utilizan para entrenar modelos grandes de lenguaje. La IA solo accede a información para la que el usuario ya tiene permisos, y esos permisos se respetan en todo momento. Nuestros modelos se ejecutan dentro del entorno seguro en la nube de Slack, lo que garantiza que los datos de los clientes permanezcan dentro de nuestro entorno de confianza ni queden expuestos a proveedores externos.

Los datos de los clientes nunca se utilizan para entrenar LLM.

La IA respeta los permisos y controles de acceso configurados en Slack.

La IA solo muestra información a la que el usuario ya tiene acceso autorizado.

Los modelos se ejecutan dentro de la infraestructura segura de Slack, no en sistemas externos.

En Slack hemos incorporado recientemente la nueva función Exclusiones de IA, que añade una capa adicional de control para restringir el acceso de la IA a determinados canales, canvas y listas. Estamos incorporando además una nueva función que permite a los administradores y propietarios (de la organización o del espacio de trabajo) marcar canales específicos, así como canvas y listas, para excluirlos del uso de IA de Slack. Cuando un elemento se marca como excluido, su contenido no se utilizará para resúmenes generados por IA, búsquedas, recomendaciones ni como contexto en ninguna función de Slack impulsada por IA, incluidas las respuestas de IA y la IA de Slackbot. Esta configuración está disponible exclusivamente para clientes Enterprise+. De este modo, los equipos pueden controlar con mayor precisión qué datos contribuyen a los resultados generados por la IA, reforzando la confianza en las soluciones de IA de Slack y facilitando su adopción a nivel empresarial. Los cambios incluyen los siguientes:

Controles de exclusión por canal

Controles de exclusión por canvas y lista (solo en la versión para ordenador)

Actualizaciones del panel de la organización para la gestión de canales

Estas novedades simplifican el trabajo en Slack, desde un Slackbot más inteligente hasta flujos de trabajo más ágiles y límites de IA integrados. Actívalas y comprueba lo fácil que resulta impulsar el motor de tu trabajo.

Consulta nuestra página web de Innovaciones para ver lanzamientos anteriores.

Ten en cuenta que algunas funciones pueden no estar disponibles de inmediato en tu espacio de trabajo, y dependerán del calendario de implementación, el plan de Slack contratado o cualquier otro requisito relacionado con tu licencia. Para obtener más información sobre la disponibilidad de funciones, habla con tu administrador sobre los planes de licencia de tu espacio de trabajo.

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