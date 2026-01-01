AI を搭載した新しい Slackbot の使い方をチェックSlackbot icon

よくある AI チャットボットと Slackbot の違いを、デモでご確認ください。以下のような Slackbot の特長についてご覧いただけます。

  • 文脈を理解するインテリジェンスがもたらすインサイト
  • 質問への回答だけでなく、アクションも実行
  • 導入がスムーズ、セットアップは不要
