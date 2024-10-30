Sicherheit bei Slack: Wie Slack deine Daten schützt

Slack ist fest entschlossen, ein sicheres und zuverlässiges Betriebssystem für Unternehmen jeder Größe bereitzustellen. Unser mehrschichtiger Sicherheitsansatz, robuste Funktionen und unser Engagement für Konformität geben Sicherheits- und IT-Fachleuten die Gewissheit, die sie brauchen, um sich auf ihre geschäftlichen Hauptziele zu konzentrieren, während ihre Daten geschützt sind.

Unser Whitepaper „Sicherheit bei Slack“ hilft dir, auf dem Laufenden zu bleiben, wie du deine Daten sichern und konform halten kannst. Dieses Whitepaper bietet einen detaillierten Einblick, wie wir die Sicherheit von Slack gewährleisten und bewährte Methoden für die Sicherheit für IT-Fachleute. Lies weiter für einen kurzen Überblick darüber, was du im Whitepaper erfahren wirst.

Der mehrschichtige Sicherheitsansatz von Slack

Slack setzt in jedem Aspekt unseres Betriebssystems einen mehrschichtigen Sicherheitsansatz ein, von der zugrunde liegenden Infrastruktur bis hin zu den Funktionen, die du und deine Mitarbeitenden jeden Tag nutzen. Hier ist ein näherer Blick auf einige der Sicherheitsmaßnahmen, die wir ergriffen haben:

Verschlüsselung : Slack verschlüsselt Daten sowohl beim Versand als auch im Ruhezustand, wobei TLS 1.2-Protokolle und FIPS 140-2-konforme Verschlüsselungsstandards verwendet werden, um deine Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen.

: Slack verschlüsselt Daten sowohl beim Versand als auch im Ruhezustand, wobei TLS 1.2-Protokolle und FIPS 140-2-konforme Verschlüsselungsstandards verwendet werden, um deine Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Netzwerksicherheit : Slack schränkt den Netzwerkzugang von öffentlichen Netzwerken auf das Produktionsumfeld ein und schützt die Hosts darin gemäß der Branchenstandards.

: Slack schränkt den Netzwerkzugang von öffentlichen Netzwerken auf das Produktionsumfeld ein und schützt die Hosts darin gemäß der Branchenstandards. Sicherer Entwicklungsprozess: Bei Slack wird ein sicherer Entwicklungsprozess mit Code-Reviews, ständigen Integrationstests und einem öffentlichen Bug-Bounty-Programm verwendet, um potenzielle Sicherheitslücken zu identifizieren und zu schließen.

Bei Slack wird ein sicherer Entwicklungsprozess mit Code-Reviews, ständigen Integrationstests und einem öffentlichen Bug-Bounty-Programm verwendet, um potenzielle Sicherheitslücken zu identifizieren und zu schließen. Zugriffskontrolle: Für alle administrativen Zugriffe ist eine mehrstufige Authentifizierung erforderlich, und der Zugriff auf privilegierte Befehle ist eingeschränkt und protokolliert.

Für alle administrativen Zugriffe ist eine mehrstufige Authentifizierung erforderlich, und der Zugriff auf privilegierte Befehle ist eingeschränkt und protokolliert. Systemüberwachung: Slack überwacht seine Infrastruktur kontinuierlich auf verdächtige Aktivitäten. Alle Produktionsprotokolle werden sicher gespeichert und sind nur für autorisiertes Sicherheitspersonal zugänglich.

Slack überwacht seine Infrastruktur kontinuierlich auf verdächtige Aktivitäten. Alle Produktionsprotokolle werden sicher gespeichert und sind nur für autorisiertes Sicherheitspersonal zugänglich. Externe Audits: Unabhängige Audits und Penetrationstests durch Dritte werden regelmäßig durchgeführt, um die Sicherheitslage von Slack zu bewerten und kontinuierlich zu verbessern.

Die Sicherheit und Compliance im gesamten Unternehmen sicherstellen

Slack erfüllt die branchenführenden Sicherheitsstandards und hat zahlreiche Zertifizierungen und Bescheinigungen erhalten, die Kund:innen die Gewissheit geben, dass Slack dazu beitragen kann, ihre Compliance-Anforderungen zu erfüllen.

Risiken mit Slack-Sicherheitsfunktionen reduzieren

Slack bietet eine starke Reihe von Sicherheitsfunktionen und Datenschutzmaßnahmen, die dir die Kontrolle, Sichtbarkeit und Flexibilität geben, die du brauchst, um deine Daten zu schützen, ohne dabei an Agilität zu verlieren. Dazu gehören:

Identitäts- und Geräteverwaltung

Einmaliges Anmelden (SSO) und Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) erhöhen die Sicherheit des Zugangs. Slack arbeitet mit führenden SSO-Anbietern zusammen, wie z. B. ADFS, Google Workspace (SAML), Okta und vielen weiteren.

Enterprise Mobility Management (EMM) und robustes Session Management ermöglichen es dir, Geräte zu verwalten und zu sichern, die auf Slack zugreifen.

Datenschutz

Enterprise Key Management (EKM) ist eine zusätzliche Schutzschicht für Kund:innen von Enterprise Grid und bietet verbesserte Steuerungsmöglichkeiten für Verschlüsselungsschlüssel.

Schutz vor Datenverlust in Enterprise Grid sowie Integrationen von führenden Drittanbieter-Lösungen können verhindern, dass vertrauliche Daten innerhalb von Slack geteilt oder außerhalb des Systems weitergegeben werden.

Prüfprotokolle liefern Einsichten in die Benutzeraktivität und mögliche Sicherheitsvorfälle.

Anomalienereignisse sind ein besonderer Bestandteil der Prüfprotokolle-API und helfen, unerwartetes Verhalten von Apps und Benutzer:innen aufzuspüren, das als risikoreich eingestuft werden könnte. Die Audit-Logs-API kann einfach in führende Sicherheits-Informationen und Event Management (SIEM) sowie Sicherheitsmanagement, Automatisierung und Antwort (SOAR)-Tools integriert werden, damit Sicherheitsteams Anzeichen für eine Gefährdung erkennen und schnell handeln können.

Informations-Governance

Mit Datenerhaltungsrichtlinien und eDiscovery-Funktionen kannst du dich an gesetzliche und regulatorische Vorgaben halten.

Anpassbare Nutzungsbedingungen sorgen dafür, dass sich Benutzer:innen an die Sicherheitsrichtlinien deines Unternehmens halten.

Slack AI: Sicher von Anfang an

Slack AI, die generative KI von Slack, wird nach dem Sicherheitsprinzip entwickelt. Slack AI verwendet selbstgehostete künstliche neuronale Netze (LLM, Large Language Models, Große Sprachmodelle), die in einer sicheren virtuellen privaten Cloud sitzen, um sicherzustellen, dass deine Daten Slack nie verlassen und nicht dazu benutzt werden können, externe Modelle zu trainieren.

Slack AI verwendet Retrieval-Augmented Generation (RAG), um Slack-spezifische Daten an eine Abfrage anzuhängen, bevor diese in den LLMs verarbeitet wird. Damit verbessert sich die Ausgangsqualität der LLMs, ohne dass Kundendaten zusätzlich trainiert werden müssen. RAG reduziert LLM-Halluzinationen und ermöglicht es dem Modell, Quellen anzugeben – eine Schlüsselkomponente unseres transparenten Designs.

Proaktive Sicherheitsmaßnahmen

Slack bietet dir auch Tools und Ressourcen, um dich bei der Umsetzung proaktiver Sicherheitsmaßnahmen in deinem Unternehmen zu unterstützen. Du kannst:

Das Slack Überwachungsprotokoll-API mit deinen Sicherheitstools aktivieren und in sie integrieren

Für alle Benutzer:innen Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichten

Wenn dein Unternehmen einen Identitätsanbieter verwendet, erwäge, Einmaliges Anmelden für Slack zu aktualisieren und zu konfigurieren.

Dich dem Salesforce Trailblazer-Netzwerk anschließen, um Zugriff auf weitere Sicherheitsressourcen und praxisnahe Schulungen zu erhalten, mit denen du deine Sicherheitsstrategie verbessern und Risiken minimieren kannst

Die Vorteile von Slack Professional Services nutzen. Wir werden mit dir zusammenarbeiten, um deine aktuelle Sicherheitslage und das Workspace-Design zu bewerten, umsetzbare Empfehlungen zu geben, wie du deine Slack-Umgebung besser schützen kannst, und dir bei der Umsetzung des Sanierungsplans helfen.

Unsere oberste Priorität ist es, dein Vertrauen zu bewahren

Bei Slack steht Vertrauen an erster Stelle, und wir verpflichten uns darauf, eine zuverlässige und sichere Plattform zu bieten, damit deine Teams produktiver arbeiten können. Informiere dich ausführlicher über die Sicherheitsfunktionen und bewährten Methoden von Slack, lade unser neues Whitepaper „Sicherheit bei Slack“ herunter und sprich mit dem Slack-Team.