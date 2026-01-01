リーダーはいかにして AI エージェントを利用して従業員の生産性パラドクスを打ち破っているか

AI 対応のプロダクティビティツールで投資対効果が得られていますか？ あるいは大量の連携されていないアプリや複雑さにチームが圧倒されていませんか？

Slack の依頼による最新の Forrester Consulting 調査の驚くべき結果をご覧ください。組織で生産性のパラドクスを打ち破る方法が明かされています。

600人のテクニカルリーダーに対する調査で判明したこと。

78% がプロダクティビティツールによる投資対効果実現に苦労している

74% が複数プラットフォームでの検索で社員が時間を無駄にしていると述べている

42% が AI ツールにより期待される成果を達成できていない

AI を効果的に利用している従業員は 51% にすぎない

目に見えるビジネスへの好影響を実現するには AI エージェントが鍵となります。 効果的に利用すれば、ワークフローの簡素化、データの一元化、タスクの自動化を実現でき、従業員のより速くスマートな意思決定につながります。

AI エージェントの利用はチームの仕事、協業、結果達成の方法を劇的に変化させます。 意思決定の遅れや連携されていないシステムで無駄になるのは時間だけではなく、競争力の低下にもつながります。

今すぐ調査結果をダウンロードして現実を認識し、技術スタックの統合、チームのスキル向上、AI の活用を実現する方法をご確認ください。