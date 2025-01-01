通过 Slack 改善协作

英国广播公司 (BBC) 成立于 1922 年，是世界上历史最久的国家公共服务广播公司。它在英国拥有 2 万多名员工，在伦敦、北京、洛杉矶等地设有全球办事处，按员工总数计算，它也是世界上最大的广播公司。
BBC 的在线服务包括 iPlayer、Sounds、News、Sport、Weather、Bitesize和 Childrens，其制作和维护是由 3000 人组成的设计与工程 (D+E) 部门的职责之一，该部门依靠数百个内部应用程序来完成工作。
20 多年来，实时协作工具的使用一直是在线团队文化的一个重要组成部分，从早期简单的基于自定义 telnet 的工具，到过去十年中 IRC 的广泛使用。这些工具专为拥有命令行界面和 x509 证书的在家技术人员设计，但正成为与技术水平较低的人员或任何不使用桌面的人协作的障碍，使得它们越来越不适合多学科产品团队。
此外，这些工具没有与团队工作流程中不可或缺的其他关键操作应用程序集成，例如 Jira 和 GitHub。
采用 Slack 的提议是自下而上的，因为组织内的各个团队开始使用它来提高团队沟通和工作流程的效率。在认识到 Slack 的流行和实用性后，D+E 决定正式推出 Slack，这样从事数字产品工作的团队就可以更容易、更快速地共享信息并在项目上进行协作。
这由一个小型团队推出并提供支持，该团队负责数字团队使用的关键工具集，其中包括 Confluence、Jira 和 GitHub 等。
通过 Slack 频道更快地找到答案和解决问题
2018 年 FIFA 世界杯™ 对 BBC 来说是一个特别值得注意的时刻，不仅仅是因为该赛事的底蕴和大量观众，还因为他们第一次计划在超高清 (UHD) 网上试播比赛。
在世界上最受欢迎的体育赛事之一中推出全新的广播流需要深入的合作努力。在比赛之前和比赛期间，大批工程师、设计师、应用程序开发人员、编辑和视频流专家需要保持密切联系，以确保一切正常运行，流传输顺利进行。
正如这样一次突破性的行动所预期的那样，试验并非没有 意外。每次出现问题时，来自这些不同团队的团队成员需要聚在一起寻找答案，并尽快讨论解决方案。
这通过一个从一开始就致力于 UHD 试验的 Slack 频道来协调，事件按照 BBC 的标准做法通过一个共享的 #operations 频道来管理。
与过去相比，与编辑团队的沟通，包括位于莫斯科的制作团队，都可以在一个曾经只属于技术团队的频道中进行。这简化了沟通，特别是当事件的影响是建议生产团队采取行动时。
BBC 对 Slack 的使用非常复杂，大型团队或部门有自己的工作区，有一套共同的共享频道（例如 #operations 和 #change）。D+E 成员使用的另一组高效频道是“帮助”频道，例如#help-locator。定位器是 BBC 在线使用的一项网络服务，用于搜索位置，并返回关于这些位置的数据。如果有人对某项服务的使用有疑问，他们只需在相关团队成员所在的专用帮助频道中留言。
保持通话：BBC 团队通过邀请外部合作伙伴加入 Slack 来弥合沟通差距
BBC 有大量的合作伙伴和供应商，对其数字服务的运营至关重要。毕竟，运营团队不仅要关注他们自己的系统，他们还需要知道合作伙伴的网络发生了什么，这可能会影响他们的受众。通过多频道和单频道访客帐户将这些组织纳入 Slack，可以促进与其中一些组织的沟通，特别是在重大活动期间（允许 BBC 控制外部合作伙伴可以访问的 Slack 频道）。
现在，所有相关的团队成员都可以在一个 Slack 频道中监控图表和图形，操作团队可以提前发现潜在的问题，并讨论如何防止它们同时发生。
通过让 Slack 频道成为包括核心战略合作伙伴在内的许多人日常工作流程的一部分，可以轻松地向合适的团队和个人提出问题，并且将有用的信息存储在 Slack 中，以便轻松、一致地访问。
定制机器人自动执行手动流程，让新员工快速加入
在任何大型组织中，加快工作流程都需要时间和耐心。BBC 定制的机器人 @chas 以友好的语气为新员工提供有益的自动化建议，从而简化了这一转变。
当新员工加入 Slack 时，@chas 会直接向新员工私信发送欢迎信息。机器人然后发送关于如何使用 Slack 和某些频道的目的的信息。即使在初次入职后，员工仍然会收到 @chas 提供的有用提示，包括如何使用 Slack 导航的建议。
除了组织部门的数字知识，Slack 还帮助团队跟踪物理产品。例如，儿童电视制作团队使用许多不同类型的测试设备，他们也借给其他部门。当儿童部门的制片人和测试者需要调用这些项目时，他们需要一个快速、简单的过程来定位特定的设备。
所有这些信息过去都在繁琐的电子表格中进行跟踪。但是由于 Slack 的 API，一些聪明的工程师编写了他们自己的定制集成（称为 @Devicebot），连接到后端数据库，然后在 Slack 中显示关于设备位置的相关信息。
任何人都可以直接跟 @Devicebot 说类似‘iPad2 在哪里？’这样的话，机器人将搜索数据库，并返回 Slack，回复类似“iPad2 在电视平台团队的文档室”。为大家节省了很多时间，免去了很多麻烦，也不必四处奔走。
更高的透明度、更多的协作和更少的猜测造就了一个高效的团队
@Devicebot 是一个小例子，但它代表了一个更广泛的趋势：增加透明度和获取信息的机会 - 这两者对于保持团队更加互联和高效至关重要。有了 Slack，当出现问题时，D+E 部门的成员必须减少猜测，以确定向谁提问或去哪里。有了一个可根据团队需求定制的中央协作中心，他们现在能够以前所未有的速度解决问题。与此同时，观众可以不间断地继续享受他们最喜欢的电视节目。