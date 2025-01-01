全球机构提供更好的服务和更快的决策

R/GA 是一家总部位于纽约市的全球机构，与 Nike、Samsung、Verizon 和 Google 等品牌合作。R/GA 是一家专为“互联时代”而生的公司，它通过 Slack 将全球 15 家办事处不断扩大的 1700 名员工联系起来，不负众望。对于 R/GA 来说，Slack 已经成为跨部门、学科和办事处沟通的中心工具。R/GA 也是全球最大的使用 Slack 的广告代理公司，并且能够纯熟运用。

“我们现在作为一个团队在 3 个不同时区的 4 个不同地点工作。Slack 能够让每个人都跟上进度。” R/GA 高级技术总监 Katrina Bekessy

让这么多分散在不同时区的办事处保持同步并不容易，在 R/GA，Slack 已经成为各个团队不可或缺的一部分。正如 R/GA 首席技术官 Nick Coronges 所说：“人们在多个时区和地理位置工作，我们在很大程度上依赖 Slack 中的实时通信来协作，而不会减慢决策的速度。在一个给定的项目中，我们可能有 3-5 个办事处一起工作，而电子邮件并没有把它作为一种交流媒介。”

Slack 允许来自客户服务、经验设计、生产、工程和公关的每个人加入几十个同时进行的项目中的一个，并与团队一起工作，而不管他们的角色或位置，这在以前很难实现，甚至无法实现。R/GA 正在看到明显的变化，他们提高了决策制定速度，减少了内部会议次数，每个人所做的事情更加透明，这也意味着更多的问责制。技术总监 Katrina Bekessy 说：“我们正鼓励人们做得更好。”

“现在，我们的客户可以实时看到我们为他们付出了多少努力。他们可以准确地看到团队中的每个人都在做什么，而我们不必手动跟踪。” R/GA 高级技术总监 Katrina Bekessy

R/GA 的大部分工作都是代表客户完成的，当他们邀请客户参观 Slack 团队时，他们极大提高了生产率，并得到了客户的信任和赞赏。R/GA 可以共享模型，报告任务何时完成，或者通过自动消息提醒客户，他们最新版本的应用程序已经准备好测试。当工作准备好进行评估时，R/GA 的客户经理不再需要为客户编写冗长的电子邮件摘要或安排演示会议，客户可以简单地跟随 Slack 内部的团队，并快速向 R/GA 提供即时反馈。

技术总监 Katrina Bekessy 表示，这甚至让客户与项目团队的关系更进一步：“它使流程更人性化，减少了业务交易的感觉。尽管这一切都是异步的，并且非常依赖于技术，但它比电话更有助于促进员工的联系。"最终，Bekessy 估计，在客户同样作为 Slack 团队成员的项目中，决策制定速度会快 30-40%。

每个团队都将自己的工具引入 Slack（设计团队依赖 Dropbox 和 Trello 集成，而工程团队使用 Jenkins 和 JIRA），R/GA 甚至为他们的 Slack 构建了工具，帮助他们的团队做得更多。这个名副其实的 RGABot 可以用来查看谁在做什么项目，以及人们是如何联系在一起的。聊天机器人与 R/GA 的内部技能数据库系统集成在一起，R/GA 的任何人都可以看到谁是移动开发方面的专家，找出他们在哪个办事处工作，他们过去的项目包括什么，以及他们是否可以自由地接受新的工作。

“Slack 不仅可以很好地联系人员，还可以很好地链接我们已经拥有的工具和系统。” R/GA 首席技术官 Nick Coronges

Slack 已经迅速成为将员工、项目和信息聚集在 R/GA 内部的结缔组织。由于基于云构建，员工可以在旅途中使用移动应用程序，在家里和办公室进行讨论，无论他们在哪里，都可以找到他们需要的任何东西。