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Melhor serviço e decisões mais rápidas em uma agência internacional

"O Slack não é apenas excelente para conectar pessoas, mas também para conectar as ferramentas e os sistemas que já temos."

Nick CorongesCTO, R/GA

A R/GA é uma agência global sediada na cidade de Nova York que trabalha com marcas como Nike, Samsung, Verizon e Google. Uma empresa criada "para a era conectada", a R/GA faz jus ao slogan ao conectar o quadro em constante expansão de 1.700 funcionários distribuídos em 15 escritórios ao redor do mundo usando o Slack. Para a R/GA, o Slack se tornou a ferramenta central para a comunicação entre departamentos, disciplinas e escritórios. A R/GA é também a maior agência de publicidade no mundo usando o Slack, e eles estão usando muito bem.

“Neste exato momento, estamos trabalhando em equipe em quatro locais e três fusos horários diferentes. O Slack mantém todos atualizados.”

Katrina BekessyDiretor sênior de Tecnologia, A R/GA, R/GA

Não é fácil manter tantos escritórios distantes em fusos horários diferentes em sincronia, e o Slack se tornou indispensável para as equipes da R/GA. Como afirma o diretor de Tecnologia da R/GA, Nick Coronges: "As pessoas trabalham em vários fusos horários e diferentes regiões geográficas e dependemos muito da comunicação em tempo real no Slack para trabalhar de maneira colaborativa sem diminuir o ritmo do processo de tomada de decisões. Em um projeto específico, podemos ter de três a cinco escritórios trabalhando juntos e o e-mail não funciona como um meio de comunicação."

O Slack permite que todos, desde o atendimento ao cliente, o design de experiência, a produção, a engenharia e as relações públicas, participem de dezenas de projetos simultâneos e trabalhem com equipes independentemente de suas funções ou sua localização, algo que não era fácil nem possível antes. A R/GA está tomando decisões com mais agilidade, realizando menos reuniões internas e percebendo maior transparência em relação ao trabalho que cada um está fazendo, o que aumenta também a prestação de contas. A diretora de Tecnologia Katrina Bekessy afirma: "As pessoas estão trabalhando melhor."

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“Agora os clientes podem ver em tempo real o quanto trabalhamos para eles. Eles podem ver exatamente no que cada pessoa da equipe está trabalhando sem precisar de acompanhamento manual.”

Katrina BekessyDiretor sênior de Tecnologia, A R/GA, R/GA

A maior parte do trabalho da R/GA é feita em nome dos clientes, e eles têm percebido grandes ganhos em produtividade, além da confiança e da valorização do cliente quando são convidados para as equipes do Slack. A R/GA pode compartilhar protótipos, informar quando uma tarefa estiver concluída ou alertar o cliente por meio de uma mensagem automatizada que uma nova versão do app está pronta para ser testada no momento em que ela estiver disponível. Os gerentes de clientes da R/GA não precisam mais redigir longos resumos de e-mail ou agendar reuniões de apresentação para os clientes quando o trabalho estiver pronto para avaliação. Os clientes podem simplesmente acompanhar as equipes no Slack e dar feedback imediato à R/GA.

Katrina Bekessy, Diretora sênior de Tecnologia, R/GA, observa que isso aproxima ainda mais os clientes da equipe de projetos, "O processo se torna mais humano, tirando um pouco da feição de transação comercial. Embora tudo seja assíncrono e muito baseado em tecnologia, isso facilita muito mais a conexão humana do que as ligações telefônicas". Bekessy estima que as tomadas de decisão ficaram de 30 a 40% mais rápidas nos projetos dos quais os clientes participam como membros no Slack.

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Cada equipe traz as próprias ferramentas (a equipe de design depende das integrações ao Dropbox e ao Trello, já a engenharia usa o Jenkins e o JIRA), e a R/GA também cria ferramentas para o Slack que ajudam a tornar a equipe mais produtiva. O RGABot pode ser usado para ver quem está trabalhando em quais projetos e como as pessoas estão conectadas. O chatbot está integrado ao sistema interno do banco de dados de competências da R/GA, e qualquer pessoa na empresa pode, por exemplo, ver quem é especialista em desenvolvimento para dispositivos móveis, quais foram seus projetos anteriores e se estão com disponibilidade para novas tarefas.

“O Slack não é apenas excelente para conectar pessoas, mas também para conectar as ferramentas e os sistemas que já temos.”

Nick CorongesCTO, A R/GA, R/GA

O Slack se tornou rapidamente o elo de ligação entre pessoas, projetos e informações na R/GA. Como é baseado na nuvem, a equipe pode usar apps para dispositivos móveis quando está em trânsito, acessar informações tanto em casa como no escritório e encontrar tudo o que precisa, independentemente de onde estiver.

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