國際顧問公司得以提升服務品質並更快做出決策

R/GA 是總部位於紐約的全球公司，合作對象有 Nike、三星、Verizon 和 Google 等品牌。作為專為「互連時代」而生的企業，R/GA 堅守這項原則，透過 Slack 連結遍布全球 15 處辦公室且人數不斷攀升的 1,700 名員工。對 R/GA 而言，Slack 已經成為跨部門、跨領域和跨辦公室溝通的主要工具。R/GA 也是使用 Slack 的全球最大廣告公司，而且駕輕就熟。

「我們這個團隊遍布 4 個不同的地區，現在還橫跨 3 個不同的時區。Slack 就是讓所有人跟上腳步的關鍵。」 R/GA 資深技術總監 Katrina Bekessy

要讓這麼多分布在不同時區的各地辦公室全都保持同步，並不容易，因此 Slack 就成了 R/GA 團隊不可缺少的工具。就如 R/GA 技術長 Nick Coronges 所說的：「我們的人員遍布多個時區和地理位置，所以我們非常仰賴在 Slack 上即時溝通，才能在協作的同時不讓決策的步調慢下來。在某個專案，我們可能有 3 到 5 個辦公室一起作業，而電子郵件沒辦法滿足我們對溝通媒介的需求。」

從客戶服務、體驗設計、生產、工程到公關團隊，無論職位或所在位置為何，Slack 讓所有人都可以加入數十個進行中的專案之一，並且和團隊合作，這在以前很難做到，甚至不太可能。R/GA 的目標是縮短決策時間，因此他們減少內部會議，也大幅提升每個人工作的透明度，讓權責分配更為清楚。技術總監 Katrina Bekessy 表示：「我們讓大家的工作表現更好了。」

「現在客戶可以即時看到我們有多努力為他們工作。他們能確實看到團隊中每一個人的工作進度，而我們完全不需要手動追蹤。」 R/GA 資深技術總監 Katrina Bekessy

R/GA 大多數的工作都是代表客戶進行，而他們發現邀請客戶加入公司的 Slack 團隊之後，生產力以及客戶的信任與認同都大幅提升。R/GA 可以透過自動化訊息分享模型、在工作完成時報告，或在新版本的應用程式開放使用時，提醒客戶可以開始測試。現在起，工作完成後要進入評估階段時，R/GA 的客戶經理不再需要撰寫冗長的電子郵件摘要，或是為客戶安排簡報會議，客戶只要追蹤 Slack 中的團隊即可，還能快速又即時提供意見回饋給 R/GA。

技術總監 Katrina Bekessy 表示，這種做法甚至能讓客戶更親近專案團隊：「這讓整個流程更加人性化，沒那麼像商業交易。即使這種做法是非同步作業，大部份仍是以技術為基礎，且相較於講電話更有助於強化人際連結。結果根據 Bekessy 的統計，如果客戶參與他們的 Slack 團隊，決策速度會提升 30-40%。

每個團隊都把各自的工具帶進 Slack (設計團隊需要 Dropbox 和 Trello 整合功能，而工程團隊則要使用 Jenkins 和 JIRA)，R/GA 甚至針對他們的 Slack 打造各種工具，來幫助團隊完成更多工作。恰如其名的 RGABot 可以用於查看誰在處理什麼專案，以及人員是如何互相聯絡。這款聊天機器人整合了 R/GA 內部的技能資料庫系統，因此 R/GA 的所有員工都可以由此查看誰才是行動開發等特定領域的專家、他們位在哪裡的辦公室、他們過去的專案內容，以及他們是否有空接新專案。

「Slack 不僅適合人員之間彼此聯絡，也很適合連結我們既有的工具和系統。」 R/GA 技術長 Nick Coronges

Slack 迅速成為 R/GA 內部的結締組織，將人員、專案和資訊都集中在一起。由於工作都是在雲端上進行，人員可以隨時隨地使用行動應用程式，不論在家或在辦公室都能參與討論，而且身在任何地方都能找到自己所需的資訊。