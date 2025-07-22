Slack에서 바로 여러분의 업무, 고객 요구 사항, 비즈니스 우선순위에 대한 전체 정보를 파악하는 AI 에이전트가 있다고 상상해 보세요. 직원을 대상으로 한 Agentforce의 새로운 경험을 통해 이는 현실이 되었습니다. 에이전트는 대화 및 연결된 데이터를 기반으로 상황에 맞는 최신 답변을 제공하고, 작업을 진행하며, 업무 흐름에 맞춰 전문 지식을 제공하는 등의 일을 수행할 수 있습니다.

오늘부터 팀이 이미 일하고 있는 공간인 Slack에서 직접 운영되는 작업별 전문 디지털 팀원을 구축할 수 있습니다. 또한 6월 12일에 출시될 완전히 새로워진 Slack 직원 에이전트 템플릿을 사용하면 훨씬 더 쉽게 시작할 수 있습니다.

역할 권한 및 연결된 Salesforce Data Cloud 라이브러리에 대한 액세스 권한, 대화형 Slack 내역에 기반하여 구동되는 전체 Salesforce 360과 통합된 Agentforce는 관련도 높고 안전한 응답을 실시간으로 생성합니다. 이는 상시 가동되며, 항상 전체 업무 상황을 파악할 수 있고, 언제든지 도움을 줄 준비가 되어 있습니다.

Agentforce가 진정한 디지털 팀원이 되는 곳, Slack

Lightning과 Mobile을 비롯한 Salesforce 애플리케이션 전반에 Agentforce를 배포할 수 있지만, Slack에서는 에이전트와 직원이 함께 업무를 진행할 수 있다는 추가적인 이점이 있습니다.

Slack의 대화형 인터페이스는 Agentforce를 위한 최적의 환경을 제공합니다. 에이전트는 팀이 이미 일하고 있는 채널과 동일한 채널에서 업무를 수행하며 메시지, 파일, 업무 흐름 및 공유된 지식에 대한 전체 배경 정보를 활용해 더 빠르고 정확한 응답을 제공합니다.

직원은 간단히 @멘션만 하면 Agentforce를 업무 흐름으로 불러와 질문하고 모두를 위해 작업을 진행하도록 조치를 취할 수 있습니다. Agentforce는 대화의 일원이 되어 팀이 더 빠르게 움직이고, 집중력을 유지하며, 함께 더 나은 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다.

Slack 에이전트 템플릿을 이용해 더 빠르게 구축하세요

에이전트를 더 쉽게 사용할 수 있도록 6월 12일부터 모든 Agentforce 고객에게 Slack 직원 에이전트 템플릿을 제공할 예정입니다. 템플릿은 주제, 작업, 워크플로가 포함된 Agentforce 빌더에 미리 내장된 상태로 제공해 드리며, 직원들이 사용할 수 있는 전문 에이전트를 더욱 빠르게 개시할 수 있습니다. 곧 제공될 기능을 미리 살짝 만나보세요.

Slack 고객 인사이트 : 이 템플릿을 사용해 Slack에서 Salesforce 데이터에 직접 액세스하는 에이전트를 생성할 수 있습니다. 에이전트는 Salesforce 데이터 라이브러리를 이용해 기회를 요약하고 CRM 레코드를 업데이트하며, 인사이트를 수집할 뿐만 아니라, 답변을 찾을 수 있습니다. 또한 Salesforce 및 Slack의 주요 세부 정보가 포함된 캔버스를 만들어 지식을 체계적이고, 실행 가능하며, 공유할 준비가 된 상태로 유지할 수 있습니다.

: Slack 온보딩 에이전트 템플릿은 온보딩을 대화형 Slack 환경으로 전환하여 신입 직원이 실시간으로 답변을 찾고 소통할 수 있게 도와줍니다. 이 템플릿을 기반으로 구축된 에이전트는 기술 자료와 Slack 공개 내역을 활용해 회사 정책을 설명하며, 전문가를 찾고, 신입 직원을 대신해 자기소개 정보를 전송합니다. 이에 따라 모든 직원이 배경 정보와 연락처, 자신감을 바탕으로 빠르게 적응할 수 있습니다. Slack 직원 지원: 이 에이전트 템플릿은 HR, IT, 법률, 영업 운영 등 지식에 기반한 모든 종류의 지원을 구축하는 데 도움이 되는 유연한 가이드입니다. 내부 지식과 연계된 이 에이전트는 Slack 내역, 공유된 문서, 연결된 리소스를 추론하여 일상적인 질문에 답변한 후 쉽게 공유하고 참조할 수 있는 Slack 캔버스에 응답을 정리합니다. 직원은 Slack에서 바로 신뢰할 수 있는 답변을 빨리 얻을 수 있기 때문에 관련 주제 전문가는 더욱 전략적인 업무에 집중할 시간을 확보할 수 있습니다.

Slack 에이전트 템플릿은 팀이 특정 요구 사항에 맞춰 원하는 대로 설정하고, 데이터를 통합하며, 배포할 수 있는 유연한 출발점입니다.

에이전트가 팀원처럼 일하는 데 필요한 정보를 제공하세요

에이전트를 효과적으로 사용하려면 다른 팀원과 동일한 배경 정보가 필요합니다. Slack 엔터프라이즈 검색과 일반 Slack 주제라는 두 가지 강력한 기능을 도입한 이유이기도 합니다.

Slack 에이전트 템플릿을 맞춤형으로 설정하는 경우든, 직접 구축하는 경우든, 먼저 일반 Slack 주제와 새로운 Slack 엔터프라이즈 검색 작업을 에이전트에 할당하여 올바른 기능과 정보를 제공하세요.

엔터프라이즈 검색: 이제 에이전트는 Slack 내 Agentforce를 사용해 Google Drive, Microsoft OneDrive, Asana 등과 같이 연계된 타사 앱을 Slack 메시지 및 파일과 함께 검색할 수 있습니다. 이 실시간 검색 기능을 통해 에이전트는 업무를 더 폭넓게 바라볼 수 있으므로, 팀에서 이미 사용 중인 도구를 기반으로 더욱 완전하고, 정확하며, 상황에 맞는 응답을 생성할 수 있습니다. Slack 엔터프라이즈 검색 작업을 사용하면 에이전트가 업무 조치를 취하고, 다음과 같은 질문과 지침에 대해 답변할 수 있습니다.

“Slack과 Google Drive에서 Capricorn 프로젝트 관련 정보를 검색하고 캔버스에 정리해 주세요.”

“OKR 프레젠테이션은 어디에 있나요?”

“Asana 작업의 진행 상태는 어떤가요?”

사용자 권한에 기반한 Slack 정보: Agentforce 빌더에서 일반 Slack 주제를 할당하면 에이전트가 프롬프트를 입력받을 때 각 사용자의 정보와 권한을 이용해 작업할 수 있습니다. 즉, 액세스 권한과 대화 맥락을 활용하여 관련도 높고 안전한 조치를 취함으로써 업무를 진행할 수 있는 것이죠. 이를 통해 Agentforce는 일상 업무를 자동화하고, 팀이 중요한 업무에 계속 집중할 수 있도록 적극적으로 기여할 수 있게 됩니다.

일반 Slack 주제를 사용하여 에이전트는 다음과 같은 질문에 응답할 수 있습니다.

“지난주 가격에 대한 @LaurenBailey의 메시지를 찾아주세요.”

“거래 이관 캔버스를 새로 만들고 Acme 계정에 대한 요약을 포함시켜 주세요.”

“Acme 계정 소유자에게 DM을 보내주세요.”

또한 Agentforce는 사용자 수준의 권한을 준수합니다. 모든 응답은 각 직원과 관련이 있을 뿐만 아니라, 팀의 Salesforce 및 Slack 액세스 제어 권한을 준수하여 데이터를 안전하게 보호하고 액세스가 과도하게 확장되지 않게 함으로 안심하고 배포할 수 있습니다.

Agentforce는 연결된 Salesforce 데이터 라이브러리, Slack의 비정형 대화 정보, 연계된 타사 앱 및 도구의 정보에 대한 허가된 액세스 권한을 사용하여 전체 업무 정보를 추론하기 때문에 도구를 오가지 않고도 직원들이 필요한 내용을 정확히 제공받을 수 있습니다. Slack은 Agentforce가 팀의 업무 방식을 진정으로 이해하는 중심 공간입니다.

공유 가능한 프롬프트로 지식 및 에이전트 채택을 확장하세요

에이전트가 개시된 후에는 공유 가능한 프롬프트를 통해 채택을 독려하세요. 이렇게 하면 에이전트와 효과적으로 상호 작용하는 방법을 쉽게 공유할 수 있습니다. 프롬프트를 DM으로 공유하거나 캔버스에 삽입해 동료가 작업에 적합한 에이전트를 찾을 수 있도록 하세요. 공유 가능한 프롬프트는 지식의 공유를 확장하고, 팀원 간 채택을 유도하며, Agentforce의 가치를 강조할 수 있는 간편한 방법입니다.

예를 들어, “평가판 고객을 유료 고객으로 전환하려면 어떻게 해야 하나요?”라는 질문에 고객 인사이트 에이전트가 좋은 응답을 제공했다고 가정해 보겠습니다.

공유 가능한 프롬프트를 사용하여 질문을 채널에 공유하거나 캔버스에 삽입해 팀 전체가 해결책을 확인하도록 만들 수 있습니다.

누구나 Agentforce를 사용하도록 만드세요

​이제 Salesforce 관리자는 사용자에게 무료 Salesforce Identity 라이센스를 할당하고 해당 Slack 사용자와 연계할 수 있습니다. 이렇게 하면 모든 Slack 사용자가 Agentforce를 이용해 소중한 사용자 배경 정보를 확보하고 Data Cloud에 저장된 데이터에 대한 허가된 액세스 권한을 얻을 수 있습니다. 결과적으로 Salesforce 라이센스가 없는 팀일지라도 회사 전체의 모든 팀이 Slack 내 Agentforce의 이점을 누릴 수 있습니다.

이미 효과를 경험하고 있는 고객들 팀은 Slack 내 Agentforce를 사용하여 반복되는 업무를 자동화하고, 가치가 큰 창의적인 작업에 더 많은 시간을 활용하고 있습니다. 급성장 중인 페이퍼 태블릿 기업인 reMarkable의 경우 Slack 내 Agentforce가 수작업과 실시간으로 이뤄지는 팀 작업 간의 격차를 해소하는 데 도움을 주고 있습니다. “Slack 내 Agentforce 덕분에 저희 팀은 더 빠르게 도움을 받을 수 있었습니다. IT 지원이든, 내부적인 노하우든 불문하고 직원은 집중력을 잃지 않고 필요한 정보를 얻고 있죠. 즉, 가치가 큰 창의적인 작업에 더 많은 시간을 사용하고 답을 찾는 데 시간을 허비하는 일이 적어지고 있습니다.” — Nico Cormier reMarkable의 CTO

첫 디지털 팀원을 구축할 준비가 되셨나요?

이제 모든 팀에서 Agentforce와 함께 업무를 시작할 수 있습니다. Slack 내 Agentforce를 사용하면 단순히 AI를 추가하는 것이 아니라, 연중무휴 24시간 내내 상주하고 기업의 전체 상황을 늘 파악할 수 있는 디지털 팀원을 추가하여 인력을 확장하는 것입니다. 이제 새로운 Slack 에이전트 템플릿을 사용하여 훨씬 더 쉽게 시작할 수 있습니다.

6월 5일 오전 10시(태평양 표준시)에 진행되는 “Slack 내 Agentforce로 생산성 향상” 웨비나에 참여하여 Slack 에이전트 템플릿을 이용해 디지털 팀원을 빠르게 구축하는 방법을 알아보세요. 또는, 지금 영업 팀에 문의하여 Agentforce를 사용할 수도 있습니다.