想象一下，在 Slack 中拥有一个全面掌握你的工作内容、客户需求和业务优先级背景信息的 AI 代理。有了 Agentforce 面向员工推出的新体验，这已成为现实。代理能够执行多种任务，例如根据对话和关联数据提供最新且符合上下文的回答、推进任务，以及在工作流程中提供专业知识。

你的团队已经在 Slack 中开展工作，从今天开始，你可以直接在这里建立专注于特定任务的数字团队成员。我们即将在 6 月 12 日推出全新的 Slack 员工代理模板，让开始使用变得更加简单。

Agentforce 通过角色权限、访问关联的 Salesforce Data Cloud 库、Slack 对话历史记录，并与完整的 Salesforce 360 集成，实时生成相关且安全的回复。Agentforce 全天候在线，始终掌握完整的工作上下文，并随时准备提供协助。

Agentforce 在 Slack 中成为真正的数字团队成员

你可以跨 Salesforce 应用部署 Agentforce，包括 Lightning 和移动版应用，但在 Slack 中，代理与员工并肩协作还有额外优势。

Slack 的对话式界面天然适合 Agentforce 的运行。代理在团队原有工作频道中直接运作，利用消息、文件、工作流程和共享知识的完整上下文，提供更快速、更精准的回复。

只需简单的 @ 提及，员工就可以将 Agentforce 带入工作流程，并进行提问或触发操作，从而帮助所有人推进工作。Agentforce 将成为对话的一部分，帮助团队加快工作进度、保持专注，并共同做出更好的决策。

使用 Slack 代理模板更快地构建代理

为了能更轻松地开始使用代理，我们将从 6 月 12 日起向所有 Agentforce 客户提供 Slack 员工代理模板。这些模板已预加载在 Agentforce 生成器中，包含主题、操作和工作流程，因此你可以更快地启动面向员工的专业代理。以下是对即将推出的模板的快速预览：

Slack 客户见解： 通过该模板，你可以建立一个直接在 Slack 中访问 Salesforce 数据的代理。该代理能够汇总业务机会、更新 CRM 记录、收集见解，并使用你的 Salesforce 数据库获取回答。代理还可以使用来自 Salesforce 和 Slack 的关键详情建立画板，保持知识井然有序、可操作并且为共享做好准备。

通过该模板，你可以建立一个直接在 Slack 中访问 Salesforce 数据的代理。该代理能够汇总业务机会、更新 CRM 记录、收集见解，并使用你的 Salesforce 数据库获取回答。代理还可以使用来自 Salesforce 和 Slack 的关键详情建立画板，保持知识井然有序、可操作并且为共享做好准备。 Slack 入职 ：Slack 入职代理模板将入职流程转化为互动式 Slack 体验，帮助新员工实时获取回答并建立联系。根据该模板建立的代理会使用你的知识库和 Slack 公共历史记录，以解释公司政策、识别专家，并代表新员工发送介绍，让每位员工都能从第一天起就拥有清晰的背景信息、关键联系人与充足信心，迅速融入工作。

：Slack 入职代理模板将入职流程转化为互动式 Slack 体验，帮助新员工实时获取回答并建立联系。根据该模板建立的代理会使用你的知识库和 Slack 公共历史记录，以解释公司政策、识别专家，并代表新员工发送介绍，让每位员工都能从第一天起就拥有清晰的背景信息、关键联系人与充足信心，迅速融入工作。 Slack 员工帮助：该代理模板是一个灵活的指南，可用于为 HR、IT、法务和销售运营等构建任何类型的知识型支持。该代理与你的内部知识关联，通过推理 Slack 历史记录、共享文档和相关资源来回答日常问题，并将回复打包到 Slack 画板中，便于共享和回顾。员工可以直接在 Slack 中获得快速、可靠的回答，从而让主题专家有时间专注于更具战略性的工作。

Slack 代理模板是灵活的起点，团队可以对模板进行自定义，以满足特定要求、整合数据以及部署。

为代理提供所需上下文，让它们像团队成员一样高效协作

为了提高效率，代理需要与团队其他成员掌握相同的上下文。为此我们推出两项强大的功能：Slack 企业搜索和常规 Slack 主题。

无论你是自定义 Slack 代理模板还是自己构建代理，都需要先为代理分配常规 Slack 主题和新的 Slack 企业搜索操作，使其具备合适功能和上下文。

企业搜索：借助 Slack 中的 Agentforce，代理现在可以在关联的第三方应用（例如 Google云端硬盘、Microsoft OneDrive、Asana 等）和 Slack 消息与文件之间进行搜索。这项实时搜索能力为代理提供了更广阔的工作视野，因此它们可以根据团队使用的工具生成更完整、更准确和更符合上下文的回复。通过 Slack 企业搜索操作，你的代理可以对以下问题和指示执行操作并作出回复：

“搜索 Slack 和 Google 云端硬盘中有关摩羯座项目的信息，并整理至画板”

“OKR 演示文稿在哪里？”

“Asana 任务进展如何？”

基于用户权限的 Slack 上下文：在 Agentforce 生成器中分配常规 Slack 主题后，你的代理将能在收到提示时根据上下文和每位用户的权限进行操作，例如从用户的访问权限和对话上下文中获取信息，采取相关的安全操作以推进工作。由此，Agentforce 成为活跃的贡献者，自动执行日常任务，帮助团队专注于高影响力的工作。

使用常规 Slack 主题，代理可以回复以下类型的问题：

“查找上周来自 @LaurenBailey 的关于定价的消息”

“建立交易交接画板并包含极点创科帐户摘要”

“向极点创科帐户拥有者发送私信”

同时，由于 Agentforce 遵循用户级权限，因此每个回复不仅与每个员工相关，还尊重团队的 Salesforce 和 Slack 访问控制，确保数据安全和访问权限不会过度扩展，让你可以放心部署。

通过对关联的 Salesforce 数据库、Slack 中的非结构化对话信息以及关联的第三方应用和工具的上下文的授权访问，Agentforce 可以在整个工作情景中进行推理，无需切换工具即可准确提供员工所需的信息。Slack 是 Agentforce 真正了解团队工作方式的核心场所。

使用可共享提示扩展知识和代理采用范围

在你的代理启动后，使用可共享提示来鼓励采用代理。这些提示可以让你轻松共享与代理互动的有效方法。通过私信共享提示或将其嵌入画板，引导同事找到合适的代理来完成任务。可共享提示是一种简单而有效的方式，能够扩大知识共享范围，引导团队成员采用代理，并突出 Agentforce 的价值。

例如，假设你的客户见解代理对“如何将试用客户转化为付费客户？”给出了很好的回复

通过可共享提示，你就可以在频道中共享该问题或将其嵌入画板，让整个团队都能获得解决方案。

为所有人解锁 Agentforce

​Salesforce 管理员现在可以为用户分配免费的 Salesforce 身份许可，并将其关联到相应的 Slack 用户。这样，任何 Slack 用户都可以使用 Agentforce，获得有价值的用户上下文和对存储在 Data Cloud 中的数据的访问权限。因此，公司的每个团队，即使是没有 Salesforce 许可的团队，都可以从 Slack 中的 Agentforce 受益。

客户已经看到了成果 团队正在使用 Slack 中的 Agentforce 自动处理重复性工作，从而释放更多时间专注于高价值和创造性任务。reMarkable 是一家快速成长的类纸平板电脑公司，Slack 中的 Agentforce 正在帮助其缩小手动任务与实时团队操作之间的差距： “Slack 中的 Agentforce 为团队提供了更快的支持路径。无论是 IT 帮助还是内部专业知识，代理都能在不打断专注状态的情况下获得所需内容。这意味着可以将更多时间投入高价值、创造性的工作中，而不是四处寻找答案。” — reMarkable CTO，Nico Cormier

准备好构建你的第一个数字团队成员了吗？

现在，每个团队都可以开始与 Agentforce 一起工作。有了 Slack 中的 Agentforce，你不仅仅是添加了 AI，还通过添加全天候待命的数字团队成员来扩展你的员工队伍，并始终掌握业务的全部信息。并且，现在可以通过新的 Slack 代理模板更轻松地开始使用代理。

参加我们于太平洋时间 6 月 5 日上午 10 点举行的网络会议“使用 Slack 中的 Agentforce 提升工作效率”，了解如何使用 Slack 代理模板快速构建数字团队成员，或联系销售人员立即访问 Agentforce。