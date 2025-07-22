Immagina di avere un agente di IA che conosce interamente il tuo lavoro, i bisogni dei clienti e le priorità di business... direttamente in Slack. Con la nuova esperienza rivolta ai dipendenti di Agentforce, questo è ora una realtà. Gli agenti possono eseguire attività come fornire risposte aggiornate e contestualizzate, basate sulle conversazioni e sui dati connessi, far avanzare le attività e contribuire al flusso di lavoro con la loro competenza.

A partire da oggi, puoi costruire membri del team digitali per un’attività specifica che operano direttamente in Slack, esattamente dove lavora il tuo team. Inoltre, a partire dal prossimo 12 giugno, iniziare a lavorare con i nuovi Modelli di agente dipendente Slack sarà ancora più facile.

Potenziato dalle autorizzazioni di ruolo e dall’accesso alla Libreria Data Cloud di Salesforce, dalla cronologia delle conversazioni in Slack e integrato con Salesforce 360, Agentforce genera risposte rilevanti e sicure in tempo reale. È sempre attivo, ha sempre tutto il contesto ed è sempre pronto ad aiutare.

Slack è dove Agentforce diventa un vero membro del team digitale

Puoi utilizzare Agentforce in più applicazioni Salesforce, incluse Lightning e Mobile, ma l’ulteriore vantaggio di Slack è che gli agenti e i dipendenti possono lavorare fianco a fianco.

L’interfaccia conversazionale di Slack lo rende l’ambiente perfetto per Agentforce. Gli agenti operano negli stessi canali del team, utilizzando l’intero contesto di messaggi, file, workflow e la conoscenza condivisa per dare risposte in maniera più veloce e accurata.

Con un semplice @ tag, i dipendenti possono portare Agentforce nel flusso di lavoro per fare domande e azioni che permettono di far avanzare il lavoro per tutti. Agentforce diventa parte della conversazione, aiutando il team a lavorare più velocemente, a restare concentrato e a prendere delle decisioni migliori insieme.

Costruisci più velocemente coi Modelli di agente Slack

Per rendere più semplice iniziare a utilizzare gli agenti, a partire dal 12 giugno renderemo disponibili a tutti i clienti di Agentforce i Modelli di agente dipendente Slack. Questi modelli sono precaricati in Generatore Agentforce con temi, azioni e workflow, così da permetterti di avviare più velocemente i tuoi agenti specializzati rivolti ai dipendenti. Ecco un’anteprima delle novità:

Approfondimenti sul cliente di Slack: con questo modello, puoi creare un agente che abbia accesso ai dati di Salesforce direttamente all’interno di Slack. L’agente può riepilogare le opportunità, aggiornare i record CRM, raccogliere informazioni e ottenere risposte utilizzando la tua Libreria dati di Salesforce. L’agente può creare canvas coi dettagli chiave da Salesforce e Slack, mantenendo la conoscenza organizzata, azionabile e pronta alla condivisione.

con questo modello, puoi creare un agente che abbia accesso ai dati di Salesforce direttamente all’interno di Slack. L’agente può riepilogare le opportunità, aggiornare i record CRM, raccogliere informazioni e ottenere risposte utilizzando la tua Libreria dati di Salesforce. L’agente può creare canvas coi dettagli chiave da Salesforce e Slack, mantenendo la conoscenza organizzata, azionabile e pronta alla condivisione. Onboarding di Slack : il modello di agente di onboarding di Slack trasforma l’onboarding in un’esperienza interattiva, aiutando i neoassunti a trovare risposte e connessioni in tempo reale. Gli agenti costruiti su questo modello utilizzano la tua Knowledge Base e la cronologia pubblica di Slack per spiegare le politiche dell’azienda, identificare gli esperti e inviare introduzioni al posto dei neoassunti. In questo modo, ogni dipendente ha fin da subito il contesto, i contatti e la sicurezza per crescere in fretta.

: il modello di agente di onboarding di Slack trasforma l’onboarding in un’esperienza interattiva, aiutando i neoassunti a trovare risposte e connessioni in tempo reale. Gli agenti costruiti su questo modello utilizzano la tua Knowledge Base e la cronologia pubblica di Slack per spiegare le politiche dell’azienda, identificare gli esperti e inviare introduzioni al posto dei neoassunti. In questo modo, ogni dipendente ha fin da subito il contesto, i contatti e la sicurezza per crescere in fretta. Aiuto dipendenti di Slack: questo modello di agente è una guida flessibile per costruire qualsiasi tipo di supporto basato su Knowledge per le operazioni delle risorse umane, IT, legali, di vendita e molto altro. Connesso alla tua conoscenza interna, questo agente risponde alle domande di tutti i giorni utilizzando la cronologia di Slack, i documenti condivisi e le risorse connesse, quindi presenta le risposte in canvas di Slack che possono essere condivisi e rivisti facilmente. I dipendenti ottengono delle risposte veloci e affidabili direttamente su Slack, il che permette agli esperti in materia di concentrarsi sul lavoro più strategico.

I modelli di agente di Slack sono dei punti di partenza flessibili che i team possono personalizzare per adattarsi a requisiti specifici, per incorporare i propri dati e per la distribuzione.

Fornisci agli agenti il contesto necessario per lavorare come dei membri del team

Per essere efficaci, gli agenti devono avere lo stesso contesto del resto del team. Ecco perché stiamo introducendo due potenti funzioni: Ricerca aziendale di Slack e Argomento generale di Slack.

Che tu stia personalizzando o costruendo un modello di agente di Slack, inizia assegnando l’Argomento generale di Slack e la nuova azione Ricerca aziendale di Slack ai tuoi agenti per fornire loro le funzioni e il contesto adeguati.

Ricerca aziendale: Con Agentforce in Slack, gli agenti possono cercare nelle app di terzi connesse (come Google Drive, Microsoft OneDrive, Asana e molto altro) oltre che nei messaggi e nei file di Slack. Questa abilità di ricerca in tempo reale permette agli agenti di avere una visione più ampia del lavoro, così da poter generare risposte più complete, accurate e inerenti al contesto basandosi sugli strumenti utilizzati dal tuo team. Con l’azione Ricerca aziendale di Slack, il tuo agente può agire e fornire risposte a domande e istruzioni come:

“Cerca delle informazioni sul Progetto Capricorno su Slack e Google Drive, quindi organizzale in un canvas”

“Dov’è la mia presentazione OKR?”

“Qual è lo stato della mia attività di Asana?”

Contesto di Slack basato sulle autorizzazioni dell’utente: assegnare l’Argomento generale di Slack in Generatore Agentforce permette al tuo agente di operare col contesto e le autorizzazioni di ogni utente quando richiesto, utilizzando il loro accesso e il contesto conversazionale per effettuare azioni sicure e rilevanti, che fanno avanzare. Con questo, Agentforce diventa un contribuente attivo che automatizza le attività di routine e aiuta i team a rimanere concentrati sul lavoro ad alto impatto.

Con l’Argomento generale di Slack, il tuo agente può rispondere a domande come:

“Trova i messaggi di @LaurenBailey riguardo ai prezzi della settimana scorsa”

“Crea un canvas da distribuire riguardo alla trattativa e includi un riepilogo dell’account Azienda”

“Invia un MD al proprietario dell’account Azienda”

E dato che Agentforce rispetta i livelli di autorizzazioni dell’utente, ogni risposta non è solo rilevante per il dipendente, ma rispetta anche i controlli di accesso di Slack e Salesforce del tuo team, assicurando che i dati restino protetti e che l’accesso non sia mai esteso a chi non è autorizzato, così da poterlo utilizzare con fiducia.

Con l’accesso autorizzato alla tua Libreria dati di Salesforce, informazioni conversazionali non strutturate su Slack e il contesto di app e strumenti di terzi, Agentforce può ragionare utilizzando l’intero contesto del tuo lavoro, trovando esattamente quello che serve ai dipendenti senza il bisogno di cambiare strumento. Slack è il luogo centrale dove Agentforce capisce davvero come funziona il tuo team.

Scala la conoscenza e l’adozione di agenti con prompt condivisibili

Dopo aver avviato i tuoi agenti, incoraggiane l’adozione con prompt condivisibili. Questi ti permettono di condividere facilmente delle maniere efficaci per interagire con gli agenti. Condividi prompt via MD o allegali in un canvas, dirigendo i colleghi all’agente giusto per l’attività. I prompt condivisibili sono una maniera semplice per scalare la condivisione di conoscenza, guidare le adozioni tra i membri del team e sottolineare il valore di Agentforce.

Per esempio, diciamo che il tuo Agente di approfondimenti sul cliente ti ha dato un’ottima risposta a “Come faccio a convertire un cliente in periodo di prova a un piano a pagamento?”

Coi prompt condivisibili, puoi condividere questa domanda in un canale o inserirla in un canvas, rendendo la soluzione accessibile all’intero team.

Sblocca Agentforce per tutti

​Gli amministratori Salesforce ora possono assegnare utenti a una licenza di identità gratuita di Salesforce, connettendoli agli utenti Slack corrispondenti. Questo permette agli utenti di Slack di lavorare con Agentforce, ottenendo del contesto importante nonché il permesso di accedere ai dati presenti su Data Cloud. Come risultato, ogni team dell’azienda, anche quelli senza una licenza di Salesforce, può beneficiare di Agentforce in Slack.

I clienti stanno già vedendo i risultati I team stanno utilizzando Agentforce in Slack per automatizzare il lavoro ripetitivo e avere così più tempo per le attività creative e ad alto valore. A reMarkable, un’azienda di tablet cartacei in rapida crescita, Agentforce in Slack sta aiutando a chiudere il divario tra attività manuali e azioni del team in tempo reale: “Agentforce in Slack ha permesso al nostro team di accedere più velocemente al supporto. Che si tratti di aiuto IT o di conoscenze interne, i dipendenti ottengono quello di cui hanno bisogno senza distrarsi. Questo si traduce nell’avere più tempo per i lavori creativi e ad alto valore, spendendone meno alla ricerca di risposte”. Nico Cormier, CTO di reMarkable

È arrivato il momento di costruire il tuo primo membro del team digitale?

Ora ogni team può iniziare a lavorare insieme ad Agentforce. Con Agentforce in Slack non stai solo aggiungendo l’IA, stai anche estendendo la tua forza lavoro aggiungendo membri del team digitali, attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che conoscono l’intero contesto aziendale. Adesso è ancora più facile iniziare grazie ai nuovi Modelli di agente Slack

Partecipa al nostro webinar, “Aumenta la produttività con Agentforce in Slack” il 5 giugno alle 19:00 (CEST) per scoprire come costruire velocemente membri del team digitali grazie ai Modelli di agente di Slack o contatta le vendite per ottenere subito l’accesso ad Agentforce.