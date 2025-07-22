Imaginez que vous disposiez d’un agent IA qui ait accès au contexte intégral de votre activité, aux besoins de vos clients et aux priorités de votre entreprise, directement dans Slack. C’est désormais chose faite avec la nouvelle expérience destinée aux collaborateurs proposée par Agentforce. Les agents IA peuvent désormais effectuer diverses tâches : fournir des réponses contextuelles et à jour basées sur les conversations et les données connectées, faire progresser le travail, offrir leur expertise dans un flux de travail, etc.

À partir d’aujourd’hui, vous pouvez concevoir des agents numériques spécialisés, pour des tâches précises, qui opèrent directement dans Slack – là où votre équipe travaille déjà. C’est encore plus facile de vous lancer avec les nouveaux modèles d’Agent Employé Slack, disponibles à partir du 12 juin.

Agentforce est alimenté par les autorisations de rôle et l’accès à votre bibliothèque connectée Salesforce Data Cloud, par l’historique conversationnel de Slack, et est intégré à l’ensemble de Salesforce Customer 360. Ainsi, il génère des réponses pertinentes et sécurisées en temps réel. L’outil est toujours actif, connaît l’intégralité du contexte de votre activité et est toujours prêt à aider.

Dans Slack, Agentforce devient un véritable coéquipier numérique

Vous pouvez déployer Agentforce dans toutes les applications Salesforce, y compris Lightning et Mobile, mais dans Slack, les agents et les collaborateurs travaillent côte à côte, ce qui constitue un véritable avantage.

L’interface conversationnelle de Slack est un espace idéal pour intégrer Agentforce. Les agents opèrent dans les canaux où les équipes travaillent déjà, en utilisant le contexte complet des messages, des fichiers, des flux de travail et des connaissances partagées pour fournir des réponses plus rapides et plus précises.

Avec une simple @mention, les collaborateurs peuvent intégrer Agentforce dans le flux de travail pour poser des questions et déclencher des actions qui font avancer les tâches. Agentforce devient partie intégrante de la conversation, aidant les équipes à progresser plus vite, à rester concentrées et à prendre ensemble de meilleures décisions.

Accélérez le développement avec les modèles d’agents Slack

Pour faciliter la prise en main des agents, nous mettons les modèles d’Agent Employé Slack à la disposition de tous les clients Agentforce à partir du 12 juin. Ces modèles sont préchargés dans le Générateur Agentforce avec des thèmes, des actions et des flux de travail, vous permettant ainsi de lancer plus rapidement vos agents spécialisés destinés aux employés. Voici un aperçu des nouveautés à venir :

Données client Slack : Avec ce modèle, vous pouvez créer un agent qui accède directement aux données Salesforce dans Slack. L’agent peut résumer les opportunités, mettre à jour les enregistrements GRC, recueillir des informations et obtenir des réponses en utilisant votre Bibliothèque de données Salesforce. L’agent peut créer des canevas avec les informations clés de Salesforce et Slack. Ainsi, les connaissances restent organisées, exploitables et prêtes à être partagées.

Avec ce modèle, vous pouvez créer un agent qui accède directement aux données Salesforce dans Slack. L’agent peut résumer les opportunités, mettre à jour les enregistrements GRC, recueillir des informations et obtenir des réponses en utilisant votre Bibliothèque de données Salesforce. L’agent peut créer des canevas avec les informations clés de Salesforce et Slack. Ainsi, les connaissances restent organisées, exploitables et prêtes à être partagées. Intégration Slack : Le modèle d’Agent d’Intégration Slack fait de l’intégration une expérience interactive sur Slack, qui permet aux nouveaux collaborateurs de trouver des réponses et des connexions en temps réel. Les agents conçus sur ce modèle utilisent votre base de connaissances et l’historique public de Slack pour expliquer les politiques de l’entreprise, identifier les experts et envoyer des messages d’introduction au nom du nouveau collaborateur. Ainsi, chaque nouveau collaborateur prend ses fonctions avec le contexte, les contacts et la confiance nécessaires pour monter en compétence rapidement.

: Le modèle d’Agent d’Intégration Slack fait de l’intégration une expérience interactive sur Slack, qui permet aux nouveaux collaborateurs de trouver des réponses et des connexions en temps réel. Les agents conçus sur ce modèle utilisent votre base de connaissances et l’historique public de Slack pour expliquer les politiques de l’entreprise, identifier les experts et envoyer des messages d’introduction au nom du nouveau collaborateur. Ainsi, chaque nouveau collaborateur prend ses fonctions avec le contexte, les contacts et la confiance nécessaires pour monter en compétence rapidement. Assistance aux collaborateurs Slack : Ce modèle d’agent est un guide flexible pour créer tout type de support à partir des connaissances de l’entreprise pour les RH, l’informatique, le juridique, les opérations de vente, et plus encore. Connecté à vos connaissances internes, cet agent répond aux questions quotidiennes en raisonnant à partir de l’historique de Slack, de la documentation partagée et des ressources connectées, puis compile les réponses dans des canevas Slack faciles à partager et à consulter. Les collaborateurs obtiennent des réponses rapides et fiables directement dans Slack, ce qui permet aux experts de se concentrer sur un travail plus stratégique.

Les modèles d’agent Slack sont des bases flexibles, que les équipes peuvent personnaliser pour répondre à leurs besoins spécifiques, pour intégrer leurs données et procéder au déploiement.

Donnez aux agents le contexte dont ils ont besoin pour travailler comme de véritables coéquipiers

Pour être efficaces, les agents ont besoin du même contexte que le reste de votre équipe. C’est pourquoi nous introduisons deux puissantes fonctionnalités : la recherche d’entreprise Slack et la rubrique générale Slack.

Que vous personnalisiez un modèle d’agent Slack ou que vous construisiez le vôtre, commencez par attribuer la rubrique générale Slack et la nouvelle action de recherche d’entreprise Slack à vos agents pour les doter des capacités et du contexte appropriés.

Recherche d’entreprise : Avec Agentforce dans Slack, les agents peuvent désormais effectuer des recherches dans les applications tierces connectées — comme Google Drive, Microsoft OneDrive, Asana, et plus encore — en plus des messages et fichiers Slack. Cette capacité de recherche en temps réel donne aux agents une vue plus large de votre travail, leur permettant de générer des réponses plus complètes, précises et contextuelles basées sur les outils que votre équipe utilise déjà. Avec l’action de recherche d’entreprise Slack, votre agent peut agir et fournir des réponses à des questions et instructions telles que :

« Rechercher dans Slack et Google Drive des informations sur le Projet Capricorne et les organiser dans un canevas »

« Où se trouve la présentation des OKR ? »

« Quel est l’état de ma tâche Asana ? »

Contexte Slack basé sur les autorisations de l’utilisateur : L’attribution de la rubrique générale Slack dans le Générateur Agentforce permet à votre agent d’opérer avec le contexte et les autorisations de chaque utilisateur lorsqu’il est sollicité, en s’appuyant sur ses autorisations d’accès et le contexte conversationnel pour prendre des initiatives pertinentes et sécurisées qui font avancer le travail. Ainsi, Agentforce devient un contributeur actif qui automatise les tâches répétitives et aide les équipes à rester concentrées sur le travail à valeur ajoutée.

Avec la rubrique générale Slack, votre agent peut répondre à des demandes telles que :

« Trouve les messages de @LaurenBailey concernant la tarification de la semaine dernière »

« Créer un canevas pour transférer un contrat et inclure un résumé du compte Fiction S.A. »

« Envoyer un message direct au propriétaire du compte Fiction S.A. »

Et comme Agentforce respecte les autorisations au niveau de l’utilisateur, chaque réponse est non seulement pertinente pour chaque collaborateur, mais respecte également les contrôles d’accès de votre équipe dans Salesforce et Slack. Cela garantit que les données sont sécurisées et que les accès sont respectés, ce qui vous permet de déployer en toute confiance.

En ayant accès à votre bibliothèque connectée de données Salesforce, aux informations conversationnelles non structurées dans Slack et au contexte de vos applications et outils tiers connectés, Agentforce peut raisonner à partir de l’ensemble de votre contexte de travail. Ainsi, Agentforce fournit exactement ce dont les collaborateurs ont besoin sans qu’ils n’aient à changer d’outil. Slack est l’espace centralisé où Agentforce comprend véritablement comment votre équipe travaille.

Élargissez les connaissances et l’adoption des agents avec des prompts partageables

Une fois vos agents lancés, encouragez leur adoption avec des prompts partageables. Ces derniers vous permettent de partager facilement des moyens d’interaction efficaces avec les agents. Partagez des prompts par message direct ou intégrez-les dans un canevas : vous dirigez ainsi vos collègues vers un agent approprié pour une tâche spécifique. Les prompts partageables sont un moyen simple d’élargir le partage des connaissances, d’accompagner l’adoption par les membres de l’équipe et de mettre en valeur les avantages d’Agentforce.

Par exemple, supposons que votre agent de données client vous ait fourni une excellente réponse à la question « Comment convertir un utilisateur d’essai en client payant ? ».

Grâce aux prompts partageables, vous pouvez partager cette question dans un canal ou l’intégrer dans un canevas, rendant ainsi la solution accessible à toute l’équipe.

Mettez Agentforce à la disposition de chaque collaborateur

Les administrateurs Salesforce peuvent désormais attribuer aux utilisateurs une licence Identity Salesforce gratuite et les connecter aux utilisateurs Slack correspondants. Cela permet à chaque utilisateur Slack de travailler avec Agentforce, en obtenant un précieux contexte utilisateur et l’accès aux données stockées dans Data Cloud. Par conséquent, toutes les équipes de votre entreprise, même celles sans licence Salesforce, peuvent bénéficier d’Agentforce dans Slack.

Les clients constatent déjà des résultats Les équipes utilisent Agentforce dans Slack pour automatiser les tâches répétitives et libérer plus de temps pour des tâches créatives à forte valeur ajoutée. Chez reMarkable, une entreprise de tablettes en pleine croissance, Agentforce dans Slack aide concilier les tâches manuelles et le travail d’équipe en temps réel : « Avec Agentforce dans Slack, nos équipes ont plus vite accès aux services d’assistance interne. Qu’il s’agisse d’aide informatique ou de savoir-faire de l’entreprise, elles obtiennent ce dont elles ont besoin sans se déconcentrer. Cela signifie plus de temps consacré à un travail créatif à haute valeur ajoutée et moins de temps passé à chercher des réponses. » — Nico Cormier, directeur technique de reMarkable

Prêt à concevoir votre premier coéquipier numérique ?

Désormais, chaque équipe peut commencer à travailler au côté d’Agentforce. Avec Agentforce dans Slack, vous n’ajoutez pas seulement de l’IA, vous augmentez votre effectif en intégrant des coéquipiers numériques disponibles 24 h/24, 7 j/7, qui ont toujours une vision exhaustive de votre entreprise. Et maintenant, il est encore plus facile de se lancer grâce aux nouveaux modèles d’agent Slack.

Participez à notre conférence en ligne « Stimuler la productivité avec Agentforce dans Slack », le 5 juin à 10 h (heure du Pacifique) pour découvrir comment créer rapidement des coéquipiers numériques avec les modèles d’agent Slack, ou contactez notre équipe pour obtenir un accès à Agentforce dès aujourd’hui.