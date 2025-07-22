Imagine ter um agente de IA que entende todo o contexto do seu trabalho, as necessidades dos clientes e as prioridades dos negócios, diretamente no Slack. Com a nova experiência do Agentforce voltada para os funcionários, isso já é realidade. Os agentes agora conseguem fornecer respostas atualizadas e contextualizadas com base em conversas e dados conectados, realizar tarefas e oferecer conhecimento especializado no fluxo de trabalho.

A partir de hoje, é possível criar colegas de trabalho digitais especializados e focados em tarefas específicas, que operam diretamente no Slack, onde sua equipe já trabalha. E, para simplificar ainda mais esse processo, os novos modelos do agente empregado do Slack estarão disponíveis a partir de 12 de junho.

Com base nas permissões de função, no acesso à sua biblioteca conectada do Salesforce Data Cloud, no histórico de conversas no Slack e na integração com todo o ecossistema do Salesforce 360, o Agentforce gera respostas relevantes e seguras em tempo real. Ele está sempre ativo, sempre com o contexto completo do trabalho e sempre pronto para ajudar.

É no Slack que o Agentforce se transforma em um verdadeiro colega de trabalho digital

Você pode implantar o Agentforce nos apps Salesforce, incluindo o Lightning e o Mobile, mas no Slack há o benefício adicional de agentes e funcionários trabalhando lado a lado.

A interface conversacional do Slack faz dele o local ideal para o Agentforce. Os agentes atuam nos mesmos canais onde as equipes já trabalham, aproveitando o contexto completo de mensagens, arquivos, fluxos de trabalho e conhecimento compartilhado para oferecer respostas mais rápidas e precisas.

Com uma simples @ menção, os funcionários podem integrar o Agentforce ao fluxo de trabalho para fazer perguntas e desencadear ações que fazem o trabalho avançar para todos. O Agentforce passa a fazer parte da conversa, ajudando as equipes a trabalhar mais rápido, manter o foco e tomar decisões melhores em conjunto.

Crie mais rapidamente com os modelos de agentes do Slack

Para facilitar o início do trabalho com os agentes, os modelos do agente empregado do Slack estarão disponíveis para todos os clientes do Agentforce a partir de 12 de junho. Esses modelos já vêm pré-carregados no Criador do Agentforce, com assuntos, ações e fluxos de trabalho, para que você possa lançar agentes especializados e direcionados aos funcionários de forma mais rápida. Confira a seguir uma prévia do que está por vir:

Informações sobre clientes do Slack: com este modelo, você pode criar um agente que acessa os dados do Salesforce diretamente no Slack. O agente pode resumir oportunidades, atualizar registros de CRM, reunir insights e obter respostas usando sua biblioteca de dados do Salesforce. O agente pode criar canvas com os principais detalhes do Salesforce e do Slack, mantendo o conhecimento organizado, acionável e pronto para ser compartilhado.

com este modelo, você pode criar um agente que acessa os dados do Salesforce diretamente no Slack. O agente pode resumir oportunidades, atualizar registros de CRM, reunir insights e obter respostas usando sua biblioteca de dados do Salesforce. O agente pode criar canvas com os principais detalhes do Salesforce e do Slack, mantendo o conhecimento organizado, acionável e pronto para ser compartilhado. Integração do Slack : o modelo de Agente de integração do Slack transforma a integração em uma experiência interativa no Slack, ajudando os novos funcionários a encontrar respostas e conexões em tempo real. Os agentes criados com esse modelo utilizam sua base de conhecimento e o histórico público do Slack para explicar as políticas da empresa, identificar especialistas e enviar apresentações em nome do novo funcionário, garantindo que todos comecem com o contexto, os contatos e a confiança para avançar rapidamente.

: o modelo de Agente de integração do Slack transforma a integração em uma experiência interativa no Slack, ajudando os novos funcionários a encontrar respostas e conexões em tempo real. Os agentes criados com esse modelo utilizam sua base de conhecimento e o histórico público do Slack para explicar as políticas da empresa, identificar especialistas e enviar apresentações em nome do novo funcionário, garantindo que todos comecem com o contexto, os contatos e a confiança para avançar rapidamente. Atendimento ao funcionário do Slack: este modelo de agente é um guia flexível para a criação de qualquer tipo de suporte baseado em conhecimento para as operações jurídicas, de RH, TI, vendas e muito mais. Conectado ao conhecimento interno, o agente responde a perguntas do dia a dia analisando o histórico do Slack, a documentação compartilhada e os recursos conectados. Em seguida, ele organiza as respostas em Slack canvas que são fáceis de compartilhar e consultar. Assim, os funcionários recebem respostas rápidas e confiáveis diretamente no Slack, enquanto os especialistas podem se concentrar em tarefas mais estratégicas.

Os modelos de agentes do Slack são pontos de partida flexíveis que as equipes podem personalizar para atender aos seus requisitos específicos, incorporar seus dados e implantar.

Forneça aos agentes o contexto necessário para que atuem como colegas de trabalho

Para serem eficazes, os agentes precisam do mesmo contexto que o restante da sua equipe. Por isso, estamos lançando dois recursos poderosos: a pesquisa empresarial do Slack e o Assunto geral do Slack.

Se você estiver personalizando um modelo de agente do Slack ou criando o seu próprio, comece atribuindo o Assunto geral do Slack e a nova ação de pesquisa empresarial do Slack aos seus agentes para equipá-los com os recursos e o contexto certos.

Pesquisa empresarial: com o Agentforce no Slack, os agentes agora podem pesquisar em apps de terceiros conectados, como Google Drive, Microsoft OneDrive, Asana e outros, bem como em mensagens e arquivos do Slack. Esse recurso de pesquisa em tempo real oferece aos agentes uma visão mais ampla do trabalho, permitindo que gerem respostas mais completas, precisas e contextualizadas com base nas ferramentas que sua equipe já usa. Com a ação de pesquisa empresarial do Slack, seu agente pode agir e responder a perguntas e instruções como:

“Pesquise informações sobre o Projeto Capricórnio no Slack e no Google Drive e organize-as em um canvas”

“Onde está a apresentação de OKRs?”

“Qual é o status da minha tarefa do Asana?”

Contexto do Slack baseado nas permissões do usuário: atribuir o Assunto geral do Slack no Criador do Agentforce permite que seu agente opere com o contexto e as permissões de cada usuário quando solicitado. Isso significa que ele pode aproveitar o acesso e o histórico de conversas desses usuários para realizar ações relevantes e seguras que fazem o trabalho avançar. Com esse recurso, o Agentforce se torna um colaborador ativo, automatizando tarefas de rotina e permitindo que as equipes se concentrem em atividades de maior impacto.

Com o Assunto geral do Slack, seu agente pode responder a perguntas como:

“Encontre mensagens da @LauraBrito sobre preços da semana passada”

“Crie um canvas de transferência de negócios e inclua um resumo da conta da Empresa”

“Envie uma MD ao proprietário da conta da Empresa”

Como o Agentforce respeita as permissões no nível do usuário, as respostas são sempre relevantes para os funcionários e respeitam os controles de acesso da sua equipe para o Salesforce e o Slack. Isso garante a segurança dos dados e impede acessos indevidos, permitindo uma implantação com total confiança.

Com acesso autorizado à sua biblioteca de dados conectada do Salesforce, às conversas não estruturadas no Slack e ao contexto das ferramentas e dos apps de terceiros conectados, o Agentforce consegue raciocinar com base em todo o seu ambiente de trabalho, revelando exatamente o que os funcionários precisam sem trocar de ferramentas. O Slack é o lugar central onde o Agentforce realmente entende como sua equipe trabalha.

Expanda o conhecimento e a adoção de agentes com prompts compartilháveis

Depois que seus agentes forem lançados, incentive a adoção com prompts compartilháveis. Eles permitem que você compartilhe facilmente maneiras eficazes de interagir com os agentes. Compartilhe prompts por MD ou incorpore-os em um canvas, direcionando os colegas para o agente certo para a tarefa. Os prompts compartilháveis são uma forma simples de ampliar o compartilhamento de conhecimento, orientar a adoção entre a equipe e destacar o valor do Agentforce.

Por exemplo, imagine que seu Agente de informações sobre clientes tenha respondido bem à pergunta “Como converter um cliente de teste em cliente pago?”.

Com os prompts compartilháveis, você pode compartilhar essa pergunta em um canal ou incorporá-la em um canvas, tornando a solução acessível para toda a equipe.

Desbloqueie o Agentforce para todos

​Os administradores do Salesforce agora podem atribuir aos usuários uma licença gratuita do Salesforce Identity e conectá-los aos usuários correspondentes do Slack. Isso permite que qualquer usuário do Slack trabalhe com o Agentforce, obtendo contexto valioso do usuário e acesso autorizado aos dados armazenados no Data Cloud. Assim, todas as equipes da sua empresa, mesmo aquelas sem licenças do Salesforce, podem se beneficiar do Agentforce no Slack.

Os clientes já estão vendo os resultados As equipes estão usando o Agentforce no Slack para automatizar tarefas repetitivas e liberar mais tempo para atividades criativas e de alto valor. Na reMarkable, uma empresa de tablets de papel digital em rápido crescimento, o Agentforce no Slack está ajudando a preencher a lacuna entre as tarefas manuais e a ação da equipe em tempo real: “O Agentforce no Slack deu às nossas equipes um caminho mais rápido para obter suporte. Seja para tirar dúvidas de TI ou acessar conhecimento interno, elas encontram o que precisam sem perder o foco. Isso se traduz em mais tempo dedicado a trabalhos criativos e de alto valor, e menos tempo procurando respostas.” — Nico Cormier, CTO da reMarkable

Tudo pronto para criar seu primeiro colega de trabalho digital?

Agora, todas as equipes podem começar a trabalhar com o Agentforce. Com o Agentforce no Slack, você não está apenas adicionando IA, mas também ampliando sua força de trabalho com colegas digitais ativos 24 horas por dia e com o contexto completo sobre os seus negócios. E, com os novos modelos de agentes do Slack, começar ficou ainda mais fácil.

Participe do nosso webinar “Aumentando a produtividade com o Agentforce no Slack”, no dia 5 de junho, às 10h (PT), e descubra como criar colegas de trabalho digitais de forma rápida com os modelos de agentes do Slack. Ou, se preferir, entre em contato com a equipe de vendas para obter acesso ao Agentforce hoje mesmo.