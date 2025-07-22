Imagínate un agente de IA que conociera todo el contexto de tu trabajo, las necesidades de tu clientela y las prioridades empresariales, todo ello en Slack. La nueva experiencia de Agentforce para tu personal lo ha hecho posible, ahora es una realidad. Los agentes pueden realizar tareas como proporcionar fechas actualizadas, suministrar respuestas contextuales basadas en conversaciones y datos conectados, avanzar tareas y ofrecer su conocimiento en el flujo de trabajo.

A partir de hoy, puedes crear miembros digitales, especializados en tareas específicas, que puedan trabajar directamente en Slack junto con el resto de tu equipo. Además, vamos a ayudarte a comenzar con todas las nuevas plantillas de agente de empleado de Slack, que estarán disponibles a partir del 12 de junio.

Agentforce puede generar respuestas relevantes y seguras en tiempo real con los permisos del rol, el acceso a tu biblioteca Data Cloud conectada de Salesforce, el historial de conversaciones de Slack y su integración con Salesforce 360. Siempre está operativo, siempre dispone de un conocimiento total del contexto de tu trabajo y siempre está listo para ayudar.

Slack, el lugar donde Agentforce trabaja como un verdadero miembro digital del equipo

Puedes implementar Agentforce en las aplicaciones de Salesforce, como Lightning y Mobile, pero en Slack, tiene la ventaja de que permite la colaboración entre los agentes y el personal.

La interfaz de conversación de Slack constituye el espacio ideal para Agentforce. Los agentes participan en los mismo canales donde ya trabajan los equipos, por lo que utilizan todo el contexto de los mensajes, archivos, flujos de trabajo y conocimientos compartidos para ofrecer respuestas más rápidas y precisas.

El personal solo tiene que hacer una sencilla @mención para activar Agentforce en el flujo de trabajo, presentarle las dudas y desencadenar acciones que avancen el trabajo de todo el mundo. Agentforce pasa a formar parte de la conversación y ayuda al personal a progresar más rápidamente, mantener la concentración y tomar mejores decisiones en equipo.

Acelera tus creaciones con las plantillas de agente de Slack

Para comenzar a crear y utilizar los agentes de manera más sencilla, estamos preparando plantillas de agente de empleado de Slack para que estén disponibles para toda la clientela de Agentforce a partir del 12 de junio. Estas plantillas habrán sido cargadas previamente en Generador de Agentforce con temas, acciones y flujos de trabajo para que puedas lanzar tus agentes especializados y orientados al personal lo antes posible. Aquí te dejamos un adelanto de lo que está por llegar:

Información de clientes de Slack: con esta plantilla, puedes crear un agente que acceda a los datos de Salesforce directamente en Slack. El agente puede resumir oportunidades, actualizar los registros del CRM, recopilar información y obtener respuestas mediante tu biblioteca de datos de Salesforce. También puede crear canvas con información clave de Salesforce y Slack para mantener los conocimientos organizados, a disposición del equipo y listos para compartir.

con esta plantilla, puedes crear un agente que acceda a los datos de Salesforce directamente en Slack. El agente puede resumir oportunidades, actualizar los registros del CRM, recopilar información y obtener respuestas mediante tu biblioteca de datos de Salesforce. También puede crear canvas con información clave de Salesforce y Slack para mantener los conocimientos organizados, a disposición del equipo y listos para compartir. Incorporación de Slack : la plantilla de agente de incorporación de Slack contribuye a que la experiencia de incorporación de Slack sea interactiva, lo que facilita que el nuevo personal encuentre las respuestas y logre las conexiones que necesita en tiempo real. Los agentes creados con esta plantilla aprovechan tu base de datos de Knowledge y el historial público de Slack para explicar las políticas de la empresa, identificar miembros expertos y enviar presentaciones en nombre de la nueva persona empleada. De este modo, cada nueva contratación empieza a trabajar con el contexto, los contactos y la confianza que necesita para ponerse en marcha rápidamente.

: la plantilla de agente de incorporación de Slack contribuye a que la experiencia de incorporación de Slack sea interactiva, lo que facilita que el nuevo personal encuentre las respuestas y logre las conexiones que necesita en tiempo real. Los agentes creados con esta plantilla aprovechan tu base de datos de Knowledge y el historial público de Slack para explicar las políticas de la empresa, identificar miembros expertos y enviar presentaciones en nombre de la nueva persona empleada. De este modo, cada nueva contratación empieza a trabajar con el contexto, los contactos y la confianza que necesita para ponerse en marcha rápidamente. Asistencia al empleado de Slack: esta plantilla de agente es una guía flexible para crear cualquier tipo de ayuda basada en datos para recursos humanos, TI, el equipo legal, operaciones de ventas y mucho más. Como este agente está conectado a tus conocimientos internos, puede generar respuestas a las preguntas diarias mediante un análisis del historial de Slack, la documentación compartida y los recursos conectados. Ofrece respuestas rápidas y fiables, que además guarda en canvas directamente en Slack para que se puedan compartir y consultar con facilidad. De este modo, el personal con más experiencia gana tiempo para centrarse en el trabajo más estratégico.

Las plantillas de agente de Slack sirven como punto de partida y son flexibles para que los equipos puedan personalizarlas, incorporar sus datos e implementarlas adaptándolas a sus necesidades específicas.

Ofrece el contexto necesario para que los agentes trabajen como miembros del equipo

Para que los agentes sean eficaces, necesitan el mismo contexto que el resto de tu equipo. Por ello, presentamos dos potentes capacidades: la búsqueda empresarial de Slack y el tema general de Slack.

Tanto si estás personalizando una plantilla de agente de Slack como si estás creando la tuya propia, comienza asignando el tema general de Slack y la nueva acción de búsqueda empresarial de Slack para proporcionar a tus agentes el contexto y las capacidades adecuadas.

Búsqueda empresarial: con Agentforce en Slack, los agentes ahora pueden buscar en las aplicaciones conectadas de terceros, como Google Drive, Microsoft OneDrive, Asana y muchas más, además de en los mensajes y archivos de Slack. Esta capacidad de búsqueda en tiempo real confiere a los agentes una visión más general de tu trabajo para que puedan generar respuestas más completas, precisas y basadas en el contexto y las herramientas que utilice tu equipo. Con la acción de búsqueda empresarial de Slack, tu agente puede ponerse en marcha y proporcionar respuestas a preguntas e instrucciones como las siguientes:

“Busca información en Slack y Google Drive sobre el proyecto Capricornio y organiza los datos en un canvas”.

“¿Dónde está la presentación de OKR?”.

“¿Cuál es el estado de mi tarea de Asana?”.

Contexto de Slack basado en los permisos de usuario: asignar el tema general de Slack a tu agente en Generador de Agentforce le confiere la capacidad de trabajar con el contexto y los permisos de cada usuario si se lo solicitan. El agente usa su acceso y el contexto conversacional para tomar medidas relevantes y seguras que impulsen el trabajo hacia adelante. De este modo, Agentforce se convierte en un colaborador activo que automatiza las tareas rutinarias y ayuda a los equipos a mantenerse centrados en el trabajo más importante.

Con el tema general de Slack, tu agente puede responder a preguntas como:

“Encuentra los mensajes de @LaurenBailey de la semana pasada sobre los precios”.

“Crea un canvas con el traspaso de la negociación e incluye un resumen de la cuenta Ficciones”.

“Envía un mensaje directo al propietario de la cuenta Ficciones”.

Como Agentforce actúa conforme a los permisos de los usuarios, no solo ofrece información relevante a tu equipo en sus respuestas, sino que también respeta los controles de acceso de Slack y Salesforce para garantizar la seguridad de tus datos y evitar que alguna vez concedas más accesos de los necesarios. Por lo tanto, podrás realizar la implementación con confianza.

Agentforce puede analizar todo el contexto de tu trabajo y localizar justo lo que necesitas, sin tener que cambiar de herramientas, gracias a la autorización para acceder a tu biblioteca de datos conectada de Salesforce, la información conversacional no estructurada de Slack y el contexto de tus herramientas y aplicaciones de terceros conectadas. Slack es un entorno centralizado en el que Agentforce puede entender a la perfección cómo trabaja tu equipo.

Escala los conocimientos e implementa los agentes con las solicitudes compartibles

Cuando hayas lanzado los agentes, propón formas eficaces de interactuar con ellos para promover su implementación mediante las solicitudes compartibles. Envía las solicitudes por mensajes directos o insértalas en un canvas para fomentar que los miembros del equipo utilicen el agente más adecuado para la tarea. Las solicitudes compartibles son una forma sencilla de escalar y compartir los conocimientos, contribuir a la implementación de los agentes en el equipo y destacar el valor de Agentforce.

Por ejemplo, supongamos que tu agente de información de clientes te ofrece una gran respuesta a la siguiente pregunta: “¿Cómo transformo un cliente de prueba en uno de pago?”.

Las solicitudes compartibles te permiten guardar esa instrucción satisfactoria en un canal o insertarla en un canvas para que todo el equipo tenga acceso a ella.

Agentforce, accesible para todo el mundo

​Ahora los administradores de Salesforce pueden asignar a los usuarios una licencia de Identity de Salesforce sin coste y vincularlos a los usuarios de Slack correspondientes. De esta forma, cualquier usuario de Slack puede trabajar con Agentforce, que adquiere un valioso contexto de los usuarios y la autorización para acceder a los datos de Data Cloud. Como resultado, cualquier equipo de tu empresa, incluso si no tiene licencias de Salesforce, puede beneficiarse de Agentforce en Slack.

Los clientes ya ven los resultados Los equipos usan Agentforce en Slack para automatizar tareas repetitivas y conseguir más tiempo para las actividades creativas e importantes. En reMarkable, una empresa de tabletas que ha crecido rápidamente, Agentforce en Slack ha salvado la distancia entre las tareas manuales y las acciones en tiempo real de los equipos: “Agentforce en Slack les ha dado a nuestros equipos una forma más rápida de conseguir ayuda. Nuestros miembros pueden recibir la asistencia que necesitan, ya se trate de TI o de conocimientos prácticos internos, sin interrumpir su estado de concentración. Por lo tanto, tienen más tiempo para dedicarse a las tareas creativas e importantes, en lugar de perderlo buscando respuestas.” — Nico Cormier, CTO de reMarkable.

¿Quieres crear tu primer miembro digital para el equipo?

Ahora, todos los equipos pueden comenzar a trabajar con Agentforce. Si añades Agentforce en Slack, no solo consigues una IA, sino que estás ampliando tu mano de obra con miembros digitales, que están operativos a cualquier hora del día con un conocimiento total del contexto de tu empresa. Además, ahora resulta todavía más fácil implementarlos con las nuevas plantillas de agente de Slack.

Apúntate a nuestro webinario “Aumenta la productividad con Agentforce en Slack” el 5 de junio a las 10:00 (PT) para aprender cómo puedes crear rápidamente miembros digitales para tu equipo con las plantillas de agente de Slack o contacta con ventas para conseguir acceso a Agentforce hoy mismo.