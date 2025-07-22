Stell dir vor, du hast einen KI-Agenten, der über den vollen Kontext deiner Arbeit, Kundenbedürfnisse und Geschäftsprioritäten verfügt – direkt in Slack. Mit der neuen mitarbeiterorientierten Erfahrung von Agentforce ist das jetzt Realität geworden. Agenten können Aufgaben ausführen, wie z.B. aktuelle, kontextbezogene Antworten basierend auf Gesprächen und verknüpften Daten liefern, Aufgaben voranbringen und ihre Expertise in den Arbeitsablauf einbringen.

Ab heute kannst du spezialisierte, aufgabenspezifische digitale Teamkollegen erstellen, die direkt in Slack arbeiten – dort, wo dein Team bereits tätig ist. Und wir machen es mit den brandneuen Mitarbeiteragent-Vorlagen in Slack, die am 12. Juni erscheinen, noch einfacher, loszulegen.

Agentforce basiert auf rollenbasierten Berechtigungen und dem Zugriff auf deine verknüpfte Salesforce Data Cloud Bibliothek sowie auf dem Gesprächsverlauf in Slack und ist in Salesforce Customer 360 integriert. Es generiert in Echtzeit relevante und sichere Antworten. Die digitalen Agenten in Agentforce sind immer aktiv, haben stets den vollen Arbeitskontext und sind immer bereit zu helfen.

In Slack wird Agentforce zu einem echten digitalen Teammitglied

Du kannst Agentforce in allen Salesforce-Anwendungen einsetzen – einschließlich Lightning und Mobile – aber in Slack gibt es den zusätzlichen Vorteil, dass Agenten und Mitarbeitende Seite an Seite arbeiten.

Slacks digalogbasierte Schnittstelle macht es zum natürlichen Zuhause für Agentforce. Agenten arbeiten in denselben Channels, in denen Teams bereits arbeiten und nutzen den vollen Kontext von Nachrichten, Dateien, Workflows und geteiltem Wissen, um schnellere und genauere Antworten zu liefern.

Mit einer einfachen Erwähnung können Mitarbeitende Agentforce in den Arbeitsablauf einbinden, um Fragen zu stellen und Aktionen auszulösen, die die Arbeit für alle voranbringen. Agentforce beteiligt sich an der Arbeit und hilft Teams, schneller zu arbeiten, fokussiert zu bleiben und gemeinsam bessere Entscheidungen zu treffen.

Erstelle Agenten schneller mit Agenten-Vorlagen in Slack

Um den Einstieg in Agenten zu erleichtern, stellen wir ab dem 12. Juni allen Agentforce-Kund:innen Mitarbeiteragenten-Vorlagen in Slack zur Verfügung. Diese Vorlagen sind im Agentforce-Generator mit Themen, Aktionen und Workflows vorgeladen, sodass du deine spezialisierten, mitarbeiterorientierten Agenten schneller einsetzen kannst. Hier ein Vorgeschmack auf das, was kommt:

Slack Kundeneinblicke: Mit dieser Vorlage kannst du einen Agenten erstellen, der direkt in Slack auf Salesforce-Daten zugreift. Der Agent kann Opportunities zusammenfassen, CRM-Einträge aktualisieren, Erkenntnisse sammeln und Antworten mithilfe deiner Salesforce Datenbibliothek geben. Der Agent kann Canvases mit wichtigen Details aus Salesforce und Slack erstellen und so Wissen organisiert, umsetzbar und bereit zum Teilen machen.

Mit dieser Vorlage kannst du einen Agenten erstellen, der direkt in Slack auf Salesforce-Daten zugreift. Der Agent kann Opportunities zusammenfassen, CRM-Einträge aktualisieren, Erkenntnisse sammeln und Antworten mithilfe deiner Salesforce Datenbibliothek geben. Der Agent kann Canvases mit wichtigen Details aus Salesforce und Slack erstellen und so Wissen organisiert, umsetzbar und bereit zum Teilen machen. Slack Onboarding : Die Slack Onboarding Agent-Vorlage verwandelt das Onboarding in eine interaktive Slack-Erfahrung und hilft neuen Mitarbeitenden, Antworten und Verbindungen in Echtzeit zu finden. Agenten, die auf dieser Vorlage basieren, nutzen deine Wissensdatenbank und den öffentlichen Slack-Verlauf, um Unternehmensrichtlinien zu erklären, Expert:innen zu identifizieren und Vorstellungen im Namen der neuen Mitarbeitenden zu versenden – so startet jede:r Mitarbeitende mit dem Kontext, den Kontakten und dem nötigen Selbstvertrauen, um sich schnell einzuarbeiten.

: Die Slack Onboarding Agent-Vorlage verwandelt das Onboarding in eine interaktive Slack-Erfahrung und hilft neuen Mitarbeitenden, Antworten und Verbindungen in Echtzeit zu finden. Agenten, die auf dieser Vorlage basieren, nutzen deine Wissensdatenbank und den öffentlichen Slack-Verlauf, um Unternehmensrichtlinien zu erklären, Expert:innen zu identifizieren und Vorstellungen im Namen der neuen Mitarbeitenden zu versenden – so startet jede:r Mitarbeitende mit dem Kontext, den Kontakten und dem nötigen Selbstvertrauen, um sich schnell einzuarbeiten. Slack Hilfe für Mitarbeitende: Diese Agenten-Vorlage ist ein flexibler Leitfaden für den Aufbau jeglicher Art von wissensbasierter Unterstützung für HR, IT, Recht, Vertriebsoperationen und mehr. Dieser Agent ist mit deinem internen Wissen vernetzt und beantwortet alltägliche Fragen, indem er den Slack-Verlauf, die geteilte Dokumentation und verknüpfte Ressourcen analysiert und dann die Antworten in Slack Canvases verpackt, die einfach zu teilen und nachzuschlagen sind. Mitarbeitende erhalten schnelle, zuverlässige Antworten direkt in Slack, was den Fachleuten Zeit gibt, sich auf strategischere Aufgaben zu konzentrieren.

Slack Agenten-Vorlagen sind flexible Ausgangspunkte, die Teams an ihre spezifischen Anforderungen anpassen, mit ihren Daten ergänzen und einsetzen können.

Agenten den nötigen Kontext geben, um wie Teammitglieder zu arbeiten

Um effektiv zu sein, benötigen Agenten den gleichen Kontext wie der Rest deines Teams. Deshalb führen wir zwei effektive Funktionen ein: die Slack Enterprise-Suche und das Allgemeine Slack-Thema.

Egal, ,ob du eine Slack Agenten-Vorlage anpasst oder deine eigene erstellst, beginne damit, deinen Agenten das Allgemeine Slack-Thema und die neue Slack Enterprise-Suche zuzuweisen, um sie mit den richtigen Fähigkeiten und dem richtigen Kontext auszustatten.

Enterprise-Suche: Mit Agentforce in Slack können Agenten nun über verknüpfte Drittanbieter-Apps – wie Google Drive, Microsoft OneDrive, Asana und mehr – neben Slack-Nachrichten und -Dateien suchen. Diese Echtzeitsuche gibt Agenten einen breiteren Überblick über deine Arbeit, sodass sie vollständigere, genauere und kontextbewusstere Antworten basierend auf den Tools generieren können, die dein Team bereits verwendet. Mit der Slack Enterprise-Suche-Aktion kann dein Agent Maßnahmen ergreifen und Antworten auf Fragen und Anweisungen wie diese geben:

„Durchsuche Slack und Google Drive nach Informationen über Projekt Steinbock und organisiere sie in einem Canvas”

„Wo ist die OCR-Präsentation?”

„Wie lautet der Status meiner Asana-Aufgabe?”

Slack-Kontext basierend auf Benutzerberechtigungen: Die Zuweisung des Allgemeines Slack-Thema im Agentforce-Generator gibt deinem Agenten die Fähigkeit, mit dem Kontext und den Berechtigungen aller Benutzer:innen zu arbeiten, wenn er einen Prompt erhält – dabei greift er auf deren Zugang und Gesprächskontext zurück, um relevante, sichere Aktionen durchzuführen, die die Arbeit vorantreiben. Dadurch wird Agentforce zu einem aktiven Mitwirkenden, der Routineaufgaben automatisiert und Teams dabei hilft, sich auf wirkungsvolle Arbeit zu konzentrieren.

Mit dem allgemeinen Slack-Thema kann dein Agent auf Fragen wie diese antworten:

„Finde Nachrichten von @LisaLaurenz zu Preisen von letzter Woche”

„Erstelle einen Geschäftsübergabe-Canvas und füge eine Zusammenfassung des Fiktion-Accounts hinzu”

„Sende eine Direktnachricht an die Fiktion-Account-Inhaberin”

Und da Agentforce die Berechtigungen auf Benutzerebene berücksichtigt, ist jede Antwort nicht nur für alle Mitarbeitenden relevant, sondern respektiert auch die Zugriffskontrollen deines Teams für Salesforce und Slack. So wird sichergestellt, dass Daten geschützt bleiben und der Zugriff nie überschritten wird, sodass du Agentforce unbesorgt einsetzen kannst.

Mit berechtigtem Zugriff auf deine verknüpfte Salesforce Datenbibliothek, auf unstrukturierte Gesprächsinformationen in Slack und den Kontext deiner verknüpften Drittanbieter-Apps und -Tools kann Agentforce über deinen gesamten Arbeitskontext hinweg argumentieren und genau das hervorheben, was Mitarbeitende benötigen, ohne Tools wechseln zu müssen. Slack ist der zentrale Ort, an dem Agentforce wirklich versteht, wie dein Team arbeitet.

Skaliere Wissen und die Agenten-Akzeptanz mit teilbaren Prompts

Nachdem deine Agenten gestartet sind, kannst du die Akzeptanz mit teilbaren Prompts fördern. Diese ermöglichen es dir, effektive Interaktionsmöglichkeiten mit Agenten einfach zu teilen. Teile Prompts per Direktnachrichten oder bette sie in einen Canvas ein und leite Kolleg:innen zum richtigen Agenten für die Aufgabe weiter. Teilbare Prompts sind eine einfache Methode, um Wissensaustausch zu skalieren, die Akzeptanz unter Teammitgliedern zu fördern und den Wert von Agentforce hervorzuheben.

Angenommen, dein Kundeneinblicke-Agent hat dir eine gute Antwort auf die Frage „Wie kann ich eine:n Testkund:in in eine:n zahlende:n Kund:in umwandeln?" gegeben.

Mit teilbaren Prompts kannst du diese Frage in einem Channel teilen oder in einen Canvas einbetten und so die Lösung für das gesamte Team zugänglich machen.

Stelle Agentforce allen zur Verfügung

Salesforce Admins können Benutzer:innen jetzt eine kostenlose Salesforce Identity-Lizenz zuweisen und sie mit entsprechenden Slack-Benutzer:innen verknüpfen. Dies ermöglicht es allen Slack-Benutzer:innen, mit Agentforce zu arbeiten und dabei wertvollen Benutzerkontext und berechtigungsbasierte Zugriffe auf in Data Cloud gespeicherte Daten zu erhalten. Infolgedessen kann jedes Team in deinem Unternehmen, auch ohne Salesforce-Lizenzen, von Agentforce in Slack profitieren.

Kund:innen sehen bereits Ergebnisse Teams nutzen Agentforce in Slack, um repetitive Arbeit zu automatisieren und mehr Zeit für kreative Aufgaben mit hohem Mehrwert zu gewinnen. Bei reMarkable, einem schnell wachsenden Unternehmen für Paper Tablets, hilft Agentforce in Slack dabei, die Lücke zwischen manuellen Aufgaben und Echtzeit-Teamaktionen zu schließen: „Agentforce in Slack bietet unseren Teams schnellere Unterstützung. Ob IT-Hilfe oder internes Know-how, sie erhalten, was sie brauchen, ohne den Fokus zu verlieren. Das bedeutet mehr Zeit für kreative Arbeit mit hohem Mehrwert – und weniger Zeit für die Suche nach Antworten." Nico Cormier, CTO von reMarkable

Bist du bereit, dein erstes digitales Teammitglied zu erstellen?

Jetzt kann jedes Team damit beginnen, mit Agentforce zusammenzuarbeiten. Mit Agentforce in Slack fügst du nicht einfach nur KI hinzu – du erweiterst deine Belegschaft um digitale Teammitglieder, die rund um die Uhr verfügbar sind und stets den vollen Kontext deines Unternehmens kennen. Und mit den neuen Slack Agenten-Vorlagen ist der Einstieg jetzt noch einfacher.

Nimm an unserem Webinar „Die Produktivität mit Agentforce in Slack steigern" am 5. Juni um 10 Uhr PT teil, um zu erfahren, wie du schnell digitale Teammitglieder mit Slack Agenten-Vorlagen erstellen kannst, oder kontaktiere den Vertrieb, um noch heute Zugang zu Agentforce zu erhalten.