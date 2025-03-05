Agentforce와 Slack으로 모든 팀에 디지털 인력을 제공하세요

불과 몇 달 전, 저희는 Agentforce 2.0을 공개하며 Agentforce의 강력한 기능을 Slack에 도입해 엔터프라이즈 직원들의 생산성을 혁신했습니다. ZoomInfo, reMarkable, MIMIT Health와 같은 얼리 어답터 회사들은 즉시 그 잠재력을 알아보고, 이 새로운 에이전트 AI를 활용해 업무 속도를 높였습니다. 업무용 운영 체제인 Slack은 이러한 혁신을 주도하는 가장 적합한 환경이 되었으며, 에이전트들을 자연스럽게 팀원처럼 업무 흐름 속에서 활용할 수 있게 되었습니다.

오늘 저희는 이러한 비전을 한층 더 발전시켜 Agentforce 활용도를 높이고 모든 팀이 디지털 인력을 활용할 수 있도록 만들며, 독립 소프트웨어 벤더(ISV) 파트너들이 Slack과 함께 강력한 Agentforce 솔루션을 구축할 수 있도록 지원하는 혁신적인 기능들을 새롭게 발표합니다.

Slack에서 이제 더 훌륭한 팀원이 된 Agentforce

Slack에서 Agentforce를 사용하면 팀이 자연스럽게 확장됩니다. 동료를 추가하듯 Agentforce를 팀 대화에 직접 초대하거나 Agentforce를 Slack 워크플로에 포함시켜 반복적인 프로세스를 더욱 원활하게 만들 수 있습니다. 이번에 출시하는 최신 개선 사항들에서 가장 중요한 점은 Slack에서 Agentforce가 더욱 자연스럽고 효율적인 팀의 일부가 되도록 설계했다는 것입니다. 지금부터 자세히 살펴보겠습니다.

Slack 채널에서 Agentforce 멘션하기

팀원에게 하듯 Slack 채널에서 Agentforce를 @멘션하여 함께 작업을 시작할 수 있습니다. 그러면 Agentforce가 사용자의 질문에 대한 응답 초안을 그 사람에게만 공유하여 검토할 수 있게 해주며, 사용자의 승인을 받으면 스레드에서 동료들과 응답을 공유합니다.

Slack 작업과 결합하여 Agentforce가 사용자 대신 Slack 작업을 자동으로 수행하여, 더욱 유용하고 자율적인 팀원이 됩니다.

2025년 5월 출시 예정

Agentforce를 Slack 워크플로에 추가하기

곧 코드를 작성하지 않고도 Slack 워크플로에 Agentforce를 추가할 수 있게 됩니다. 사용자가 주도한 작업에 의존할 필요 없이 Slack 이벤트에서 Agentforce를 트리거하고 Slack에 있는 대화 맥락을 Agentforce에 다시 전달할 수 있습니다. 예를 들어, 최종 사용자가 메시지에 특정 이모티콘 또는 리액티콘으로 응답하면 해당 이벤트와 메시지 콘텐츠를 바탕으로 Agentforce가 자동으로 응답하도록 트리거할 수 있게 됩니다.

2025년 여름 출시 예정

시각적으로 명확하게 향상된 Agentforce 응답

Slack에서 Agentforce의 응답 형식을 개선하여, 보다 깔끔한 레이아웃과 리스트처럼 더 나은 방식으로 정형화된 정보를 제공할 예정입니다. 이렇게 하면 정보를 더욱 쉽게 읽을 수 있으며, Agentforce가 대화 및 워크플로에 보다 자연스럽고 간편하게 통합될 수 있도록 합니다.

2025년 4월 출시 예정

이제 모든 팀에 배포가 더욱 쉬워진 Agentforce

모든 직원이 Slack에서 자신만의 직원용 Slack 내 Agentforce 팀을 갖게 된다면 어떨까요? 저희는 이러한 상상을 현실로 만들기 위해 Agentforce에 대한 액세스를 확대하고, ISV 파트너 솔루션을 구축하고, 배포를 간소화하고, 관리 기능을 더욱 쉽게 개선하고 있습니다. 이 부분들에 대해 자세히 살펴보겠습니다.

Slack 사용자를 위한 Salesforce ID 라이선스

이제 Salesforce 관리자는 사용자에게 비용이 들지 않는 ID 라이선스를 할당하고 이를 해당 Slack 사용자에게 연결할 수 있습니다. 이로써 모든 Slack 사용자가 Agentforce와 상호 작용할 수 있으며, Data Cloud에 저장된 데이터에 대한 소중한 사용자 정보와 액세스 권한을 확보할 수 있습니다. 즉, Salesforce 라이선스가 없어도 회사 전체의 모든 팀이 Slack 내 Agentforce의 이점을 누릴 수 있는 것이죠. HR, IT, 재무 팀과 같은 부서에서도 막강한 에이전트를 팀원으로 활용할 수 있습니다. 이 새로운 라이선스를 통해 Slack에서 모든 팀을 위한 디지털 인력을 Slack에서 바로 구축할 수 있습니다.

2025년 4월 출시 예정

에이전트 빌더의 새로운 Agentforce 직원 유형 소개

곧 새로운 Agentforce 템플릿을 통해 Slack과 Salesforce 전반에서 직원 사용 사례에 맞는 Agentforce를 쉽게 배포할 수 있게 됩니다. 이 Agentforce 직원 템플릿을 사용하면 고객들은 여러 직원 에이전트를 생성하고, 각 비즈니스 부문에 맞게 구성하고 배포할 수 있습니다. 예를 들어, 최신 고객 회의에 대해 계정 팀에 업데이트하거나, 온보딩과 관련된 질문에 답변하고, IT 지원을 제공하는 등의 다양한 업무에 활용할 수 있습니다. 이 템플릿은 모든 팀에서 유연하게 직원 에이전트를 배포할 수 있는 강력한 기반을 제공합니다.

2025년 4월 출시 예정

Slack에서 간소화된 Agentforce 게시 절차

Slack 관리자를 위해 새로운 안내형 Agentforce 게시 경험을 개발했습니다. 관리자는 이제 에이전트에 대한 Salesforce에 대한 권한 모음을 쉽게 검토 및 관리하고, 기존 에이전트를 특정 Slack 워크스페이스에 배포할 수 있습니다. 이러한 관리 기능 개선으로 관리자는 완전한 감독과 제어를 통해 원활한 배포 경험을 구축할 수 있습니다.

2025년 4월 출시 예정

Agentforce와 Slack으로 ISV 파트너 솔루션 구축하기

2월에는 사용자를 대신하여 Slack 작업을 자동으로 수행할 수 있는 Slack 작업을 출시했습니다. 이제 ISV 파트너는 Slack 작업을 활용하여 모든 사용 사례에 맞는 에이전트를 구축하고, 이를 AgentExchange에 호스팅하여 모든 고객이 활용할 수 있도록 설계했습니다. 현재 모든 개발자는 Slack 검색, 캔버스 생성 및 업데이트, DM 사용자, 사용자 조회 등의 Slack 작업을 사용하여 솔루션을 구축할 수 있습니다. 앞으로 더 많은 기능이 추가될 예정입니다.

지금 이용 가능

Slack에서 모든 직원에게 에이전트를 통한 생산성을 제공하세요

에이전트를 통한 AI의 혁신적 성능이 주도하는 새로운 업무의 미래가 이미 시작되었습니다. 앞으로 몇 달 동안, Slack에 자연스럽게 탑재된 역동적인 디지털 노동력을 구축할 수 있도록 돕는 놀라운 기능들이 출시될 예정입니다. 시작할 준비가 되셨나요? 전문가 팀에 문의하여 방법을 알아보세요.