利用 Agentforce 和 Slack 将数字劳动力引入每个团队

就在几个月前，我们推出了 Agentforce 2.0，将 Agentforce 的强大功能引入 Slack，彻底提升企业员工的工作效率。我们发现 ZoomInfo、reMarkable 和 MIMIT Health 等早期使用者很快认识到它的潜能，利用这种新的代理式 AI 加快工作速度。作为开展工作的平台，Slack 自然成为这一转型的理想之选，将代理转变为工作流程中的“团队成员”。

现在，我们进一步推进该愿景并发布更多创新功能，这些功能将提高 Agentforce 接触度，让任何团队都能调用数字劳动力，并帮助 独立软件供应商 (ISV) 合作伙伴利用 Slack 构建强大的 Agentforce 解决方案。

Agentforce 如今在 Slack 中成为了更出色的团队成员

将 Agentforce 集成到 Slack 中，使其成为团队中的一员。你可以将 Agentforce 直接融入团队的对话中，就像将同事加入对话那样，或者将 Agentforce 嵌入 Slack 工作流程，使例行流程变得更顺畅。我们即将发布的最新改进功能旨在让 Agentforce 在 Slack 中成为团队更自然、更高效的一份子。让我们深入了解一下吧。

在 Slack 频道中提及 Agentforce

就像提及团队成员那样，你可以在 Slack 频道中 @提及 Agentforce 以开始协同工作。Agentforce 随后将针对你的提问生成草稿回复，并私下发给你进行审核，一旦审核通过，它将在消息列中与你的同事分享该回复。

Slack Actions 能够自动代表你执行 Slack 中的任务，通过与该功能结合使用，Agentforce 将成为更有帮助、更自主的团队成员。

即将推出：2025 年 5 月

将 Agentforce 添加到你的 Slack 工作流程

不久之后，你将能够在无需编写任何代码的情况下将 Agentforce 添加到 Slack 工作流程中。通过 Slack 事件触发 Agentforce，并将 Slack 对话的上下文信息传递给 Agentforce，而无需依赖用户发起的操作。例如，如果最终用户使用特定的表情或回复表情对消息做出回复，该事件以及消息内容可自动触发 Agentforce 做出回复。

即将推出：2025 年夏季

Agentforce 提供的回复在视觉上更清晰易读

我们正在优化 Agentforce 在 Slack 中所提供回复的格式，专注采用更简洁的布局以及更好地呈现列表等结构化信息，使得信息更易于阅读。这将完善并简化 Agentforce 集成到对话和工作流程的方式。

即将推出：2025 年 4 月

如今可轻松为每个团队部署 Agentforce

想象一下，在 Slack 中，每位员工都能使用服务于员工的专属 Agentforce 团队。我们正在通过以下方式将这个设想转变为现实：扩大对 Agentforce 的访问权限、构建 ISV 合作伙伴解决方案、精简部署流程，以及简化行政管理流程。让我们详细了解这些信息。

面向 Slack 用户的 Salesforce 身份许可证

Salesforce 管理员现在可以为用户分配免费的身份许可证，并将这些许可证与相应的 Slack 用户关联起来，使任何 Slack 用户都能与 Agentforce 交互，从而获得宝贵的用户上下文信息和访问存储在数据云中的数据。这意味着，贵公司中的每个团队，甚至是没有 Salesforce 许可证的团队，都能受益于 Slack 中的 Agentforce。想象一下，HR、IT 或财务团队将强大的代理用作团队成员。有了这个新的许可证，你可以在 Slack 中为任何团队开始构建数字劳动力。

即将推出：2025 年 4 月

在代理构建器中增加 Agentforce 员工类型

不久之后，你将能够利用新的 Agentforce 模板轻松在 Slack 和 Salesforce 中为员工用例部署 Agentforce。Agentforce 员工模板允许客户建立多个员工代理，这些代理可以在任何业务线中进行配置和部署。不论是为客户团队更新最新的客户会议信息、解答入职问题，还是提供 IT 支持，该模板都能为跨团队部署员工代理提供灵活的基础。

即将推出：2025 年 4 月

在 Slack 中简化 Agentforce 的发布流程

我们已为 Slack 管理员开发全新引导式 Agentforce 发布流程。管理员可以轻松审核及管理代理的 Salesforce 权限集，并将现有代理部署到选定的 Slack 工作区。这些改善后的管理员功能为管理员提供了全面的监督和控制权，可实现无缝的部署体验。

即将推出：2025 年 4 月

利用 Agentforce 和 Slack 构建 ISV 合作伙伴解决方案

我们于今年 2 月推出了 Slack Actions，可自动代表你执行 Slack 任务。现在，我们的 ISV 合作伙伴可以利用 Slack Actions 为任何用例构建代理，并将其托管在 AgentExchange 上，以供任何客户使用。如今，任何开发者都能使用 Slack Actions（例如“搜索 Slack”、“建立/更新画板”、“向用户发送私信”、“查找用户”等更多其他功能）构建解决方案。

目前可用

让 Slack 中的每位员工体验代理级生产力

在代理式 AI 变革力量的推动下，未来的办公模式已然发生变化。在接下来的几个月里，我们将推出一系列创新功能，帮助你打造自己的动态数字劳动力，将其无缝嵌入到 Slack 中。准备好开始使用了吗？请与我们的专家团队联系，了解更多信息。