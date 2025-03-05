Trasforma il lavoro digitale per ogni team con Agentforce e Slack

Solo pochi mesi fa abbiamo lanciato Agentforce 2.0, portando la potenza di Agentforce in Slack e rivoluzionando la produttività dei dipendenti aziendali. I primi utilizzatori, come ZoomInfo, reMarkable e MIMIT Health, hanno subito colto il potenziale, sfruttando questa nuova IA basata sugli agenti per accelerare il lavoro. Slack, il sistema operativo per il lavoro, è diventato la sede naturale per questo cambiamento, trasformando gli agenti in veri membri del team direttamente nel flusso di lavoro.

Oggi stiamo facendo un ulteriore passo avanti annunciando nuove innovazioni che renderanno l'interazione con Agentforce ancora più efficace, faciliteranno l'accesso al lavoro digitale per ogni team e offriranno ai partner fornitori di software indipendenti (ISV) l'opportunità di creare potenti soluzioni per Agentforce con Slack.

Agentforce è ora un membro del team ancora più efficace in Slack

Portando Agentforce in Slack, questo diventa un'estensione naturale del tuo team. Integra Agentforce direttamente nelle conversazioni del team, come se aggiungessi un collega, oppure incorporalo nei workflow di Slack per rendere più fluidi i processi di routine. Le ultime innovazioni che stiamo introducendo mirano a rendere Agentforce un componente più naturale ed efficiente del tuo team in Slack. Scopriamo maggiori dettagli.

Tagga Agentforce in un canale di Slack

Proprio come faresti con un collega, puoi taggare @Agentforce in un canale di Slack per iniziare a collaborare. Agentforce ti invierà poi una bozza di risposta alla tua domanda in privato per la revisione e, una volta approvata, pubblicherà la risposta nella conversazione con i tuoi colleghi.

Unito alle azioni Slack, che consentono ad Agentforce di eseguire automaticamente attività in Slack per tuo conto, Agentforce diventa un membro del team ancora più utile e autonomo.

Disponibilità: maggio 2025

Aggiungi Agentforce ai workflow di Slack

Presto sarà possibile aggiungere Agentforce ai workflow di Slack senza scrivere alcun codice. Potrai attivare Agentforce tramite eventi di Slack e trasmettere il contesto delle conversazioni direttamente ad Agentforce, senza dover fare affidamento su azioni avviate dagli utenti. Ad esempio, se un utente finale risponde a un messaggio con uno specifico emoji, o reacji, quell'evento, insieme al contenuto del messaggio, potrebbe attivare automaticamente una risposta di Agentforce.

Disponibilità: estate 2025

Maggiore chiarezza visiva per le risposte di Agentforce

Stiamo migliorando il formato delle risposte di Agentforce in Slack, concentrandoci su layout più puliti e una migliore visualizzazione delle informazioni strutturate, come gli elenchi, per rendere i contenuti ancora più facili da leggere. Questo approccio approfondisce e semplifica il modo in cui Agentforce si integra nelle conversazioni e nei workflow.

Disponibilità: aprile 2025

Ora è più facile implementare Agentforce per ogni team

Immagina che ogni dipendente sia affiancato da un proprio team di Agentforce in Slack. Stiamo trasformando questa visione in realtà, ampliando l'accesso a Agentforce, sviluppando soluzioni di partner ISV, semplificando la distribuzione e snellendo l'amministrazione. Approfondiamo questi aspetti.

Licenze di identità Salesforce per gli utenti di Slack

Gli amministratori di Salesforce ora possono assegnare agli utenti una licenza di identità gratuita e connetterla agli utenti corrispondenti di Slack, consentendo a chiunque in Slack di interagire con Agentforce. In questo modo si ottiene un contesto prezioso sugli utenti e l'accesso ai dati archiviati in Data Cloud. Pertanto, tutti i team della tua azienda, anche quelli senza licenze Salesforce, possono usufruire di Agentforce in Slack: immagina i team HR, IT o finanziari con un potente agente digitale come collega. Con questa nuova licenza, puoi iniziare a creare una forza lavoro digitale per qualsiasi team direttamente in Slack.

Disponibilità: aprile 2025

Introduzione del tipo di dipendente Agentforce in Agent Builder

Presto sarà possibile implementare facilmente Agentforce per i casi d'uso dei dipendenti in Slack e Salesforce grazie a un nuovo modello di Agentforce. Il modello per dipendenti di Agentforce consente ai clienti di creare più agenti configurabili e implementabili in qualsiasi linea di business. Che si tratti di aggiornare il team di account sull'ultima riunione con un cliente, rispondere a domande sull’onboarding o fornire supporto IT, questo modello offre una base flessibile per distribuire agenti digitali dedicati ai dipendenti in qualsiasi team.

Disponibilità: aprile 2025

Pubblicazione semplificata di Agentforce in Slack

Per gli amministratori di Slack, abbiamo sviluppato una nuova esperienza guidata per la pubblicazione di Agentforce. Gli amministratori possono facilmente rivedere e gestire i set di autorizzazioni Salesforce per gli agenti e implementare agenti esistenti in determinate aree di lavoro di Slack. Questi miglioramenti offrono agli amministratori pieno controllo e supervisione, garantendo un'esperienza di implementazione senza intoppi.

Disponibilità: aprile 2025

Crea soluzioni per partner ISV con Agentforce e Slack

A febbraio abbiamo lanciato le azioni Slack per eseguire automaticamente attività di Slack per tuo conto. Ora, i nostri partner ISV possono creare agenti per qualsiasi caso d'uso utilizzando le azioni Slack e ospitarli su AgentExchange, consentendo a qualsiasi cliente di avvalersene. Oggi, qualsiasi sviluppatore può creare una soluzione utilizzando azioni Slack come cerca in Slack, crea/aggiorna canvas, invia MD a un utente, cerca utente e molte altre funzionalità in arrivo.

Disponibile ora

Metti a disposizione di tutti i dipendenti la produttività basata sugli agenti in Slack

Il futuro del lavoro è arrivato, guidato dal potere trasformativo dell'IA basata sugli agenti. Nei prossimi mesi, lanceremo una serie di innovazioni progettate per consentirti di creare una forza lavoro digitale dinamica, perfettamente integrata in Slack. Vuoi iniziare? Contatta il nostro team di esperti per scoprire come.