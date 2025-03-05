Mache mit Agentforce und Slack digitale Arbeit für jedes Team zugänglich

Erst vor wenigen Monaten haben wir Agentforce 2.0 vorgestellt, mit dem die Leistungsfähigkeit von Agentforce in Slack integriert und die Produktivität von Mitarbeitenden des Unternehmens revolutioniert wird. Wir haben gesehen, wie Erstanwendende wie ZoomInfo, reMarkable und MIMIT Health das Potenzial sofort erkannt und diese neue agentenbasierte KI genutzt haben, um ihre Arbeit zu beschleunigen. Slack, das Betriebssystem für die Arbeit, wurde zum natürlichen Umfeld für diese Transformation und hat aus Agenten während der Arbeit Teammitglieder gemacht.

Heute gehen wir mit dieser Vision noch einen Schritt weiter und kündigen weitere Innovationen an, die das Engagement von Agentforce verbessern, digitale Arbeit für jedes Team zugänglich machen und es Unabhängigen Software-Anbietern (ISVs, Independent Software Vendors) ermöglichen, effektive Agentforce-Lösungen mit Slack zu entwickeln.

Agentforce ist nun ein noch besseres Teammitglied in Slack

Durch die Integration von Agentforce in Slack wird es zu einer natürlichen Erweiterung deines Teams. Du kannst Agentforce direkt in die Unterhaltungen deines Teams einbeziehen, genau wie du eine:n Kolleg:in hinzufügen würdest. Außerdem kannst du Agentforce in Slack Workflows einbetten, um Routineprozesse zu optimieren. Bei den neuesten Verbesserungen, die wir nun veröffentlichen, geht es vor allem darum, Agentforce zu einem natürlicheren und effizienteren Teil deines Teams in Slack zu machen.

Erwähne Agentforce in einem Slack Channel

Genau wie bei einem Teammitglied kann Agentforce in einem Slack Channel mit @ erwähnt werden, um mit der Zusammenarbeit zu beginnen. Agentforce wird dann einen Antwortentwurf auf die Frage mit dir privat teilen, den du überprüfen kannst. Sobald dieser genehmigt wurde, wird die Antwort im Thread mit den Kolleg:innen geteilt.

In Kombination mit Slack-Aktionen, mit denen sich automatisch in deinem Namen Slack-Aufgaben ausführen lassen, wird Agentforce zu einem noch nützlicheren, autonomen Teammitglied.

Demnächst: Mai 2025

Füge Agentforce zu Slack-Workflows hinzu

Bald kannst du Agentforce zu Slack-Workflows hinzufügen, ohne Code schreiben zu müssen. Löse Agentforce durch Slack-Ereignisse aus, und übermittle den Slack-Unterhaltungskontext an Agentforce, ohne auf Aktionen von Benutzer:innen angewiesen zu sein. Wenn ein:e Endbenutzer:in beispielsweise mit einem bestimmten Emoji oder Reacji auf eine Nachricht antwortet, könnte dieses Ereignis zusammen mit dem Inhalt der Nachricht automatisch eine Agentforce-Antwort auslösen.

Demnächst: Sommer 2025

Mehr Übersichtlichkeit bei Agentforce-Antworten

Wir verbessern das Antwortformat von Agentforce in Slack und konzentrieren uns dabei auf übersichtlichere Layouts und eine bessere Darstellung strukturierter Informationen, wie z. B. Listen, um die Lesbarkeit von Informationen noch weiter zu verbessern. Dadurch wird die Art und Weise, wie Agentforce in die Unterhaltungen und Workflows integriert wird, vertieft und vereinfacht.

Demnächst: April 2025

Es ist jetzt noch einfacher, Agentforce für jedes Team bereitzustellen

Stelle dir vor, alle Mitarbeitenden hätten ihr eigenes mitarbeiterorientiertes Agentforce-Team in Slack. Wir setzen genau das in die Tat um, indem wir den Zugang zu Agentforce erweitern, ISV-Partnerlösungen entwickeln, die Bereitstellung optimieren und die Verwaltung vereinfachen. Sehen wir uns das genauer an.

Salesforce Identitätslizenzen für Slack-Benutzer:innen

Salesforce-Admins können Benutzer:innen jetzt eine kostenlose Identitätslizenz zuweisen und diese mit entsprechenden Slack-Benutzer:innen verbinden, sodass alle Slack-Benutzer:innen mit Agentforce interagieren können und so wertvollen Benutzerkontext und Zugriff auf in der Data Cloud gespeicherte Daten erhalten. Das bedeutet, dass jedes Team des Unternehmens, auch diejenigen ohne Salesforce-Lizenzen, von Agentforce in Slack profitieren kann. Stelle dir vor, die HR-, IT- oder Finanzteams hätten einen leistungsstarken Agenten als Teammitglied. Mit dieser neuen Lizenz kannst du direkt in Slack mit dem Aufbau deiner digitalen Belegschaft für jedes Team beginnen.

Demnächst: April 2025

Einführung von Agentforce für Mitarbeitende in Agent Builder

Bald lässt sich Agentforce mit einer neuen Agentforce-Vorlage ganz einfach für Anwendungsfälle von Mitarbeitenden in Slack und Salesforce bereitstellen. Mit der Agentforce-Vorlage für Mitarbeitende können Kund:innen mehrere Serviceagent für Mitarbeitende erstellen, die für jeden Geschäftsbereich konfiguriert und bereitgestellt werden können. Egal, ob es darum geht, das Account-Team über das letzte Kundenmeeting zu informieren, Onboarding-Fragen zu beantworten oder Hilfe von der IT-Abteilung zu leisten – diese Vorlage bietet eine flexible Grundlage für die Bereitstellung von Serviceagent für Mitarbeitende in jedem Team.

Demnächst: April 2025

Optimierte Agentforce-Veröffentlichungen in Slack

Für Slack-Admins haben wir eine neue Agentforce-Veröffentlichungsanleitung entwickelt. Admins können Salesforce-Berechtigungssets für Agenten einfach überprüfen und verwalten und vorhandene Agenten in ausgewählten Slack Workspaces einsetzen. Diese Verbesserungen für Admins geben ihnen eine vollständige Übersicht und Kontrolle und sorgen für eine nahtlose Bereitstellung.

Demnächst: April 2025

Erstelle mit Agentforce und Slack ISV-Partnerlösungen

Im Februar haben wir Slack-Aktionen eingeführt, um Slack-Aufgaben automatisch in deinem Namen auszuführen. Jetzt können unsere ISV-Partner mit Slack-Aktionen Agenten für jeden Anwendungsfall erstellen und sie auf AgentExchange hosten, damit sie von allen Kund:innen genutzt werden können. Heute können alle Entwickler:innen eine Lösung mit Slack-Aktionen erstellen, wie z. B. „Slack durchsuchen“, „Canvas erstellen/aktualisieren“, „DM-Benutzer:in“, „Benutzer:in suchen“ und vieles mehr.

Ab sofort verfügbar

Mache Agentenproduktivität für alle Mitarbeitenden in Slack verfügbar

Die Zukunft der Arbeit ist da, und mit ihr die transformative Power der agentenbasierten KI. Die kommenden Monaten bringen bei Slack eine Reihe von Innovationen, die dich in die Lage versetzen sollen, deine eigene dynamische digitale Belegschaft aufzubauen, die nahtlos in Slack eingebettet ist. Bist du bereit, loszulegen? Wende dich an unser Team von Fachleuten, um mehr zu erfahren.