Lleva el trabajo digital a todos los equipos con Agentforce y Slack

Hace unos meses, presentamos Agentforce 2.0, que incorpora el poder de Agentforce a Slack y revoluciona la productividad de los empleados. Vimos que los primeros usuarios, como ZoomInfo, reMarkable y MIMIT Health, captaron al instante el potencial y aprovecharon esta nueva IA de agentes para agilizar su trabajo. Slack, el sistema operativo para el trabajo, fue, naturalmente, el centro de esta transformación y convirtió a los agentes en compañeros integrados en el flujo del trabajo.

Hoy, llevamos esa visión aún más lejos y anunciamos más innovaciones que mejorarán la participación de Agentforce, activarán el trabajo digital para cualquier equipo y permitirán que los socios de proveedores de software independientes (ISV) creen soluciones poderosas de Agentforce con Slack.

Agentforce es ahora un mejor compañero de equipo en Slack

Al incluir Agentforce en Slack, se convierte en una extensión natural de tu equipo. Incorpora Agentforce directamente a las conversaciones de tu equipo, como si agregaras a un compañero, o incorpora Agentforce en los flujos de trabajo de Slack, lo que agilizará los procesos rutinarios. Las últimas mejoras que lanzaremos tienen como objetivo hacer que Agentforce sea una parte más natural y eficiente de tu equipo en Slack. Veámoslas a continuación.

Menciona a Agentforce en un canal de Slack

Al igual que lo harías con un compañero de equipo, puedes @mencionar a Agentforce en un canal de Slack para comenzar a trabajar juntos. Luego, Agentforce compartirá contigo un borrador de respuesta a tu pregunta de forma privada para que lo revises. Una vez aprobado, compartirá la respuesta en un hilo con tus colegas.

En combinación con las acciones de Slack, que permite a Agentforce realizar automáticamente tareas de Slack en tu nombre, Agentforce se convierte en un compañero de equipo aún más útil y autónomo.

Lanzamiento: mayo de 2025

Agrega Agentforce a tus flujos de trabajo de Slack

Pronto, podrás agregar Agentforce a los flujos de trabajo de Slack sin escribir ningún código. Activa Agentforce desde eventos de Slack y pasa el contexto conversacional de Slack a Agentforce sin necesidad de depender de acciones iniciadas por el usuario. Por ejemplo, si un usuario final responde con un emoji específico o con una reacción emoji a un mensaje, ese evento más el contenido del mensaje podrían activar automáticamente una respuesta de Agentforce.

Lanzamiento: segundo trimestre de 2025

Claridad visual mejorada para las respuestas de Agentforce

Estamos mejorando el formato de respuesta de Agentforce en Slack, centrándonos en diseños más limpios y una mejor representación de la información estructurada, como listas, para que la información sea aún más fácil de leer. Esto profundiza y simplifica la forma en que Agentforce se integra en tus conversaciones y flujos de trabajo.

Lanzamiento: abril de 2025

Ahora es más fácil implementar Agentforce para cada equipo

Imagina que cada empleado cuente con su propio equipo de Agentforce en Slack orientado a los empleados. Estamos haciendo que esto sea una realidad al ampliar el acceso a Agentforce, crear soluciones para socios de proveedores de software independientes, optimizar la implementación y simplificar la administración. Veamos esto con más detalle.

Licencias de Salesforce Identity para usuarios de Slack

Los administradores de Salesforce ahora pueden asignar a los usuarios una licencia de Identity sin costo y conectarlos con los usuarios de Slack correspondientes para que cualquier usuario de Slack pueda interactuar con Agentforce, lo que brinda un contexto de usuario valioso y acceso a los datos almacenados en Data Cloud. Esto significa que todos los equipos de tu empresa, incluso aquellos sin licencias de Salesforce, pueden beneficiarse de Agentforce en Slack. Imagina que tus equipos de RR. HH., TI o finanzas tienen un agente poderoso como compañero de equipo. Con esta nueva licencia, puedes comenzar a construir tu fuerza laboral digital para cualquier equipo directamente en Slack.

Lanzamiento: abril de 2025

Presentamos el tipo de empleado de Agentforce en el generador de agentes

Pronto, podrás implementar fácilmente Agentforce para casos de uso de empleados en Slack y Salesforce con una nueva plantilla de Agentforce. La plantilla de empleado de Agentforce permite a los clientes crear múltiples agentes para empleados que se pueden configurar e implementar en cualquier línea de negocio. Ya sea que necesites informar al equipo de la cuenta sobre la última reunión con el cliente, responder preguntas de incorporación o brindar ayuda de TI, esta plantilla ofrece una base flexible para implementar agentes para empleados en cualquier equipo.

Lanzamiento: abril de 2025

Publicaciones optimizadas de Agentforce en Slack

Para los administradores de Slack, hemos desarrollado una nueva experiencia de publicación guiada de Agentforce. Los administradores pueden revisar y administrar fácilmente los permisos de Salesforce para los agentes e implementar agentes existentes en determinados espacios de trabajo de Slack. Estas mejoras les brindan a los administradores una supervisión y un control completos, lo que genera una experiencia de implementación perfecta.

Lanzamiento: abril de 2025

Crea soluciones para socios de proveedores de software independientes con Agentforce y Slack

En febrero, lanzamos acciones de Slack para realizar tareas de Slack automáticamente en tu nombre. Ahora, nuestros socios de proveedores de software independientes pueden crear agentes para cualquier caso de uso con acciones de Slack y alojarlos en AgentExchange para que cualquier cliente los aproveche. Hoy, cualquier desarrollador puede crear una solución utilizando acciones de Slack, como Buscar en Slack, Crear/Actualizar canvas, Enviar mensaje directo a un usuario, Buscar usuario y muchas más.

Disponible ahora

Pon la productividad de los agentes a disposición de cada empleado en Slack

El futuro del trabajo ya está aquí, impulsado por el poder transformador de la IA de agentes. En los próximos meses, lanzaremos varias innovaciones diseñadas para permitirte crear tu propia fuerza laboral digital dinámica, integrada perfectamente en Slack. ¿Quieres comenzar? Contacta a nuestro equipo de expertos para averiguar cómo hacerlo.