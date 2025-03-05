Ofereça trabalho digital a todas as equipes com o Agentforce e o Slack

Há alguns meses, apresentamos o Agentforce 2.0, que leva o poder do Agentforce ao Slack e revoluciona a produtividade dos funcionários das empresas. ZoomInfo, reMarkable e MIMIT Health foram os primeiros a adotar e instantaneamente aproveitar o potencial, explorando esta nova IA de agentes para acelerar o trabalho. Slack, o sistema operacional do trabalho, tornou-se o apoio natural desta transformação, convertendo agentes em membros da equipe diretamente no fluxo de trabalho.

Hoje, avançamos nessa visão ainda e anunciamos outras inovações que irão reforçar o engajamento, desbloquear o trabalho digital para todas as equipes e permitir que parceiros de fornecedores de software independentes (ISVs) criem soluções poderosas no Agentforce com o Slack.

Agora, o Agentforce é um membro de equipe ainda melhor no Slack

Com o surgimento do Agentforce no Slack, ele se torna uma extensão natural da sua equipe. Leve o Agentforce diretamente às conversas da sua equipe, que é como adicionar um colega, ou incorpore o Agentforce nos fluxos de trabalho do Slack, simplificando os processos rotineiros. As melhorias mais recentes que estamos lançando estão todas relacionadas a fazer do Agentforce uma parte mais natural e eficiente da sua equipe no Slack. Veja isso em mais detalhes.

Mencione o Agentforce em um canal do Slack

Assim como é feito com um membro da equipe, vocês podem @mencionar o Agentforce em um canal do Slack para começarem a trabalhar juntos. O Agentforce compartilhará uma resposta de rascunho à sua pergunta com você de forma privada para revisão; quando aprovada, compartilhará a resposta na conversa com seus colegas.

Combinado com as ações do Slack, que capacita o Agentforce a automaticamente realizar tarefas no Slack em seu nome, o Agentforce se torna um membro da equipe ainda mais útil e autônomo.

Em breve: maio de 2025

Adicione o Agentforce a seus fluxos de trabalho do Slack

Em breve, você poderá adicionar o Agentforce aos fluxos de trabalho do Slack sem programar nada. Acione o Agentforce em eventos do Slack e encaminhe o contexto conversacional do Slack de volta ao Agentforce sem precisar depender se suas ações iniciadas por usuário. Por exemplo, se um usuário final responde com um emoji específico ou reacji, a uma mensagem, esse evento, além do conteúdo da mensagem, pode automaticamente acionar uma resposta do Agentforce.

Em breve: verão de 2025

Clareza visual melhorada para respostas do Agentforce

Estamos aprimorando o formato de resposta do Agentforce no Slack, focando em layouts mais limpos e uma renderização melhor das informações estruturadas, como listas, para tornar as informações ainda mais fáceis de ler. Isto aprofunda e simplifica a forma como o Agentforce se integra às suas conversas e fluxos de trabalho.

Em breve: abril de 2025

Agora é mais fácil implantar o Agentforce para cada equipe

Imagine que cada funcionário tenha a própria equipe de Agentforce no Slack com foco nos funcionários. Isso se torna uma realidade quando ampliamos o acesso ao Agentforce, criamos soluções de parceiros de ISVs, agilizamos a implantação e simplificamos a administração. Vamos analisar detalhadamente.

Licenças de identidade do Salesforce para usuários do Slack

Agora, os administradores do Salesforce podem atribuir aos usuários uma Licença de identidade sem custo e conectá-la aos usuários correspondentes do Slack para que qualquer usuário do Slack possa interagir com o Agentforce, obtendo contexto valioso de usuários e acesso a dados armazenados na Data Cloud. Isto significa que todas as equipes em sua empresa, até mesmo as que não tiverem licenças do Salesforce, poderão se beneficiar do Agentforce no Slack. Imagine suas equipes de RH, TI ou finanças tendo um agente poderoso como membro da equipe. Com esta nova licença, você pode começar a desenvolver, diretamente no Slack, sua força de trabalho digital para qualquer equipe.

Em breve: abril de 2025

Apresentamos o tipo de funcionário do Agentforce no Criador de agentes

Em breve, você poderá implantar o Agentforce facilmente para casos de uso de funcionários no Slack e no Salesforce com um novo modelo do Agentforce. O modelo de funcionários do Agentforce permite que clientes criem vários agentes de funcionários que possam ser configurados e implantados em qualquer linha de negócio. Seja para atualizar a equipe de contas sobre a reunião com clientes mais recente, responder perguntas sobre integração ou fornecer ajuda de TI, este modelo oferece uma base flexível para implantar os agentes de funcionários em qualquer equipe.

Em breve: abril de 2025

Publicação agilizada do Agentforce no Slack

Para os administradores do Slack, desenvolvemos uma nova experiência guiada de publicação do Agentforce. Os administradores podem revisar e gerenciar conjuntos de permissões facilmente para agentes e implantar agentes existentes a workspaces selecionados do Slack. Essas melhorias para administradores oferecem a eles supervisão e controle total, resultando em uma experiência de implantação contínua.

Em breve: abril de 2025

Crie soluções para parceiros de ISVs com o Agentforce no Slack

Em fevereiro, lançamos as ações do Slack para realizar tarefas do Slack automaticamente em seu nome. Agora, nossos parceiros de ISVs podem criar agentes para qualquer caso de uso com as ações do Slack e hospedá-los no AgentExchange para beneficiar qualquer cliente. Atualmente, qualquer desenvolvedor pode criar uma solução usando ações do Slack, como Pesquisa do Slack, Criar/Atualizar Canvas, MD a um Usuário, Pesquisar Usuário e muito mais está por vir.

Disponível agora

Ofereça a produtividade de agentes para todos os funcionário no Slack

O futuro do trabalho está aqui, impulsionado pelo poder transformador da IA de agentes. Nos próximos meses, lançaremos uma onda de inovações criadas para dar autonomia para que você crie sua própria força de trabalho dinâmica e digital, incorporada continuamente no Slack. Tudo pronto para começar? Fale com nossa equipe de especialistas para descobrir como.