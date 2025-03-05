Intégrez des agents numériques dans chaque équipe avec Agentforce et Slack

Il y a tout juste quelques mois, nous annoncions le lancement d’Agentforce 2.0, qui déploie tout le potentiel d’Agentforce dans Slack, et révolutionne la productivité des collaborateurs. La plateforme logicielle ZoomInfo, le fabricant des tablettes reMarkable, ou encore le groupement de médecins spécialistes MIMIT Health, basé à Chicago, furent les premiers à se lancer. Et ils ont instantanément intégré le potentiel de l’outil, en mettant à profit ce nouvel agent IA pour accélérer leurs processus de travail. Le système d’exploitation professionnel Slack a accueilli tout naturellement cette transformation, faisant des agents IA des collaborateurs à part entière, directement intégrés au flux de travail.

Aujourd’hui, nous continuons sur notre lancée et annonçons des innovations qui vont décupler le potentiel d’Agentforce, en permettant à chaque équipe de disposer d’une main-d’œuvre numérique, mais aussi en laissant toute latitude aux fournisseurs de logiciels indépendants (ISV) pour constituer de robustes solutions Agentforce avec Slack.

Agentforce devient un membre d’équipe encore plus efficace dans Slack

En intégrant Agentforce dans Slack, il devient un membre de votre équipe à part entière. Faites participer Agentforce aux conversations de votre équipe, exactement comme si vous ajoutiez un collègue dans la discussion, ou bien intégrez Agentforce dans les flux de travail Slack, pour simplifier les processus quotidiens. Les dernières optimisations que nous présentons visent toutes à faire d’Agentforce un élément plus proche et plus performant de votre équipe. Découvrons ses capacités en détail.

Mentionnez Agentforce dans un canal Slack

Comme vous le feriez avec l’un de vos collègues, vous pouvez @mentionner Agentforce dans un canal Slack afin de commencer à collaborer. Agentforce va alors partager avec vous en privé une ébauche de réponse, à valider de votre côté. Ceci fait, Agentforce publiera la réponse dans le fil de discussion avec vos collègues.

Combiné aux actions Slack, qui permettent à Agentforce de traiter automatiquement des tâches Slack pour votre compte, Agentforce s’impose comme un collègue encore plus performant, et toujours plus autonome.

Disponibilité : mai 2025

Ajoutez Agentforce à vos flux de travail Slack

Vous pourrez bientôt ajouter Agentforce aux flux de travail Slack, sans avoir à écrire la moindre ligne de code. Sollicitez Agentforce à partir d’événements Slack, et transmettez-lui le contexte des conversations Slack, sans solliciter d’action de la part des utilisateurs. Si, par exemple, un utilisateur répond à un message par un émoji spécifique ou une réaction émoji, cet événement, ainsi que le contenu du message, peuvent servir à déclencher automatiquement une réponse de la part d’Agentforce.

Disponibilité : été 2025

Amélioration de la présentation des réponses d’Agentforce

Nous avons optimisé le formatage des réponses Agentforce dans Slack, en mettant l’accent sur des mises en forme épurées et une meilleure structuration visuelle des informations, notamment les listes, afin que le contenu soit tout simplement plus lisible. L’intégration d’Agentforce à vos conversations et à vos flux de travail s’en trouve ainsi renforcée, mais aussi simplifiée.

Disponibilité : avril 2025

Déployez Agentforce encore plus simplement, au sein de chaque équipe

Imaginez chaque collaborateur disposant de sa propre équipe d’agents Agentforce dans Slack. En étendant l’accès à Agentforce, en nous appuyant sur les solutions de nos partenaires ISV, en rationalisant le processus de déploiement et en simplifiant les tâches d’administration, nous transformons cette vision en réalité. Examinons ces éléments plus en détail.

Licences Salesforce Identity à l’attention des utilisateurs Slack

Les administrateurs Salesforce peuvent désormais attribuer des licences Salesforce Identity gratuites aux utilisateurs Slack concernés. Chacun d’entre eux peut alors interagir avec Agentforce, et profiter ainsi de précieuses informations contextuelles sur les utilisateurs, et accéder aux données stockées dans Data Cloud. Cela signifie que chacune des équipes de votre entreprise, même celles qui ne disposent pas de licence Salesforce, peuvent profiter d’Agentforce dans Slack. Imaginez vos services RH, informatique ou financier disposant d’un agent IA ultra efficace dans leur équipe. Grâce à cette nouvelle licence, vous pouvez désormais développer votre main-d’œuvre numérique directement dans Slack.

Disponibilité : avril 2025

Présentation des différents types d’employés Agentforce dans le générateur d’agent

Vous pourrez bientôt déployer Agentforce sur Slack et Salesforce pour les cas d’utilisation des employés grâce à un nouveau modèle Agentforce. Le modèle d’employé Agentforce permet aux clients de définir différents profils d’agent employé, qui peuvent être configurés et déployés selon différents secteurs d’activité. Qu’il s’agisse de renseigner l’équipe de chargés de clientèle sur la dernière réunion client, de répondre aux questions lors de l’intégration de nouveaux collaborateurs, ou de fournir une assistance à partir des ressources du service informatique, ce modèle constitue une base polyvalente pour déployer des agents employés dans toutes les équipes, quelles qu’elles soient.

Disponibilité : avril 2025

Rationaliser les publications Agentforce dans Slack

Nous avons développé à l’attention des administrateurs Slack une nouvelle solution de supervision des publications Agentforce. Les administrateurs peuvent ainsi vérifier et gérer aisément des ensembles d’autorisations Salesforce, ciblant les agents IA, et déployer des agents existants dans des espaces de travail Slack spécifiques. Ces optimisations offrent aux administrateurs des fonctionnalités complètes de supervision et de contrôle, définissant une expérience de déploiement parfaitement fluide.

Disponibilité : avril 2025

Développer des solutions des partenaires ISV avec Agentforce et Slack

En février, nous avons lancé la fonctionnalité des actions Slack, qui permet d’effectuer automatiquement des tâches Slack à votre place. Nos partenaires ISV peuvent désormais créer eux-mêmes des agents IA, destinés aux cas d’utilisation les plus variés mobilisant des actions Slack, et héberger ces agents sur la plateforme AgentExchange, de sorte que chaque client puisse en bénéficier. Ainsi, un développeur peut aujourd’hui définir une solution qui repose sur des actions Slack telles que Rechercher dans Slack, Créer/mettre à jour un canevas, Envoyer un message direct à un utilisateur ou Rechercher un utilisateur. Et de nombreuses autres actions Slack sont en cours d’intégration.

Déjà disponible

Mettez la productivité des agents IA à la disposition de tous les collaborateurs dans Slack

Le travail de demain est déjà là, poussé par la capacité transformative des agents IA. Nous dévoilerons au cours des prochains mois toute une gamme d’innovations qui vont vous permettre de développer votre propre force de travail numérique, intégrée à l’interface Slack de manière totalement transparente. Prêt à vous lancer ? Contactez notre équipe d’experts pour en savoir plus.