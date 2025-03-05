Acerca el trabajo digital a todos los equipos con Agentforce y Slack

Hace solo unos meses, presentamos Agentforce 2.0, incorporando la potencia de Agentforce a Slack y revolucionando la productividad del personal de empresas. Vimos cómo quienes lo adoptaban primero, empresas como ZoomInfo, reMarkable y MIMIT Health, aprovechaban al instante el potencial de esta nueva IA de los agentes para agilizar su trabajo. Slack, el sistema operativo del trabajo, se volvió el hogar natural de esta transformación, convirtiendo a los agentes en compañeros de equipo dentro del flujo de trabajo.

Hoy, llevamos esa visión aún más lejos y anunciamos aún más innovaciones que mejorarán el compromiso de Agentforce, desbloquearán el trabajo digital para cualquier equipo y permitirán a los socios proveedores de software independientes (ISV) crear potentes soluciones de Agentforce con Slack.

Ahora Agentforce es un compañero más eficaz en Slack

Al integrar Agentforce en Slack, se convierte en una extensión natural del equipo. Incorpora Agentforce directamente a las conversaciones de tu equipo, como si se tratara de tu compañero de trabajo, o integra Agentforce en flujos de trabajo de Slack para facilitar los procesos rutinarios. Las últimas mejoras que estamos lanzando tienen como objetivo hacer que Agentforce sea una parte más natural y eficiente de tu equipo en Slack. Entremos en materia.

Mencionar a Agentforce en un canal de Slack

De la misma forma que harías con un compañero, puedes @mencionar a Agentforce en un canal de Slack para empezar a colaborar. Agentforce compartirá contigo en privado un borrador como respuesta a tu pregunta para que lo revises. Cuando lo hayas aprobado, compartirá la respuesta en un hilo con tus compañeros.

Combinado con las Acciones de Slack, que permiten a Agentforce realizar automáticamente tareas de Slack por ti, Agentforce se convierte en un compañero aún más útil y autónomo.

Próximamente: mayo de 2025

Añadir Agentforce en tus flujos de trabajo de Slack

Pronto podrás añadir Agentforce a los flujos de trabajo de Slack sin escribir código. Activa Agentforce desde eventos de Slack y pasa el contexto conversacional de Slack de vuelta a Agentforce sin necesidad de depender de acciones realizadas por usuarios. Por ejemplo, si un usuario final responde con un emoji específico, o reacji, a un mensaje, ese evento, más el contenido del mensaje, podría activar automáticamente una respuesta de Agentforce.

Próximamente: verano de 2025

Mejora de la claridad visual en las respuestas de Agentforce

Estamos mejorando el formato de respuesta de Agentforce en Slack, centrándonos en diseños más claros y una mejor representación de la información estructurada, como listas, para facilitar aún más la lectura del contenido. Esto profundiza y simplifica la forma en que Agentforce se integra en tus conversaciones y flujos de trabajo.

Próximamente: abril de 2025

Implementar Agentforce para todos los equipos es ahora más sencillo

Imagina a cada empleado con su propio equipo de Agentforce en Slack orientado al personal. Lo estamos haciendo realidad al ampliar el acceso a Agentforce, crear soluciones de socios ISV, agilizar la implementación y simplificar la administración. Vamos a verlo con más detalle.

Licencias de Salesforce Identity para usuarios de Slack

Los administradores de Salesforce ahora pueden asignar a los usuarios una licencia de Identity sin coste y vincularlos a los usuarios de Slack correspondientes para que cualquier usuario de Slack pueda interactuar con Agentforce, obteniendo un valioso contexto de usuario y acceso a los datos almacenados en Data Cloud. Esto significa que todos los equipos de tu empresa, incluso aquellos que no tienen licencias de Salesforce, se pueden beneficiar de Agentforce en Slack. Imagina que tus equipos de RR. HH., TI o finanzas tienen un agente eficaz como compañero de equipo. Con esta nueva licencia, puedes empezar a desarrollar tu fuerza de trabajo digital para cualquier equipo directamente en Slack.

Próximamente: abril de 2025

Introducir el tipo de empleado de Agentforce en el creador de agentes

Pronto podrás implementar fácilmente Agentforce para que el personal pueda usarlo en Slack y Salesforce con una nueva plantilla de Agentforce. La plantilla de empleado de Agentforce permite a los clientes crear varios agentes para empleados que se pueden configurar e implementar en cualquier línea de negocio. Tanto si se trata de actualizar al equipo de cuentas sobre la última reunión con el cliente como responder a preguntas de incorporación o proporcionar asistencia de TI, esta plantilla ofrece una base flexible para implementar agentes para empleados en cualquier equipo.

Próximamente: abril de 2025

Publicaciones de Agentforce optimizadas en Slack

Para los administradores de Slack, hemos desarrollado una nueva experiencia de publicación guiada de Agentforce. Los administradores pueden revisar y gestionar fácilmente los conjuntos de permisos de Salesforce de los agentes e implementar los agentes existentes en determinados espacios de trabajo de Slack. Estas mejoras de administración ofrecen a los administradores una supervisión y un control totales, lo que se traduce en una experiencia de despliegue perfecta.

Próximamente: abril de 2025

Desarrollar soluciones de socios ISV con Agentforce y Slack

En febrero, lanzamos Acciones de Slack para realizar tareas de Slack de forma automática por ti. Ahora, nuestros socios ISV pueden crear agentes para usarlos en cualquier caso práctico con las Acciones de Slack y alojarlos en el AgentExchange para que los clientes los aprovechen. Actualmente, cualquier desarrollador puede crear una solución utilizando acciones de Slack como buscar en Slack, crear/actualizar canvas, enviar mensajes directos a usuarios, buscar usuarios y muchas más que están por venir.

Ya disponible

Incorpora la productividad de los agentes para todo el personal en Slack

El futuro del trabajo ya está aquí, impulsado por el poder transformador de la IA de los agentes. En los próximos meses, vamos a desatar una oleada de innovaciones diseñadas para permitirte crear tu propia fuerza de trabajo digital dinámica, perfectamente integrada en Slack. ¿Todo listo para empezar? Ponte en contacto con nuestro equipo de especialistas para descubrir cómo.