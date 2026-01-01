e
利用 Agentforce 和 Slack，把數位勞動力帶進每個團隊

從存取、提及到工作流程，甚至再到廚房的流理台，所有一切都能成為新功能來傳遞 Agentforce。

Slack 團隊2025 年 3 月 5 日

不過幾個月前，我們推出了 Agentforce 2.0，將功能強大的 Agentforce 帶入 Slack，掀起企業員工生產力的突破性變革。我們見證早期採用的客戶 (如 ZoomInfo、reMarkable 和 MIMIT Health) 深知箇中潛力，利用這項全新的代理級 AI 來加快作業。Slack 這套適合工作用的作業系統自然成為這項變革的理想平台，讓各種代理功能化身好隊友，融入工作流程。

今天，我們帶著此願景再邁進一步，發佈更多創新內容以提高 Agentforce 的參與度，將數位勞動力引進所有團隊，並讓獨立軟體供應商 (ISVs) 夥伴們利用 Slack 建置強大的 Agentforce 解決方案。

Agentforce 現在已是 Slack 中更稱職的隊友了

讓 Agentforce 登陸 Slack，自然而然地擴大你的團隊陣容。直接將 Agentforce 引進團隊的對話中，就像來了位新同事一樣；或者將 Agentforce 嵌進 Slack 工作流程，讓例行性流程變得更順暢。我們最新發佈的增強功能，目的都是為了讓 Agentforce 在 Slack 中成為團隊裡更自然更有效率的一分子。現在就開始嘗試吧。

在 Slack 頻道提及 Agentforce

就跟對待隊友沒兩樣，只要在 Slack 頻道中 @提及 Agentforce，你們就可以開始一起工作啦。接下來，Agentforce 會針對你的問題，私下與你分享回應草稿供你審核。審核通過後，它就會在對話串裡與你的同事分享該回應。

結合各項 Slack 操作，讓 Agentforce 可以代表你自動執行 Slack 工作，如此一來，Agentforce 就成為更有幫助、更自主的隊友了。

推出時間：2025 年 5 月

Slack 螢幕截圖，顯示在頻道中提及 Agentforce。

將 Agentforce 新增至你的 Slack 工作流程

不久你就能夠將 Agentforce 新增到 Slack 工作流程，再也不必編寫任何程式碼了。從 Slack 事件中觸發 Agentforce 並將 Slack 對話情境資料傳回 Agentforce，完全不需要再倚賴使用者啟動任何操作。舉例來說，如果終端使用者以一個特定的表情符號或 reacji 回應訊息，那麼該事件加上該訊息的內容會自動觸發 Agentforce 回應。

推出時間：2025 年夏天

已改善 Agentforce 回應的視覺清晰度

我們正在強化 Agentforce 在 Slack 的回應格式，重點是要讓版面配置更簡潔，資訊的呈現更結構化，就像清單一樣，讓資訊更容易閱讀。這麼做能深化及簡化 Agentforce 整合到你的對話與工作流程的方式。

推出時間：2025 年 4 月

已改善 Slack 中的 Agentforce 回應格式。

 

現在為每一團隊部署 Agentforce 變得更簡單了

想像一下，在 Slack 裡，每位員工都有自己團隊的 Agentforce 加持員工的能力。透過擴大存取 Agentforce、建置 ISV 夥伴解決方案、簡化部署流程及管理工作，我們正努力實現這樣的想像。一起來深入瞭解更多細節吧。

Slack 使用者適用的 Salesforce 身分識別授權

Salesforce 管理員現在已可指派使用者免費的身分識別授權，並將其連結到相對應的 Slack 使用者，讓任何 Slack 使用者都能與 Agentforce 互動，獲得寶貴的使用者背景資料，並存取儲存在 Data Cloud 中的資料。這就表示，公司的每個團隊，即使沒有 Salesforce 授權，也都能從 Slack 的 Agentforce 中受益。想像有這麼一個強大的代理功能搖身成為你的 人資、IT 或是財務團隊的隊友是多棒的事。利用這項全新的授權，你就可以開始在 Slack 為任何團隊建立數位勞動力了。

推出時間：2025 年 4 月

隆重介紹代理建立工具中的 Agentforce 員工類型

不用多久，你將能夠使用全新的 Agentforce 範本，在 Slack 和 Salesforce 輕鬆部署員工使用案例的 Agentforce。Agentforce 員工範本可以讓客戶建立多個員工代理，將其配置並部署在任何部門。無論是向客戶團隊更新最新的客戶會議、回答就職問題或是提供 IT 協助，這個範本的靈活基礎都適合在任何團隊部署員工代理。

推出時間：2025 年 4 月

已簡化 Slack 中的 Agentforce 發佈流程

我們已為 Slack 管理員開發一項新的引導式 Agentforce 發佈體驗。管理員可以輕鬆地檢視及管理各項代理的 Salesforce 權限集並部署現有的代理到選定的 Slack 工作空間。這些管理增強功能讓管理員可以全面監督與控制，領會順暢無礙的部署體驗。

推出時間：2025 年 4 月

利用 Agentforce 和 Slack 建置 ISV 夥伴解決方案

我們在二月份推出了 Slack 動作，目的是代表你自動執行 Slack 工作。現在，我們的 ISV 夥伴可以利用 Slack 動作為任何使用案例建置代理並託管於 AgentExchange 供任何客戶利用。今天，任何一名開發人員都可以使用 Slack 動作 (例如搜尋 Slack、建立/更新畫板、私訊使用者、查找使用者等等) 建立解決方案。

現已推出

利用 Slack 為每位員工創造代理級產能

拜代理級 AI 的轉型力量所賜，工作的未來就在這裡。接下來幾個月，我們將有一波創新內容會被釋出，它們會賦予你能力建置自己的動態式數位勞動力，並順利地嵌入 Slack。準備好開始使用了嗎？請與我們的專家團隊聯絡瞭解具體內容。

