利用 Agentforce 和 Slack，把數位勞動力帶進每個團隊

不過幾個月前，我們推出了 Agentforce 2.0，將功能強大的 Agentforce 帶入 Slack，掀起企業員工生產力的突破性變革。我們見證早期採用的客戶 (如 ZoomInfo、reMarkable 和 MIMIT Health) 深知箇中潛力，利用這項全新的代理級 AI 來加快作業。Slack 這套適合工作用的作業系統自然成為這項變革的理想平台，讓各種代理功能化身好隊友，融入工作流程。

今天，我們帶著此願景再邁進一步，發佈更多創新內容以提高 Agentforce 的參與度，將數位勞動力引進所有團隊，並讓獨立軟體供應商 (ISVs) 夥伴們利用 Slack 建置強大的 Agentforce 解決方案。

Agentforce 現在已是 Slack 中更稱職的隊友了

讓 Agentforce 登陸 Slack，自然而然地擴大你的團隊陣容。直接將 Agentforce 引進團隊的對話中，就像來了位新同事一樣；或者將 Agentforce 嵌進 Slack 工作流程，讓例行性流程變得更順暢。我們最新發佈的增強功能，目的都是為了讓 Agentforce 在 Slack 中成為團隊裡更自然更有效率的一分子。現在就開始嘗試吧。

在 Slack 頻道提及 Agentforce

就跟對待隊友沒兩樣，只要在 Slack 頻道中 @提及 Agentforce，你們就可以開始一起工作啦。接下來，Agentforce 會針對你的問題，私下與你分享回應草稿供你審核。審核通過後，它就會在對話串裡與你的同事分享該回應。

結合各項 Slack 操作，讓 Agentforce 可以代表你自動執行 Slack 工作，如此一來，Agentforce 就成為更有幫助、更自主的隊友了。

推出時間：2025 年 5 月

將 Agentforce 新增至你的 Slack 工作流程

不久你就能夠將 Agentforce 新增到 Slack 工作流程，再也不必編寫任何程式碼了。從 Slack 事件中觸發 Agentforce 並將 Slack 對話情境資料傳回 Agentforce，完全不需要再倚賴使用者啟動任何操作。舉例來說，如果終端使用者以一個特定的表情符號或 reacji 回應訊息，那麼該事件加上該訊息的內容會自動觸發 Agentforce 回應。

推出時間：2025 年夏天

已改善 Agentforce 回應的視覺清晰度

我們正在強化 Agentforce 在 Slack 的回應格式，重點是要讓版面配置更簡潔，資訊的呈現更結構化，就像清單一樣，讓資訊更容易閱讀。這麼做能深化及簡化 Agentforce 整合到你的對話與工作流程的方式。

推出時間：2025 年 4 月

現在為每一團隊部署 Agentforce 變得更簡單了

想像一下，在 Slack 裡，每位員工都有自己團隊的 Agentforce 加持員工的能力。透過擴大存取 Agentforce、建置 ISV 夥伴解決方案、簡化部署流程及管理工作，我們正努力實現這樣的想像。一起來深入瞭解更多細節吧。

Slack 使用者適用的 Salesforce 身分識別授權

Salesforce 管理員現在已可指派使用者免費的身分識別授權，並將其連結到相對應的 Slack 使用者，讓任何 Slack 使用者都能與 Agentforce 互動，獲得寶貴的使用者背景資料，並存取儲存在 Data Cloud 中的資料。這就表示，公司的每個團隊，即使沒有 Salesforce 授權，也都能從 Slack 的 Agentforce 中受益。想像有這麼一個強大的代理功能搖身成為你的 人資、IT 或是財務團隊的隊友是多棒的事。利用這項全新的授權，你就可以開始在 Slack 為任何團隊建立數位勞動力了。

推出時間：2025 年 4 月

隆重介紹代理建立工具中的 Agentforce 員工類型

不用多久，你將能夠使用全新的 Agentforce 範本，在 Slack 和 Salesforce 輕鬆部署員工使用案例的 Agentforce。Agentforce 員工範本可以讓客戶建立多個員工代理，將其配置並部署在任何部門。無論是向客戶團隊更新最新的客戶會議、回答就職問題或是提供 IT 協助，這個範本的靈活基礎都適合在任何團隊部署員工代理。

推出時間：2025 年 4 月

已簡化 Slack 中的 Agentforce 發佈流程

我們已為 Slack 管理員開發一項新的引導式 Agentforce 發佈體驗。管理員可以輕鬆地檢視及管理各項代理的 Salesforce 權限集並部署現有的代理到選定的 Slack 工作空間。這些管理增強功能讓管理員可以全面監督與控制，領會順暢無礙的部署體驗。

推出時間：2025 年 4 月

利用 Agentforce 和 Slack 建置 ISV 夥伴解決方案

我們在二月份推出了 Slack 動作，目的是代表你自動執行 Slack 工作。現在，我們的 ISV 夥伴可以利用 Slack 動作為任何使用案例建置代理並託管於 AgentExchange 供任何客戶利用。今天，任何一名開發人員都可以使用 Slack 動作 (例如搜尋 Slack、建立/更新畫板、私訊使用者、查找使用者等等) 建立解決方案。

現已推出

利用 Slack 為每位員工創造代理級產能

拜代理級 AI 的轉型力量所賜，工作的未來就在這裡。接下來幾個月，我們將有一波創新內容會被釋出，它們會賦予你能力建置自己的動態式數位勞動力，並順利地嵌入 Slack。準備好開始使用了嗎？請與我們的專家團隊聯絡瞭解具體內容。