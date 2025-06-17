오늘부터 Slack은 플랜과 요금을 업데이트하여 모든 규모의 조직에서 AI, Agentforce, Salesforce에 액세스할 수 있는 범위를 확장하고자 합니다. 이러한 변경을 통해 고객은 기본 내장된 AI, 디지털 노동력 활용, 고도의 CRM 통합, 엔터프라이즈급 보안의 이점을 누림으로써 Slack과 함께 더욱 빠르게 성장할 수 있습니다.

2022년에 마지막으로 요금을 조정한 이후 Slack은 여러분의 모든 엔터프라이즈 앱과 데이터, 에이전트를 위한 통합형 업무용 운영 시스템이자 대화형 인터페이스로 진화했습니다. AI와 데이터, 보안은 지금 그 어느 때보다 Slack에 필수적인 요소가 되었으며, AI 에이전트를 디지털 직원 경험에 성공적으로 도입하는 데 반드시 필요합니다. 저희는 모든 팀이 Slack에서 AI 기반 생산성을 확보하고, 모든 조직이 디지털 노동력을 통해 성장하는 안전한 기반을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 이를 위해 요금을 간소화하고 모든 플랜에 핵심적인 Slack 경험을 위한 혁신을 실현하고 있습니다.

Slack 사용자는 이제 모든 플랜에서 새로운 기능 이용

Slack은 모든 유료 플랜에 AI 기능을 통합하고 요약 및 허들 노트를 Pro 플랜에 추가하는 한편, 워크플로 생성, 한 눈에 정리, 번역, 검색 등의 다양한 AI 기능으로 Business+ 플랜을 강화하고 있습니다. Slack의 새로운 Enterprise+ 플랜은 조직 전체에 AI 기반 엔터프라이즈 검색과 진화된 작업 관리 기능을 제공합니다. 또한 이제 모든 유료 플랜에서 Agentforce 및 파트너 AI 앱의 AI 에이전트를 배포할 수 있습니다.

모든 Salesforce 고객은 Slack(무료 플랜)을 통해 Slack에서 Salesforce 통합에 액세스할 수 있으므로, 모든 팀이 Slack의 Salesforce 채널을 통해 또는 Salesforce에서 CRM 데이터를 중심으로 협업할 수 있습니다. Business+ 및 Enterprise+ 팀은 수익을 예측하고, 거래에 대해 스워밍하며, 승인을 조율할 뿐만 아니라 실시간 이벤트 트리거에 대응할 수 있는 고급 Salesforce 기능을 이용할 수 있습니다.

Slack은 모든 플랜에서 보안 기능을 강화하고, 무료 플랜을 포함한 모든 플랜에 세션 시간 제어 및 기본 기기 관리 기능을 제공하며, Salesforce 고객을 위한 SAML 기반 SSO를 추가하여 인력, 데이터, AI, 에이전트를 안전하게 연결하기 위해 신뢰할 수 있는 기반을 모든 팀에 제공하고 있습니다.

Slack 요금과 함께 변경되는 사항

무료 구독자는 현재 기능들을 계속 이용할 수 있고 Salesforce 채널에도 액세스할 수 있습니다.

Pro 요금은 동일하게 유지되며 이제 핵심 AI 기능과 Salesforce 채널, 강화된 보안 성능이 포함됩니다.

Business+ 플랜 요금은 사용자당 월 $12.50에서 $15로 인상될 예정입니다. 여기에는 새로운 고급 AI 기능과 고급 Salesforce 통합 기능으로 얻게 될 상당한 가치가 반영되었습니다.

새로운 Enterprise+ 플랜을 소개합니다. 여기에는 엔터프라이즈급 AI, 고급 Salesforce 통합 기능, 강화된 보안 성능, 관리자 제어 기능, 거버넌스 및 규정 준수 등의 전체 Slack 기능 외 에 엔터프라이즈 검색 기능이 포함됩니다. 자세히 알아보려면 영업 담당자에게 문의하세요.

에이전트 시대를 위한 업무용 운영 시스템, Slack

이번에 추가된 플랜은 지난 18개월간 AI와 디지털 노동력 시대에 가장 포괄적인 업무용 운영 시스템을 제공하기 위해 혁신에 박차를 가하는 Slack의 노력이 반영되어 있습니다.

Slack은 직원이 AI 검색 및 요약 기능으로 일상 업무의 흐름 속에서 생성형 AI를 자연스럽게 활용할 수 있는 공간이 되었습니다. 채널과 대화에 있는 지식과 조직의 경험을 활용하고, 팀은 매주 생산적인 업무에 할애할 수 있는 시간을 재확보할 수 있습니다.

38,000개가 넘는 사용자 지정 AI 앱이 구축되어 있는 Slack 플랫폼 은 AI 혁신의 주요 종착지입니다. 또한 Box, Writer, AWS, Adobe, Cohere, Perplexity 등의 수십 개의 파트너 AI 앱이 Slack Marketplace 에서 제공됩니다.

Slack은 Slack과 Salesforce Lightning 경험에서 모두 사용할 수 있는 Salesforce 채널 을 출시했으며, 팀은 고객 계정과 기회, 서비스 사례를 중심으로 Slack 채널과 대화의 전체 맥락을 활용해 협업할 수 있습니다.

또한 리스트 와 캔버스 , 템플릿 을 추가하여 노코드 AI 기반 워크플로를 사용해 프로젝트를 더 빠르게 진행할 수 있도록 했습니다.

, Slack은 엔터프라이즈 검색 기능을 통해 타사 엔터프라이즈 앱의 모든 대화, 파일, 콘텐츠, 데이터에서 정보를 찾을 수 있는 단 하나의 입력 지점이 되었습니다. 엔터프라이즈 검색 기능은 현재 Salesforce, Google Drive, Microsoft Teams, Confluence Cloud, Github, Jira Cloud, OneDrive, Sharepoint, Asana, Box에서 사용할 수 있습니다.

이제 모든 조직이 Slack 내 Agentforce 를 사용하여 자율형 AI 에이전트로 구성된 온디맨드 디지털 노동력을 통해 기하급수적으로 생산성을 향상할 수 있습니다. Agentforce로 구축된 AI 에이전트는 제품 전문가부터 IT 고객 지원 데스크, 영업 코치까지, 전문화된 업무를 수행하는 팀 멤버로 Slack 채널에 배치될 수 있습니다.

Slack은 합력하여 디지털 노동력 시대에 걸맞은 업무를 재창조하고 있습니다. 사람이 그 중심에 있으면서 대화로 연결되고, AI를 통해 확장되며, 업무 맥락에 맞는 데이터에 즉시 액세스할 수 있게 되는 것입니다. 모두 강력한 보안과 신뢰의 토대 위에 구축되어 있는 것이죠. 이번 업데이트에 대한 자세한 내용은 Slack 플랜 페이지를 참조하거나, 계정 담당자에게 문의하세요.