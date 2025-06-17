A partir de hoy, actualizamos los planes y los precios de Slack para ampliar el acceso a la IA, Agentforce y Salesforce para organizaciones de todos los tamaños. Con estos cambios, los clientes conseguirán acceso a IA nativa, trabajo digital, integraciones más profundas de CRM y seguridad de nivel empresarial, lo que los ayudará a crecer más rápido con Slack.

Desde el último ajuste de precios en 2022, Slack evolucionó para convertirse en un sistema operativo de trabajo unificado y una interfaz conversacional para todas tus aplicaciones, datos y agentes empresariales. Ahora más que nunca, la IA, los datos y la seguridad son fundamentales para Slack y esenciales para incorporar con éxito los agentes de IA a la experiencia de empleados digitales. Nos comprometemos a facilitar el acceso de los equipos a la productividad impulsada por IA en Slack y a darle a todas las organizaciones bases sólidas para crecer con el trabajo digital. Por eso, vamos a simplificar nuestros precios y a incorporar innovaciones a la experiencia central de Slack en todos nuestros planes.

Los usuarios de Slack obtienen funciones nuevas en todos los planes

Vamos a integrar funciones de IA en todos los planes de pago, a agregar la generación de resúmenes y las notas de juntas al plan Pro, y, a la vez, vamos a supercargar nuestro plan Business+ con un rango de funciones de IA que incluyen la generación de flujos de trabajo, las síntesis, las traducciones y las búsquedas. Nuestro nuevo plan Enterprise+ desbloquea la búsqueda empresarial con IA y capacidades evolucionadas de administración de tareas para toda la organización. Además, ya se pueden implementar los agentes de IA de Agentforce y las aplicaciones de IA de colaboradores en todos los planes de pago.

Todos los clientes de Salesforce recibirán Slack (plan Gratuito) con acceso a integraciones de Salesforce en Slack para que todos los equipos usen los datos de CRM para colaborar en los canales de Salesforce dentro de Slack o en Salesforce. Los equipos con Business+ y Enterprise+ obtendrán funciones prémium de Salesforce para pronosticar ganancias, hacer enjambres para negociaciones, coordinar aprobaciones y responder a desencadenantes de eventos en tiempo real.

Vamos a mejorar la seguridad en todos los planes. Incorporaremos controles de duración de la sesión y administración nativa de dispositivos a nuestros cuatro planes (incluido el Gratuito) e inicio de sesión único basado en SAML para los clientes de Salesforce, lo que le dará a cada equipo una base de confianza para conectarse de forma segura con sus compañeros, los datos, la IA y los agentes.

Los cambios en los precios de Slack

Los que tengan suscripciones al plan Gratuito conservarán el acceso a las funciones que tienen y obtendrán acceso a los canales de Salesforce.

El precio del plan Pro será el mismo, e incluirá las funciones principales de IA, canales de Salesforce y seguridad mejorada.

El precio del plan Business+ aumentará de 12,50 USD a 15 USD por usuario, por mes, para reflejar el aumento de valor que agregamos con las capacidades avanzadas de IA y las integraciones prémium de Salesforce.

Incorporaremos el nuevo plan Enterprise+. Incluy e la búsqueda empresarial , además del conjunto completo de funciones de Slack: IA de nivel empresarial, integraciones prémium de Salesforce y seguridad mejorada, controles de administrador, gobernanza y cumplimiento. Contacta a tu representante de ventas para obtener más información.

Slack es el sistema operativo de trabajo para la era de los agentes

Estas adiciones a los planes reflejan el ritmo acelerado en la innovación que hemos llevado en los últimos 18 meses para ofrecer el sistema operativo de trabajo más completo en la era del trabajo de IA y digital.

Slack se ha transformado en el lugar natural en el que los empleados pueden usar la IA generativa dentro del flujo de su trabajo habitual con búsquedas y resúmenes de IA , lo que libera el enorme volumen de conocimientos e información empresarial que se aloja en los canales y las conversaciones para que los equipos ahorren horas cada semana que pueden usar para aumentar la productividad.

La plataforma de Slack es el destino principal para la innovación con IA, ya que cuenta con más de 38 000 aplicaciones personalizadas de IA. Además, hay decenas de aplicaciones de IA de colaboradores, como Box, Writer, AWS, Adobe, Cohere, Perplexity y otros, disponibles en el Slack Marketplace .

Lanzamos los canales de Salesforce tanto para Slack como para la experiencia de Salesforce Lightning, para que los equipos colaboren con cuentas de clientes, oportunidades y casos del servicio de asistencia y usen el contexto completo incluido en los canales y las conversaciones de Slack.

Agregamos listas , canvas y plantillas para acelerar los proyectos con flujos de trabajo con IA sin código.

Con la búsqueda empresarial , Slack se transformó en el punto único de ingreso para buscar información en conversaciones, archivos, contenido y datos completos en tus aplicaciones empresariales de terceros. Actualmente, la búsqueda empresarial funciona con Salesforce, Google Drive, Microsoft Teams, Confluence Cloud, Github, Jira Cloud, OneDrive, Sharepoint, Asana y Box.

Ahora, todas las organizaciones pueden acceder a productividad exponencial con una fuerza laboral digital bajo demanda de agentes de IA autónomos mediante Agentforce en Slack . Los agentes de IA creados con Agentforce pueden implementarse en los canales de Slack como miembros del equipo que realizan tareas especializadas: experto en productos, ayuda de TI, asistente de ventas, etc.

Juntos, estamos reinventando el trabajo para la era de la fuerza laboral digital. En el centro de la innovación, están los seres humanos, conectados en conversaciones, amplificados por la IA y con acceso instantáneo a datos contextuales. Todo está construido sobre una base sólida de seguridad y confianza. Para obtener más información acerca de estas actualizaciones, visita la página de Planes de Slack o contacta a tu representante de cuentas.