今天開始，我們將更新 Slack 方案和定價，為所有規模的組織擴充 AI、Agentforce 和 Salesforce 的存取權。隨著這些異動，客戶將能在原生 AI、數位勞動力存取權、更深入的 CRM 整合及企業級安全性等方面受益，進而與 Slack 一起更快速成長。
自從上一次 (2022 年) 調整價格以來，Slack 已發展成為一套統一的工作作業系統與對話介面應用於你的企業應用程式、資料與代理。如今，AI、資料和安全性對 Slack 來說，其重要性前所未見，並且對於將 AI 智慧代理成功地融入數位員工體驗來說也極為重要。我們承諾要讓每個團隊都能在 Slack 中享受 AI 支援的生產力，為每個組織提供可靠的基礎以發展數位勞動力。因此，我們簡化了定價並將各項創新帶入我們所有方案的核心 Slack 體驗中。
Slack 使用者在每個方案中都能使用新功能
我們正在整合所有付費方案的 AI 功能；在 Pro 方案新增摘要及微型會議記錄，同時利用一系列 AI 功能 (包括工作流程生成、要點回顧、翻譯和搜尋) 強化我們的 Business+ 方案。我們的新 Enterprise+ 方案為你的組織開啟 AI 支援的企業搜尋及先進的工作管理等功能。此外，現在開始，所有付費方案都可以部署來自 Agentforce 的 AI 智慧代理與合作夥伴 AI 應用程式。
每位 Salesforce 客戶都將取得 Slack (免費方案) 並且可以在 Slack 存取 Salesforce 整合；因此，每個團隊都可以在 Slack 透過 Salesforce 頻道或從 Salesforce 共同針對 CRM 資料協作。 Business+ 和 Enterprise+ 團隊將取得進階的 Salesforce 功能，用於預估營業收入、匯集交易、協調核准進度及回應即時的事件觸發條件。
我們正在增強所有方案的安全性，將作業階段持續時間控制和本機裝置管理建置到我們的所有方案中 (包括免費方案)，並為 Salesforce 客戶新增以 SAML 為基礎的 SSO，讓每個團隊有可信賴的基礎以便與他們的人員、資料、AI 和代理安全的交流。
Slack 定價有何改變
- 免費版的訂閱者將可繼續存取他們現有的功能，也將能獲得 Salesforce 頻道存取權。
- Pro 定價將維持不變，並且現在起將包含核心 AI 功能、Salesforce 頻道以及強化版安全性功能。
- Business+ 方案的定價方面，每位使用者每月的費用將從 $12.50 元提高到 $15 元 以反映全新進階 AI 功能與進階版 Salesforce 整合所帶來的重要價值。
- 我們將隆重推出新的 Enterprise+ 方案，該方案包含企業搜尋功能以及完整的 Slack 功能集包括：企業級 AI、進階版 Salesforce 整合與強化版安全性、管理員控制、治理與合規性。請聯絡你的銷售代表以深入瞭解。
Slack 是智慧代理時代的工作作業系統
這些方案的附加內容反映了我們過去 18 個月來快步調的創新速度，為 AI 與數位勞動力的年代帶來最全面的工作作業系統。
- Slack 已經自然而然地成為員工在日常工作流程中透過 AI 搜尋與摘要使用生成式 AI 的所在，並能提供頻道與對話中的豐富知識與公共記憶，為團隊節省每週數小時的工作效率。
- Slack 平台是 AI 創新的優選目的地，已建置逾 38,000 個自訂 AI 應用程式。另外，在 Slack Marketplace 上還提供來自 Box、Writer、AWS、Adobe、Cohere、Perplexity 等公司的數十款合作夥伴 AI 應用程式。
- 我們已推出 Salesforce 頻道應用於 Slack 和 Salesforce Lightning 體驗，讓團隊能夠瞭解 Slack 頻道和對話的完整背景資料，並就客戶帳號、機會與服務案例展開協作。
- 我們已新增清單、畫板、和範本，透過無程式碼 AI 支援的工作流程推動專案順利執行。
- 因為企業搜尋，Slack 已經成為在第三方企業應用程式中尋找所有對話、檔案、內容、資料等資訊的唯一入口點。企業搜尋目前可與 Salesforce、Google 雲端硬碟、Microsoft Teams、Confluence Cloud、Github、Jira Cloud、OneDrive、Sharepoint、Asana 和 Box 一起使用。
- 現在開始，每個組織都能利用 Slack 的 Agentforce 以自主性 AI 智慧代理的隨選數位生產力讓產能增長越來越快。你可以在 Slack 頻道部署用 Agentforce 建置的 AI 智慧代理，使其成為團隊成員執行諸如產品專家、IT 協助和銷售訓練等特殊任務。
我們正共同努力重新創造數位勞動力時代的工作方式。以人員為中心，用對話交流，讓 AI 協助發揮工作表現，即時存取有脈絡可循的資料，所有這一切都建立在安全性與信任的堅實基礎上。欲瞭解這些更新的詳細資訊，請前往 Slack 方案頁面或聯絡你的客戶代表。
