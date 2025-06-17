À partir d'aujourd'hui, nous mettons à jour les forfaits et la tarification de Slack afin que les entreprises de toutes tailles aient accès à l'IA, à Agentforce et à Salesforce. Grâce à ces mises à jour, les clients bénéficieront de l'IA native, de l'accès au travail numérique, d'intégrations CRM plus puissantes et d'une sécurité de niveau professionnel. Cela leur permettra de se développer plus rapidement avec Slack.

Depuis notre dernier ajustement tarifaire en 2022, Slack a évolué pour devenir un système d'exploitation professionnel unifié et une interface conversationnelle pour toutes vos applications d'entreprise, vos données et vos agents. Plus que jamais, l'IA, les données et la sécurité font partie intégrante de Slack et sont essentielles pour intégrer avec succès les agents IA dans le travail numérique des collaborateurs. Nous nous engageons à offrir à chaque équipe un accès à la productivité alimentée par l'IA dans Slack — et à chaque entreprise une base sécurisée pour se développer avec le travail numérique. C'est pourquoi nous simplifions notre tarification et intégrons des innovations dans Slack pour tous nos forfaits.

Les utilisateurs de Slack bénéficient de nouvelles fonctionnalités dans tous les forfaits

Nous intégrons des fonctionnalités d'IA dans tous les forfaits payants, en ajoutant le résumé et les notes d'appel d’équipe au forfait Pro, tout en renforçant notre forfait Business+ avec une gamme de fonctionnalités d'IA, notamment la génération de flux de travail, les récaps, la traduction et la recherche. Notre nouveau forfait Enterprise+ débloque la recherche alimentée par l'IA à l’échelle de l'entreprise et des capacités évoluées de gestion des tâches dans toute votre entreprise. De plus, les agents IA d’Agentforce et les applications d'IA partenaires peuvent désormais être déployés dans tous les forfaits payants.

Chaque client Salesforce obtiendra Slack (forfait Gratuit) avec accès aux intégrations Salesforce dans Slack, afin que chaque équipe puisse collaborer autour des données CRM avec les canaux Salesforce dans Slack ou depuis Salesforce. Les équipes Business+ et Enterprise+ bénéficieront de fonctionnalités Salesforce premium pour anticiper leur chiffre d’affaires, essaimer sur les contrats, coordonner les approbations et répondre aux déclencheurs d’événements en temps réel.

Nous améliorons la sécurité pour tous les forfaits, en intégrant des contrôles de durée de session et une gestion native des appareils à tous nos forfaits, y compris le forfait gratuit, et en ajoutant l'authentification unique basée sur SAML pour les clients Salesforce. Chaque équipe dispose ainsi d’une base sûre pour connecter de manière sécurisée ses membres, ses données, son IA et ses agents.

Ce qui change dans la tarification de Slack

Les abonnés au forfait gratuit conserveront l'accès à leurs fonctionnalités actuelles et bénéficieront de l'accès aux canaux Salesforce.

La tarification du forfait Pro restera inchangée et inclura désormais les fonctionnalités d'IA essentielles, les canaux Salesforce et une sécurité renforcée.

Le prix du forfait Business+ passera de 11,75 € à 15 € par utilisateur et par mois pour refléter la valeur ajoutée significative apportée par les nouvelles capacités d'IA avancées et les intégrations premium de Salesforce.

Nous introduisons un nouveau forfait Enterprise+, qui comprend la recherche d’entreprise en plus de l'ensemble complet des fonctionnalités de Slack, notamment l'IA de niveau professionnel, les intégrations premium de Salesforce, ainsi qu’une sécurité, des contrôles administrateurs, une gouvernance et une conformité renforcés. Contactez votre représentant commercial pour en savoir plus.

Slack est le système d'exploitation professionnel à l’ère des agents IA

L’intégration de ces fonctionnalités supplémentaires dans nos forfaits reflète la rapidité de notre innovation au cours de ces 18 derniers mois afin de proposer le système d'exploitation professionnel le plus complet à l'ère de l'IA et du travail numérique.

Pour les collaborateurs, Slack est devenu un espace naturel où utiliser l'IA générative dans le flux de travail quotidien avec la recherche et les résumés par IA . Cela leur permet de puiser dans la richesse des connaissances de l’entreprise stockées dans les canaux et les conversations. Ils économisent ainsi plusieurs heures par semaine et renforcent leur productivité.

La plateforme Slack est le principal périmètre d’innovation de l’IA, avec plus de 38 000 applications d'IA personnalisées créées. Il existe également des dizaines d'applications d'IA partenaires – Box, Writer, AWS, Adobe, Cohere, Perplexity et bien d'autres – disponibles sur Slack Marketplace .

Nous avons lancé les canaux Salesforce à la fois pour Slack et pour Salesforce Lightning, permettant aux équipes de collaborer sur les comptes clients, les opportunités et les cas de service avec le contexte complet des canaux et des conversations Slack.

Nous avons ajouté des listes , des canevas et des modèles pour faire avancer les projets plus rapidement grâce à des flux de travail basés sur l'IA sans code.

Avec la recherche d'entreprise , Slack est devenu le point d'entrée unique pour trouver des informations dans toutes les conversations, fichiers, contenus et données de vos applications d'entreprise tierces. La recherche d'entreprise fonctionne actuellement avec Salesforce, Google Drive, Microsoft Teams, Confluence Cloud, Github, Jira Cloud, OneDrive, Sharepoint, Asana et Box.

Désormais, chaque entreprise peut accéder à une productivité exponentielle grâce à une main-d'œuvre numérique à la demande, composée d'agents IA autonomes, avec Agentforce dans Slack . Les agents IA créés avec Agentforce peuvent être déployés dans les canaux Slack comme des membres d'équipe qui effectuent des tâches spécialisées : expert produit, service d'assistance informatique, coach commercial, etc.

Ensemble, nous réinventons le travail à l'ère numérique. Les humains sont au centre des opérations, reliés ensemble par la conversation, amplifiés par l'IA, avec un accès instantané aux données contextuelles. L’ensemble est construit sur une base solide de sécurité et de confiance. Pour plus d'informations sur ces mises à jour, visitez la page des forfaits Slack ou contactez votre représentant commercial.