Ab heute aktualisieren wir die Slack-Pläne und -Preise, um den Zugang zu KI, Agentforce und Salesforce für Organisationen aller Größen zu erweitern. Mit diesen Änderungen profitieren Kund:innen von nativer KI, Zugang zu digitalen Arbeitskräften, tieferen CRM-Integrationen und Sicherheit auf Enterprise-Ebene, sodass sie mit Slack schneller wachsen können.

Seit unserer letzten Preisanpassung im Jahr 2022 hat sich Slack zu einem einheitlichen Betriebssystem für die Arbeit und einer dialogbasierten Schnittstelle für alle deine Enterprise-Apps, Daten und Agenten entwickelt. Mehr denn je sind KI, Daten und Sicherheit ein integraler Bestandteil von Slack und wesentlich für die erfolgreiche Einbindung von KI-Agenten in die digitale Mitarbeitendenerfahrung. Wir setzen uns dafür ein, jedem Team einen Einstieg in die KI-gesteuerte Produktivität in Slack zu ermöglichen – und jeder Organisation ein sicheres Fundament für das Wachstum mit digitaler Arbeitskraft zu bieten. Deshalb vereinfachen wir unsere Preisgestaltung und integrieren Innovationen in die Kern-Slack-Erfahrung, und zwar über alle unsere Pläne hinweg.

Slack-Benutzer:innen erhalten mit jedem Plan Zugang zu neuen Funktionen

Wir integrieren KI-Funktionen in alle kostenpflichtigen Pläne, fügen dem Pro-Plan Zusammenfassungen und Huddle-Notizen hinzu und erweitern unseren Business+ Plan mit einer Reihe von KI-Funktionen, einschließlich Workflow-Generierung, Übersichten, Übersetzung und Suche. Unser neuer Enterprise+ Plan schaltet die KI-gestützte Enterprise-Suche und erweiterte Aufgabenverwaltungsfunktionen in deiner gesamten Organisation frei. Zusätzlich können KI-Agenten von Agentforce und Partner-KI-Apps jetzt in allen kostenpflichtigen Plänen eingesetzt werden.

Alle Salesforce-Kund:innen erhalten Slack (Kostenloser Plan) mit Zugang zu Salesforce-Integrationen in Slack, sodass jedes Team mithilfe von CRM-Daten zusammenarbeiten kann, und zwar mit Salesforce-Channels in Slack oder von Salesforce aus. Business+ und Enterprise+-Teams erhalten Premium-Salesforce-Funktionen, um den Umsatz zu prognostizieren, Geschäfte als Team zu bearbeiten, Genehmigungen zu koordinieren und auf Ereignisauslöser in Echtzeit zu reagieren.

Wir verbessern die Sicherheit in allen Plänen, indem wir Kontrollen für die Sitzungsdauer und natives Gerätemanagement in alle unsere Pläne einführen – einschließlich des kostenlosen Plans – und SAML-basiertes SSO für Salesforce-Kund:innen hinzufügen. So erhält jedes Team eine vertrauenswürdige Grundlage, um seine Mitarbeitenden, Daten, KI und Agenten sicher zu vernetzen.

Was sich bei der Preisgestaltung von Slack ändert

Benutzer:innen des kostenlosen Plans behalten den Zugriff auf ihre aktuellen Funktionen und erhalten zusätzlich Zugang zu Salesforce-Channels.

Die Pro-Preise bleiben unverändert und umfassen jetzt Kern-KI-Funktionen, Salesforce-Channels und verbesserte Sicherheit.

Der Preis für den Business+ Plan wird von 11,75 € auf 15 € pro Benutzer:in pro Monat erhöht , um den erheblichen Mehrwert durch neue fortschrittliche KI-Funktionen und Premium-Salesforce-Integrationen widerzuspiegeln.

Wir führen einen neuen Enterprise+ Plan ein, der zusätzlich zum vollständigen Slack-Funktionsumfang die Enterprise-Suche umfasst – einschließlich KI auf Enterprise-Ebene, Premium-Salesforce-Integrationen sowie erweiterte Sicherheit, Admin-Kontrollen, Governance und Compliance. Kontaktiere deine:n Ansprechpartner:in im Vertrieb, um mehr zu erfahren.

Slack ist das Betriebssystem für die Arbeit im Agentenzeitalter

Diese Plan-Ergänzungen spiegeln unser schnelles Innovationstempo der letzten 18 Monate wider, um das umfassendste Betriebssystem für die Arbeit im Zeitalter der KI und der digitalen Arbeitskräfte bereitzustellen.

Slack ist zum natürlichen Ort geworden, an dem Mitarbeitende generative KI im Arbeitsalltag nutzen können, mit KI-Suche und -Zusammenfassung , die den Reichtum an Wissen und institutionellem Gedächtnis in Channels und Unterhaltungen erschließen und Teams jede Woche viele Stunden Zeit sparen, die sie für produktive Arbeit aufwenden können.

Die Slack-Platform ist das Hauptanlaufstelle für KI-Innovationen mit mehr als 38.000 erstellten KI-Apps. Es gibt auch Dutzende von Partner-KI-Apps von Box, Writer, AWS, Adobe, Cohere, Perplexity und weiteren, die im Slack Marketplace verfügbar sind.

Wir haben Salesforce-Channels sowohl für Slack als auch für die Salesforce Lightning-Oberfläche eingeführt, sodass Teams im Kontext von Slack-Channels und -Unterhaltungen rund um Kundenaccounts, Opportunities und Service-Fälle zusammenarbeiten können.

Wir haben Listen , Canvases und Vorlagen hinzugefügt, um Projekte mit KI-gestützten No-Code-Workflows schneller voranzubringen.

Mit der Enterprise-Suche ist Slack zum zentralen Einstiegspunkt geworden, um Informationen in allen Unterhaltungen, Dateien, Inhalten und Daten deiner Unternehmens-Apps von Drittanbietern zu finden. Die Enterprise-Suche funktioniert derzeit mit Salesforce, Google Drive, Microsoft Teams, Confluence Cloud, Github, Jira Cloud, OneDrive, Sharepoint, Asana und Box.

Jetzt kann jede Organisation mit Agentforce in Slack eine exponentielle Produktivitätssteigerung durch eine On-Demand-Belegschaft aus autonomen KI-Agenten erreichen. Mit Agentforce erstellte KI-Agenten können in Slack-Channels als Teammitglieder eingesetzt werden, die spezialisierte Aufgaben ausführen – vom Produktexperten über den IT-Helpdesk bis hin zum Sales-Coach.

Gemeinsam gestalten wir die Arbeit im Zeitalter der digitalen Arbeitskraft neu. Menschen stehen im Mittelpunkt – und sie sind in Gesprächen verbunden, werden durch KI unterstützt und haben sofortigen Zugriff auf kontextuelle Daten, auf einer soliden Basis aus Sicherheit und Vertrauen. Weitere Informationen zu diesen Updates findest du auf der Slack Preise-Seite oder wende dich an deine:n Account-Betreuer:in.