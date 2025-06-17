Desde hoy, cambiamos los planes y precios de Slack para que empresas de cualquier tamaño puedan acceder a la IA, Agentforce y Salesforce. Gracias a estos cambios, nuestros clientes podrán disfrutar de IA integrada, empleados digitales, mejores integraciones con el CRM y una seguridad robusta que impulsa el crecimiento con Slack.

Desde nuestro último ajuste de precios en 2022, Slack se ha transformado en un sistema operativo unificado de trabajo y en una interfaz de conversaciones que conecta todas tus aplicaciones empresariales, datos y agentes. Hoy más que nunca, la IA, los datos y la seguridad forman parte esencial de Slack y son claves para integrar con éxito agentes de IA en la experiencia digital del empleado. Queremos que cada equipo pueda dar el salto a una productividad basada en IA y que cada organización tenga una base sólida y segura para crecer con empleados digitales. Por eso, estamos simplificando nuestros precios e incorporando todas estas innovaciones al núcleo de Slack, en todos nuestros planes.

Todos los planes de Slack incorporan nuevas funciones para los usuarios

Estamos integrando funciones de IA en todos los planes de pago. Hemos añadido resúmenes y notas para las juntas al plan Pro, mientras que el plan Business+ se potencia con varias funciones de IA, como generación de flujos de trabajo, síntesis diarias, traducción y búsquedas. Nuestro nuevo plan Enterprise+ incluye búsqueda empresarial con IA y nuevas capacidades de gestión de tareas para toda la organización. Además, los agentes de IA de Agentforce y las aplicaciones de IA de nuestros socios ya pueden desplegarse en todos los planes de pago.

Todos los clientes de Salesforce tendrán acceso a Slack (plan Gratuito), con integraciones de Salesforce disponibles en Slack, para que cualquier equipo pueda colaborar en torno a los datos del CRM mediante canales de Salesforce en Slack o directamente desde Salesforce. Los equipos con planes Business+ y Enterprise+ accederán a funciones prémium de Salesforce para realizar previsiones de ingresos, cerrar acuerdos, coordinar aprobaciones y reaccionar ante eventos en tiempo real.

Estamos reforzando la seguridad en todos los planes, incorporando controles de duración de la sesión y gestión nativa de dispositivos en todos ellos, incluido el plan Gratuito. Además, añadimos SSO basado en SAML para clientes de Salesforce, lo que proporciona a cada equipo una base segura para conectar a sus personas, datos, IA y agentes con confianza.

En qué consisten los nuevos cambios en los precios de Slack

Los usuarios del plan Gratuito mantendrán el acceso a sus funciones actuales y podrán usar los canales de Salesforce.

El precio del plan Pro se mantiene sin cambios e incluirá funciones básicas de IA, canales de Salesforce y seguridad mejorada.

El precio del plan Business+ pasará de 11,75 € a 15 € por usuario al mes con facturación anual para reflejar el importante valor añadido con las nuevas funciones avanzadas de IA y las integraciones premium con Salesforce.

Presentamos el nuevo plan Enterprise+, que incluye la búsqueda empresarial , además del conjunto completo de funciones de Slack, incluida IA de nivel empresarial, integraciones prémium con Salesforce, mayor seguridad, controles administrativos, gobernanza y cumplimiento. Contacta con tu representante de ventas para saber más.

Slack es el sistema operativo de trabajo para la era de los agentes

Las nuevas incorporaciones a los planes reflejan nuestro rápido ritmo de innovación durante los últimos 18 meses, con el objetivo de ofrecer el sistema operativo de trabajo más completo en la era de la IA y de los empleados digitales.

Slack se ha convertido en el entorno natural para que los empleados integren la IA generativa en el flujo de trabajo diario, con búsquedas y resúmenes impulsados por IA , aprovechando así todo el conocimiento y la memoria institucional en los canales y conversaciones, y devolviendo a los equipos horas de tiempo cada semana para trabajar de manera productiva.

La Plataforma Slack se ha consolidado como el lugar principal para la innovación en IA, con más de 38 000 aplicaciones personalizadas de IA desarrolladas. Además, Slack Marketplace ofrece decenas de aplicaciones de IA de socios como Box, Writer, AWS, Adobe, Cohere, Perplexity y más.

Hemos lanzado los canales de Salesforce para Slack y la experiencia Salesforce Lightning, lo que permite a los equipos colaborar en cuentas de clientes, oportunidades y casos de servicio, con todo el contexto de los canales y conversaciones de Slack.

Hemos añadido listas , canvas y plantillas para acelerar los proyectos con flujos de trabajo impulsados por IA sin necesidad de código.

Gracias a la búsqueda empresarial , Slack es ahora el punto único donde encontrar información en todas las conversaciones, archivos, contenido y datos de tus aplicaciones empresariales de terceros. Actualmente, la búsqueda empresarial es compatible con Salesforce, Google Drive, Microsoft Teams, Confluence Cloud, Github, Jira Cloud, OneDrive, Sharepoint, Asana y Box.

Ahora, todas las organizaciones pueden aprovechar la productividad exponencial con empleados digitales bajo demanda formados por agentes autónomos de IA mediante Agentforce en Slack . Los agentes de IA construidos con Agentforce pueden integrarse en los canales de Slack como miembros del equipo que desempeñan tareas especializadas, desde expertos en productos hasta asistencia técnica o entrenadores de ventas.

Juntos, estamos reinventando el trabajo para la era de los empleados digitales. Las personas siguen estando en el centro, conectadas mediante sus conversaciones y potenciadas mediante la IA, con acceso instantáneo a datos contextuales, todo ello sobre una base sólida de seguridad y confianza. Para más información sobre estas actualizaciones, visita la página de Planes de Slack o contacta con tu representante de cuenta.