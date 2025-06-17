A partir de hoje, estamos atualizando os planos e preços do Slack para ampliar o acesso à IA, ao Agentforce e ao Salesforce para organizações de todos os portes. Com essas mudanças, os clientes terão acesso à IA nativa, trabalho digital, integrações de CRM mais aprofundadas e segurança em nível corporativo, para que possam crescer mais rapidamente com o Slack.

Desde o nosso último ajuste de preços em 2022, o Slack evoluiu para se tornar um sistema operacional de trabalho unificado e uma interface conversacional para todos os seus apps, dados e agentes corporativos. Agora mais do que nunca, IA, dados e segurança são partes fundamentais do Slack e essenciais para integrar agentes de IA de forma eficaz à experiência digital dos funcionários. Temos o compromisso de oferecer a todas as equipes um caminho para uma produtividade impulsionada por IA no Slack, e a cada organização, uma base segura para evoluir com trabalho digital. Por isso, estamos simplificando nossos preços e incorporando inovações à experiência central do Slack em todos os planos.

Usuários do Slack recebem novos recursos em todos os planos

Estamos integrando recursos de IA em todos os planos pagos, adicionando resumos e anotações de círculos ao plano Pro, e potencializando o plano Business+ com diversos recursos de IA, incluindo geração de fluxos de trabalho, destaques, tradução e pesquisa. Nosso novo plano Enterprise+ tem a pesquisa corporativa com IA e funcionalidades avançadas de gerenciamento de tarefas em toda a organização. Além disso, os agentes de IA do Agentforce e apps de IA parceiros agora podem ser usados em todos os planos pagos.

Todos os clientes da Salesforce terão o Slack (plano gratuito) com acesso às integrações do Salesforce no Slack, para que todas as equipes possam colaborar usando dados de CRM com os canais do Salesforce no Slack ou diretamente no Salesforce. Equipes com os planos Business+ e Enterprise+ terão acesso a recursos premium do Salesforce, como previsões de receita, aceleração de negociações, gestão de aprovações e resposta a eventos em tempo real.

Estamos reforçando o nível de segurança em todos os planos. Agora, recursos como controle de duração da sessão e gerenciamento nativo de dispositivos estarão disponíveis em todos os planos (até mesmo no plano gratuito). Para os clientes do Salesforce, também incluímos SSO via SAML. Tudo isso para garantir que todas as equipes possam se conectar com segurança a seus dados, agentes de IA e colaboradores.

Mudanças nos preços do Slack

Usuários do plano gratuito continuarão com acesso aos recursos atuais e também poderão acessar os canais do Salesforce.

O plano Pro continuará com o mesmo preço, e ele agora terá recursos essenciais de IA, canais do Salesforce e segurança aprimorada.

O preço do plano Business+ terá um reajuste de US$ 12,50 para US$ 15 por usuário/mês para refletir o valor significativo agregado pelos novos recursos avançados de IA e pelas integrações premium com o Salesforce.

Estamos lançando um novo plano Enterprise+, que inclu i pesquisa corporativa , além de todos os recursos do Slack — como IA de nível corporativo, integrações premium com o Salesforce, segurança avançada, controles administrativos, governança e conformidade. Fale com seu representante de vendas para saber mais.

O Slack é o sistema operacional de trabalho para a era dos agentes

Essas novidades nos planos refletem nosso ritmo acelerado de inovação nos últimos 18 meses para oferecer o sistema operacional de trabalho mais completo para a era da IA e do trabalho digital.

O Slack se tornou o ambiente ideal para os funcionários usarem a IA generativa durante o trabalho diário, com recursos como pesquisa e resumo com IA . Isso permite acessar o vasto conhecimento e a memória institucional presentes em canais e conversas, economizando horas de trabalho a cada semana para que as equipes se concentrem no que realmente importa.

A Plataforma do Slack é o principal espaço para inovação em IA, com mais de 38 mil apps de IA personalizados. Além disso, dezenas de apps de IA parceiros, como Box, Writer, AWS, Adobe, Cohere, Perplexity e outros, estão disponíveis no Slack Marketplace .

Lançamos os canais do Salesforce tanto para o Slack quanto para a experiência Salesforce Lightning, permitindo que as equipes colaborem em contas de clientes, oportunidades e casos de atendimento com todo o contexto dos canais e conversas do Slack.

Adicionamos listas , canvas , e modelos para acelerar os projetos com fluxos de trabalho impulsionados por IA, sem necessidade de código.

, Com a pesquisa corporativa , o Slack se tornou o ponto de entrada único para encontrar informações em todas as conversas, arquivos, conteúdos e dados dos seus apps corporativos de terceiros. Atualmente, a pesquisa empresarial funciona com Salesforce, Google Drive, Microsoft Teams, Confluence Cloud, Github, Jira Cloud, OneDrive, Sharepoint, Asana e Box.

Agora, toda organização pode alcançar produtividade exponencial com uma força de trabalho digital sob demanda, composta por agentes de IA autônomos, graças ao Agentforce no Slack . Agentes de IA criados com o Agentforce podem ser implementados nos canais do Slack como membros da equipe, realizando tarefas especializadas, que vão desde especialistas em produtos até suporte de TI e coaching de vendas .

Juntos, estamos reinventando a forma de trabalhar na era do trabalho digital. As pessoas estão no centro, conectadas por meio da conversa, potencializadas pela IA, com acesso instantâneo a dados contextuais. Tudo isso sustentado por uma base sólida de segurança e confiança. Para mais informações sobre essas atualizações, visite a página Planos do Slack ou entre em contato com seu representante de conta.