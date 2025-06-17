A partire da oggi, stiamo aggiornando i piani e i prezzi di Slack per ampliare l'accesso a IA, Agentforce e Salesforce per organizzazioni di tutte le dimensioni. Con queste modifiche, i clienti potranno beneficiare di IA nativa, accesso al lavoro digitale, integrazioni CRM più approfondite e sicurezza di livello aziendale per crescere più rapidamente con Slack.

Dall'ultimo adeguamento dei prezzi nel 2022, Slack si è evoluto in un sistema operativo per il lavoro unificato e in un'interfaccia conversazionale per tutti gli agenti, i dati e le app aziendali. Ora più che mai, IA, dati e sicurezza sono parte integrante di Slack ed essenziali per integrare con successo gli agenti di IA nell'esperienza digitale dei dipendenti. Ci impegniamo a offrire a ogni team un accesso privilegiato alla produttività basata sull'IA in Slack e a ogni organizzazione una base solida per crescere con il lavoro digitale. Per questo, stiamo semplificando i nostri prezzi e integrando le innovazioni nell'esperienza Slack di base per tutti i nostri piani.

Gli utenti di Slack hanno accesso a nuove funzioni con ogni piano

Stiamo integrando funzioni IA in tutti i piani a pagamento, aggiungendo riepiloghi e note degli incontri al piano Pro e potenziando al contempo il piano Business+ con una gamma di funzioni IA, tra cui generazione di workflow, sintesi, traduzione e ricerca. Il nostro nuovo piano Enterprise+ offre la ricerca aziendale basata sull'IA e funzionalità evolute di gestione delle attività per tutta l'organizzazione. Inoltre, gli agenti di IA di Agentforce e le app IA dei partner possono ora essere implementati in tutti i piani a pagamento.

Ogni cliente Salesforce riceverà Slack (piano Free) con accesso alle integrazioni Salesforce in Slack, in modo che tutti i team possano collaborare sui dati CRM con i canali Salesforce in Slack o da Salesforce . I team Business+ ed Enterprise+ avranno accesso a funzioni premium di Salesforce per prevedere i ricavi, gestire le trattative, coordinare le approvazioni e rispondere ai trigger di eventi in tempo reale.

Stiamo potenziando la sicurezza introducendo controlli sulla durata delle sessioni e gestione nativa dei dispositivi in ​​tutti i nostri piani, incluso Free, e aggiungendo l'SSO basato su SAML per i clienti Salesforce, offrendo a ogni team una base affidabile per connettere in modo sicuro persone, dati, IA e agenti.

Cosa cambia nei prezzi di Slack

Gli abbonati al piano Free manterranno l'accesso alle funzioni attuali e potranno utilizzare i canali Salesforce.

I prezzi del piano Pro rimarranno invariati e includeranno le funzioni IA di base, i canali Salesforce e una sicurezza avanzata.

Il prezzo del piano Business+ aumenterà a € 11,75 da € 15 per utente al mese per riflettere il significativo valore aggiunto delle nuove funzionalità avanzate di IA e integrazioni premium di Salesforce.

Stiamo introducendo un nuovo piano Enterprise+, che include la ricerca aziendale oltre al set completo di funzioni di Slack, tra cui IA di livello aziendale, integrazioni Salesforce premium e sicurezza, controlli amministrativi, governance e conformità migliorati. Contatta il tuo rappresentante commerciale per saperne di più.

Slack è il nuovo sistema operativo per il lavoro dell’era agentica

Queste aggiunte ai piani riflettono il nostro rapido ritmo di innovazione negli ultimi 18 mesi, che ha l'obiettivo di offrire il sistema operativo per il lavoro più completo nell'era dell'IA e del lavoro digitale.

Slack è diventato l’ambiente naturale in cui i dipendenti possono utilizzare l'IA generativa nel flusso di lavoro quotidiano con i riepiloghi e la ricerca IA , liberando il patrimonio di conoscenze e la memoria istituzionale nei canali e nelle conversazioni e restituendo ai team ore preziose di produttività ogni settimana.

La piattaforma Slack è il punto di riferimento per l'innovazione nell'IA, con oltre 38.000 app IA personalizzate. Inoltre, in Slack Marketplace sono disponibili decine di app IA di partner come Box, Writer, AWS, Adobe, Cohere, Perplexity e altri.

Abbiamo lanciato i canali Salesforce sia per Slack che per l'esperienza Salesforce Lightning, consentendo ai team di collaborare su account clienti, opportunità e casi di servizio sfruttando il contesto completo offerto dai canali e dalle conversazioni di Slack.

Abbiamo aggiunto elenchi , canvas e modelli per far avanzare i progetti più rapidamente con workflow senza codice basati sull'IA.

Grazie alla ricerca aziendale , Slack è diventato il punto di accesso unico per trovare informazioni in tutte le conversazioni, i file, i contenuti e i dati presenti nelle app aziendali di terze parti. La ricerca aziendale attualmente funziona con Salesforce, Google Drive, Microsoft Teams, Confluence Cloud, Github, Jira Cloud, OneDrive, Sharepoint, Asana e Box.

Ora ogni organizzazione può accedere a una produttività esponenziale con una forza lavoro digitale on-demand di agenti di IA autonomi con Agentforce in Slack . Gli agenti di IA creati con Agentforce possono essere implementati nei canali di Slack come membri del team che svolgono attività specializzate, da esperti di prodotto all’help desk IT fino a consulenti per le vendite.

Insieme, stiamo reinventando il futuro per l'era del lavoro digitale. Gli esseri umani sono al centro: connessi nelle conversazioni, supportati dall’IA e con accesso immediato ai dati contestuali, il tutto costruito su solide basi di sicurezza e fiducia. Per maggiori informazioni su questi aggiornamenti, visita la pagina dei piani di Slack o contatta il tuo rappresentante di account.