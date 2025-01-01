从今天起，我们将调整 Slack 套餐功能和定价，为各种规模的企业组织扩大 AI、Agentforce 和 Salesforce 功能的覆盖范围。此次调整后，客户可享有原生 AI、数字化劳动力资源、更紧密的 CRM 集成和企业级安全保障，助力企业通过 Slack 加速业务发展。

自 2022 年上一次调整定价以来，Slack 已发展成一站式工作操作系统和对话式交互界面，将所有企业应用、数据和代理整合在一处。如今，AI、数据和安全性成为 Slack 不可或缺的一部分，更是将 AI 代理成功引入数字化员工体验的关键所在。我们致力于帮助每个团队在 Slack 中快速踏上 AI 驱动的高效办公之路，并为每个企业组织构建安全基石，助力他们通过数字化劳动力加速发展。正因如此，我们将会简化定价策略，并将创新功能融入所有套餐的核心 Slack 服务体验中。

Slack 用户在全系列套餐中获得新功能

我们将在所有付费套餐中集成 AI 功能：为专业套餐新增汇总和抱团笔记功能，同时为企业增强套餐强化一系列 AI 功能，包括工作流程生成、要点回顾、翻译和搜索功能。我们的全新 Enterprise+ 套餐将在整个企业组织范围内解锁 AI 驱动型企业搜索功能和升级版任务管理功能。此外，现支持在所有付费套餐中部署来自 Agentforce 及合作伙伴 AI 应用的 AI 代理。

每一位 Salesforce 客户都将获得 Slack（免费套餐），并且可在 Slack 中使用 Salesforce 集成功能。这意味着每个团队都能通过 Slack 中的 Salesforce 频道或直接从 Salesforce 围绕 CRM 数据展开协作。 使用企业增强套餐和 Enterprise+ 套餐的团队可利用 Salesforce 高级功能预测营收、群力跟进交易、协调审批流程，以及对实时事件触发做出响应。

我们将提升所有套餐的功能安全性，在全系列套餐（包括免费套餐）中融入会话持续时间控制和本地设备管理功能，并为 Salesforce 客户增设基于 SAML 的单点登录功能，从而为每个团队构建可信赖的平台，实现人员、数据、AI 和代理的安全关联。

Slack 定价有何变化

免费套餐订阅用户可保留现有功能 ，并将获得 Salesforce 频道访问权限。

专业套餐价格保持不变 ，同时新增核心 AI 功能和 Salesforce 频道，且安全性有所提升。

企业增强套餐的价格将从每位用户每月 $12.50 上调至 $15， 这项变动的重大价值体现在新增高级 AI 功能和 Salesforce 高级集成。

我们将推出全新 Enterprise+ 套餐， 该套餐除了包含完整的 Slack 功能集外，还增加了 企业搜索 功能，涵盖企业级 AI、Salesforce 高级集成、增强型安全保障、管理员控制以及治理与合规工具。如需了解更多信息，请联系销售代表。

Slack 成为代理时代的工作操作系统

这些套餐中的新增功能体现了我们在过去 18 个月的快速创新步伐，即竭力打造 AI 与数字化劳动力时代最全面的工作操作系统。

我们正携手重新塑造数字化劳动力时代的工作方式。以人为本：通过对话实现互联、借助 AI 提升工作效率、随时获取上下文信息数据。这一切都建立在安全和信任的坚实基础之上。如需进一步了解这些变动的信息，请访问 Slack 套餐页面或联系客户代表。