오늘부터 최초의 엔터프라이즈용 디지털 작업 플랫폼인 Agentforce를 Slack에서 사용하실 수 있습니다!

Agentforce를 이용하면 기업들은 영업, 서비스, 마케팅, 커머스 등의 다양한 부서에 신뢰할 수 있는 자율형 AI 에이전트를 배포할 수 있습니다. 이 강력한 에이전트 계층을 업무용 운영 체제인 Slack과 결합함으로써 모든 직원은 업무 흐름 가운데 바로 Agentforce를 활용할 수 있습니다. Slack 내 Agentforce가 업무 방식을 어떻게 즉각적으로 혁신할 수 있는지 알아보려면 계속 읽어보세요.

주목할 만한 고객들 "Accenture에서는 고객의 빠른 성장을 지원하기 위해 새로운 기술을 가장 먼저 도입합니다. Accenture의 Salesforce 비즈니스 그룹 및 Accenture Song 내 영업 팀은 연락처 및 거래 체결 계획안 작성을 자동화하고, 엔터프라이즈 검색을 통해 인사이트를 확보하고, 유동적인 업데이트를 통해 팀에 최신 정보를 제공하기 위하여 Agentforce를 사용하기 시작했습니다. 덕분에 효과가 발휘되기까지 걸리는 시간을 단축하고, 의사 결정을 가속화할 수 있었으며, 고객을 위한 혁신적인 솔루션을 제공하는 데 집중할 수 있게 되었습니다." - Stephanie Sadowski, Accenture의 Salesforce 비즈니스 그룹 책임자

"Writer에서 업무 흐름에 에이전트를 도입하면 직원 생산성에 혁신을 가져온다는 점을 저희는 잘 알고 있습니다. Slack의 대화형 데이터와 정형 엔터프라이즈 데이터가 결합되면 정보에 대한 맥락이 더해져 에이전트가 더욱 지능적으로 판단하고 효과적으로 작업을 수행할 수 있게 되죠." - Kevin Chung, Writer 최고 전략 책임자

"Slack에서는 단일 대화형 인터페이스에 들어가 사람 및 AI와 상호 작용할 수 있습니다. 에이전트가 작업을 수행하고 있으며, 이제 저희는 컴퓨팅 분야에서 수십 년 동안 꿈꿔왔던 것을 마침내 실현하고 있습니다." - Aaron Levie, Box CEO

Slack 내 Agentforce를 이용한 탐색과 참여

오늘부터 3가지 기능을 활용해 업무 흐름 속에서 Agentforce와 상호 작용할 수 있습니다.

DM을 통한 Agentforce 활용하기

이제는 제안된 프롬프트를 선택하거나 직접 질문을 던져 다이렉트 메시지를 통해 Agentforce와 상호 작용할 수 있습니다. 예를 들어, “최신 제품의 기술 사양은 무엇이지?” 또는 “곧 출시될 제품의 경쟁력 있는 차별화 요소는 무엇이지?” 등의 질문을 던질 수 있습니다. Agentforce는 지식 기반이나 다른 연결된 시스템에서 해당 정보를 찾아 바로 보여줍니다. 또한 신규 또는 기존 Salesforce 플로를 사용해 여러분을 대신해 작업을 수행할 수도 있습니다.

Slack에 Agentforce 게시하기

Slack 관리자는 이제 Agentforce에 내장된 에이전트 빌더에서 에이전트를 구축해 이를 Slack에 배포할 수 있습니다. 이 경험에는 Slack 워크스페이스 내의 새로운 Agentforce 인터페이스도 포함되며 관리자는 여기서 Agentforce를 설치해 사용자에게 제공할 수 있습니다.

Agentforce 허브에서 에이전트 검색

Agentforce가 설치되면 사용자는 새로운 Agentforce 허브에서 에이전트 프로필, 기술, 지식을 열람할 수 있습니다.

Agentforce(SKU) 및 Slack을 구매한 고객은 Slack에서 에이전트를 사용할 수 있습니다. Salesforce는 3월 말 무렵까지 Slack 내 에이전트에 대한 대화 크레딧을 줄이지 않을 예정입니다. 이 프로모션 혜택에 대해 자세히 알아보려면 영업 팀에 문의하세요.

Slack에서 에이전트를 통한 생산성 확보

업무 방식을 진화시키는 혁신 기술을 도입하는 일은 벅차보일 수 있습니다. 가장 큰 영향을 미칠 수 있는 수동 작업의 자동화에서부터 시작해 보세요. 다음은 Slack 조직 내에서 사용해 온 몇 가지 예시입니다.

거래 지원 및 제품 스페셜리스트 Agentforce

영업 및 마케팅 팀은 고객을 조사하고 계정 브리프를 준비하고 주요 자산과 정보를 검색하고 실행안 요약본을 작성하고 계정을 최신 상태로 유지하기 위한 행정 업무를 처리하는 데 상당한 시간을 소비합니다.

제품 스페셜리스트 또는 거래 지원 Agentforce는 시스템 전반을 검색해 주요 고객 정보와 영업 자산을 표시해 줍니다. 여기에는 CRM 및 OneDrive, Google Drive, 이메일 등의 애플리케이션에서 입수한 실시간 정보도 포함됩니다. Agentforce는 보고 및 회의를 위해 이러한 정보를 요약해 팀에 배포하고 계정에 기반한 마케팅 프로그램을 기획하고 거래 체결 계획을 수립할 수 있습니다.

지식 Agentforce

Salesforce의 State of Service 보고서에 따르면, 안내 센터 에이전트가 직접적으로 고객을 돕는 데 소요하는 시간은 업무 시간의 39%에 불과합니다. 모바일에서 작업하는 현장 서비스 담당자도 보다 효과적이고 효율적으로 작업을 수행하기 위한 기술이 필요합니다.

지식 Agentforce는 문제 해결 방법을 자세히 설명하는 시스템 지식, 가이드, 지침을 빠르게 검색할 수 있는 간편한 방법입니다. Salesforce에 이미 Apex와 플로가 있다고요? 이러한 도구를 활용하면 Agentforce가 서비스 직원을 대신해 작업을 처리할 수 있습니다. 예를 들어 상위 팀으로 문제를 이관하거나, 일부 문제의 경우 고객이 문제를 제기하기 전에 사전에 해결할 수도 있습니다.

IT Agentforce

모바일 기기가 잠겨 접근하지 못하게 된 상황을 가정해 봅시다. 일반적인 프로토콜은 IT 고객 지원 채널을 찾아 가입하고 워크플로를 작성할 것입니다. 하지만 이렇게 사소한 작업 때문에 업무 맥락 전환과 허비되는 시간이 쌓이게 되면 생산성에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

그 대신 IT Agentforce를 만들고 DM을 보내 즉각적인 도움을 요청해 보세요. Slack 내 Agentforce는 올바른 정보를 파악하고 있으며 추론하여 업무 조치를 취함으로써 처음부터 끝까지 액세스 요청을 효과적으로 관리할 수 있습니다.

모든 부서 전반의 업무를 간소화하는 Slack 내 Agentforce

Slack 내 Agentforce를 이용하면 모든 부서의 직원들이 전문화된 에이전트와 협업하여 영향력이 큰 업무의 속도를 높여주므로 리더는 유한한 인력의 한계를 넘어설 수 있습니다.

오늘날 생산성을 높이는 방법을 새롭게 구상할 준비가 되셨나요? 1월 22일 오전 10시(태평양 표준시)에 진행되는 웨비나 “새로운 Slack 내 Agentforce: 모든 직원들이 에이전트를 통한 생산성을 경험하기”에 등록하세요.