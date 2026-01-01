從今天起，首個為企業而設的數位勞動力平台 Agentforce 可以在 Slack 中使用了！

Agentforce 讓企業可以在銷售、服務、行銷和商務等各個部門部署可信賴的自主 AI 智慧代理。將這個強大的代理層與工作作業系統 Slack 相結合後，每位員工都能在工作流程中直接與 Agentforce 互動。請繼續閱讀，瞭解 Slack 的 Agentforce 如何立即改變你的工作方式。

客戶經驗談 「Accenture 總是率先採用新興技術，這樣才能幫助我們的客戶快速發展。Accenture 的 Salesforce 業務團隊和 Accenture Song 中的銷售人員已經開始使用 Agentforce 將制定客戶聯絡和成交計畫的工作自動化，透過企業搜尋功能取得深入分析，利用動態更新讓團隊保持同調，這有助於他們提高工作效率、加快決策速度，並專注於為客戶提供創新解決方案。」——Accenture Salesforce 業務團隊負責人 Stephanie Sadowski

「在 Writer，我們知道在工作流程中嵌入代理將會徹底改變員工生產力。將 Slack 的對話資料與結構化的企業資料結合，可以提供情境資訊，這讓代理更加聰明，也更善於處理任務。」——Writer 策略長 Kevin Chung

「使用一個 Slack 對話介面，就能與人類和 AI 互動。代理能夠執行工作，這是我們數十年來盼望可在運算領域中實現的夢想，現在終於看到它成真了。」——Box 執行長 Aaron Levie

探索 Slack 的 Agentforce 並與其互動

從今天起，你可以使用三種功能在工作流程中與 Agentforce 互動。

透過私訊與 Agentforce 互動

現在選取建議的提示或直接向 Agentforce 提問，即可在私訊中與 Agentforce 互動。例如，你可以詢問：「我們最新產品的技術規格是什麼？」或「我們即將推出的產品有什麼競爭優勢？」Agentforce 會直接呈現你的知識庫和其他連結系統中的相關資訊，而且還能使用新的和現有的 Salesforce 流程替你處理任務。

將 Agentforce 發布到 Slack

現在，Slack 管理員可以透過 Agentforce 內建的代理建立工具建立代理，並部署到 Slack 中。過程中，管理員會在 Slack 的工作空間看到一個全新的 Agentforce 介面，管理員可以在此安裝 Agentforce 並開放給使用者使用。

在 Agentforce Hub 中探索代理

安裝 Agentforce 後，使用者可在我們全新的 Agentforce Hub 中檢視代理的個人檔案、技能和知識。

已購買 Agentforce (SKU) 和 Slack 的客戶可以在 Slack 中使用這些代理。Salesforce 不會減少 Slack 中代理的對話點數，直到大約 3 月底為止。請聯絡銷售團隊，深入瞭解此促銷優惠。

在 Slack 中快速發揮代理級產能

創新技術不斷改變我們的工作方式，但真的要開始使用時，我們卻可能會卻步。不妨從自動化手動工作開始，這能帶來最大效果。以下是我們在組織內部使用的一些範例：

交易支援和產品專家 Agentforce

銷售和行銷團隊花費大量時間研究客戶、準備帳戶簡報、搜尋重要資產和資訊、製作執行摘要，還要處理行政工作，讓帳戶隨時獲得最新資訊。

產品專家或交易支援 Agentforce 可以跨系統搜尋並提供重要客戶資訊和銷售資產。這包括來自 CRM、OneDrive 和 Google 雲端硬碟等應用程式，以及電子郵件服務的即時資訊。Agentforce 可以將這些資訊總結，並分發給團隊以用於簡報和會議、建立以帳戶為基礎的行銷計畫，並制定成交方案。

知識 Agentforce

根據 Salesforce 的服務狀況報告，客服中心代理僅花了 39% 的時間直接協助客戶。使用行動裝置工作的現場服務代表也需要依靠技術提升效率和成效。

運用知識 Agentforce，即可輕鬆快速地取得系統知識、指南和詳細的問題解決說明。Salesforce 中已有 Apex 和流程？你仍然可以利用這些工具，然後讓 Agentforce 替你的服務人員處理任務，例如將問題提交給上層團隊，甚至在客戶提出問題之前就解決。

IT Agentforce

假設你的行動裝置遭到鎖定。通常的做法可能是尋找並加入 IT 服務台頻道，然後填寫工作流程。像這樣的情境切換和花在處理瑣碎事情上的時間，可能會讓你的生產力大打折扣。

此時只要交給 IT Agentforce 就沒問題，即可透過私訊獲得即時協助。Slack 的 Agentforce 掌握所需情境資訊，還能推理並採取行動，可以有效全程管理存取請求。

Slack 的 Agentforce 簡化了每個部門的工作

Slack 的 Agentforce 可讓領導者克服人力資源有限的難題，因為每個部門的員工都能與專門的代理合作，加快處理高影響力工作的速度。

想立即瞭解怎麼以創新方式提升生產力？歡迎報名參加我們於 1 月 22 日上午 10 點 (太平洋時間) 舉行的網路研討會「隆重介紹 Slack 的 Agentforce：為每位員工帶來代理級產能」。