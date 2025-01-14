¡Desde hoy, Agentforce, la primera plataforma de trabajo digital para empresas, está disponible en Slack!

Agentforce ayuda a las empresas a implementar agentes de IA autónomos y en diferentes áreas como ventas, servicio, marketing y comercio. Al combinar esta poderosa capa de agentes con Slack, el sistema operativo para el trabajo, cada persona puede interactuar directamente con Agentforce en su flujo laboral. Sigue leyendo para descubrir cómo transformar tu trabajo con Agentforce en Slack.

Enfoque en el cliente «En Accenture, decidimos incorporar primero las tecnologías emergentes para ayudar a los clientes a avanzar con mayor rapidez. Nuestro equipo de ventas de Salesforce Business Group de Accenture y Accenture Song empezó a usar Agentforce para automatizar la creación de planes de cierre y contactos, obtener información a través de la búsqueda empresarial y mantener a los equipos sincronizados con actualizaciones dinámicas. Esto ayuda a mejorar los tiempos de efectividad y a agilizar la toma de decisiones, además de permitir que los equipos se concentren en ofrecer soluciones innovadoras a los clientes». Stephanie Sadowski , directora de Salesforce Business Group, Accenture

, directora de Salesforce Business Group, Accenture «En Writer, sabemos que incorporar agentes en el flujo laboral transforma la productividad de las personas. Los datos conversacionales de Slack, combinados con datos estructurados empresariales, añaden un contexto que hace que los agentes sean más inteligentes y efectivos al tomar decisiones». Kevin Chung , director de Estrategia, Writer

, director de Estrategia, Writer «En Slack, accedes a una única interfaz conversacional donde puedes interactuar con personas e IA. Los agentes hacen el trabajo, lo que es algo con lo que veníamos soñando durante décadas en informática. Ahora, por fin, lo estamos viviendo». Aaron Levie, director general, Box

Descubre Agentforce e interactúa en Slack

Desde hoy, puedes acceder a tres funciones para interactuar con Agentforce dentro de tu flujo de trabajo.

Interactúa con Agentforce por mensaje directo

Ahora, puedes comunicarte con Agentforce a través de mensajes directos, ya sea mediante sugerencias de indicaciones o con preguntas directas. Por ejemplo, podrías preguntar: «¿Cuáles son las especificaciones técnicas de nuestro producto más reciente?» o «¿Cuál es nuestro diferenciador competitivo para el próximo lanzamiento?». Agentforce extraerá esa información directamente de tu base de conocimientos y otros sistemas conectados. Además, puede usar flujos de Salesforce nuevos y existentes para actuar en tu nombre.

Publica Agentforce en Slack

Los administradores de Slack ahora pueden crear agentes con el generador de agentes integrado de Agentforce e implementarlos en Slack. Esta experiencia incluye una nueva interfaz de Agentforce dentro de tu espacio de trabajo en Slack, donde los administradores pueden instalar Agentforce para que esté a disposición de los usuarios.

Descubre agentes en el centro de Agentforce

Una vez que se instaló Agentforce, los usuarios podrán ver perfiles, habilidades y conocimientos de los agentes en el nuevo centro de Agentforce.

Quienes hayan comprado Agentforce (SKU) y Slack pueden usar estos agentes en Slack. Salesforce no reducirá los créditos de conversación por agentes en Slack hasta fines de marzo aproximadamente. Contacta a ventas para obtener más información acerca de esta oferta promocional.

Impulsa la productividad de los agentes en Slack

Adoptar tecnologías innovadoras que transforman la forma en que trabajamos puede ser desafiante. Empieza por automatizar las tareas manuales que generen mayor impacto. Estos son algunos ejemplos de uso en nuestra organización:

Agentforce de especialista en productos y asistencia de negociaciones

Los equipos de ventas y marketing suelen dedicar mucho tiempo a investigar clientes, preparar informes de cuentas, buscar recursos clave e información, crear resúmenes ejecutivos y manejar tareas administrativas para mantener las cuentas actualizadas.

Un Agentforce de especialista en productos o de asistencia de negociaciones puede buscar en varios sistemas para dar información clave sobre clientes y recursos de ventas. Esto incluye datos en tiempo real del CRM y aplicaciones como OneDrive, Google Drive, correo electrónico y más. Agentforce puede resumir esta información y distribuirla a los equipos para reuniones y sesiones informativas, crear programas de marketing basados en cuentas y generar planes de cierre.

Agentforce de conocimientos

Según el informe de State of Service de Salesforce, los agentes del centro de contacto solo dedican el 39 % de su tiempo a atender directamente a los clientes. Además, las personas que trabajan en campo necesitan tecnología que aumente su productividad.

El Agentforce de conocimientos es una forma sencilla de recuperar rápidamente información del sistema, guías e instrucciones que detallan cómo resolver problemas. ¿Ya tienes Apex y flujos en Salesforce? Puedes aprovecharlos para que Agentforce tome medidas en nombre del personal de servicio, como escalar problemas a equipos de nivel superior o incluso resolver algunos inconvenientes antes de que los clientes los comuniquen.

Agentforce de TI

Supongamos que se bloquea tu dispositivo móvil. En general, el protocolo sería buscar un canal de mesa de ayuda de TI, unirte y completar un flujo de trabajo. El tiempo invertido en este tipo de tareas menores y el cambio constante del contexto pueden llegar a reducir en gran medida la productividad.

En cambio, si creas un Agentforce de TI, le envías un mensaje directo y obtienes ayuda inmediata. Agentforce en Slack tiene el contexto adecuado, y puede razonar y tomar medidas para gestionar eficazmente la solicitud de acceso de principio a fin.

Agiliza el trabajo en todos los departamentos con Agentforce en Slack

Agentforce en Slack ayuda a los líderes superar las limitaciones de un personal humano finito, ya que las personas de todos los departamentos colaboran con agentes especializados y aceleran el trabajo de alto impacto.

¿Todo listo para reimaginar cómo impulsar la productividad hoy mismo? Regístrate en nuestro seminario web «Presentamos Agentforce en Slack: desbloquea la productividad de los agentes para todos los empleados» el 22 de enero a las 10:00 (PT).