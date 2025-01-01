从今天开始，首个面向企业的数字劳动力平台 Agentforce 正式在 Slack 上线！

Agentforce 让企业能够在销售、客服、市场营销和商务等多个部门部署可靠的自主 AI 代理。通过将这一强大的代理层与 Slack（一个工作操作系统）相结合，每位员工都可以在日常工作流程中直接与 Agentforce 互动。想了解 Slack 中的 Agentforce 如何立即改变你的工作方式？请继续阅读。

客户聚焦 “在 Accenture，我们会率先采用新兴技术，助力客户实现快速发展。Accenture 旗下 Salesforce 业务集团和 Accenture Song 的销售团队已经着手运用 Agentforce 来实现联系人及成交计划创建的自动化流程、通过企业搜索挖掘洞察信息，并依靠动态更新让团队保持步调一致。这一举措不仅有助于缩短取得成效的周期、加快决策速度，还使得团队成员可以专注于为客户提供创新解决方案。”— Accenture 旗下 Salesforce 业务集团的主管 Stephanie Sadowski

“在 Writer，我们深知将 AI 代理融入工作流程能大幅提升员工效率。Slack 上的对话数据与企业的结构化数据相结合，为 AI 代理提供了更丰富的背景信息，让它们变得更聪明，行动更到位。”— Writer 首席策略官 Kevin Chung

“你只需在 Slack 中打开一个对话界面，就能和人类以及 AI 互动。AI 代理帮你处理工作，这可是我们在计算机领域梦寐以求几十年的场景，如今终于成真了。”— Box 的 CEO Aaron Levie

探索和使用 Slack 中的 Agentforce

从今天开始，你可以在日常工作中使用三项功能来与 Agentforce 互动。

通过私信与 Agentforce 交流

现在，你可以直接给 Agentforce 发送私信，无论是系统推荐的问题还是你自己定制的问题。例如，你可以问：“我们最新产品的技术规格是什么？”或者“我们即将推出的产品有什么竞争优势？”Agentforce 会直接从你的知识库和其他互连的系统中找出答案。它还能利用新的和现有的 Salesforce 工作流程帮你完成一些操作。

在 Slack 中发布 Agentforce

现在，Slack 管理员可以使用 Agentforce 内置的 Agent Builder 创建代理，并把它们部署到 Slack 中。这个功能会在你的 Slack 工作区里新增一个 Agentforce 界面，管理员可以在这里安装 Agentforce，让所有用户都能使用。

在 Agentforce Hub 中探索代理

安装 Agentforce 后，用户可以在全新的 Agentforce Hub 中查看代理的资料、技能和知识。

购买了 Agentforce (SKU) 和 Slack 的客户可以在 Slack 中使用这些代理。在 3 月底之前，Salesforce 不会因为在 Slack 中使用代理而扣除对话额度。想了解这个优惠活动的详情，欢迎联系我们的销售团队。

在 Slack 中快速提升代理级生产力

采用这种改变工作方式的创新技术可能会让人感到有些挑战。因此，建议从那些最能带来影响的手动任务入手，逐步实现自动化。以下示例是我们在公司内部使用的一些方法：

交易支持和产品专家 Agentforce

销售和市场营销团队花大量时间研究客户、准备客户简报、搜索重要资料和信息、制作执行摘要，以及处理各种行政任务来保持客户信息的更新。

产品专家或交易支持 Agentforce 可以在各个系统中搜索，找出关键的客户信息和销售资料。这包括从 CRM 和 OneDrive、Google Drive、电子邮件等应用中获取的实时信息。Agentforce 可以总结这些信息并分发给团队用于简报和会议、客户营销方案的制定以及成交计划的生成。

知识型 Agentforce

根据 Salesforce 的服务状况报告，客服人员只有 39% 的工作时间是直接用于帮助客户的，而使用移动技术的外勤服务人员也需要能提高工作效率的技术支持。

知识型 Agentforce 是一种快速获取系统知识、指南和问题解决方案的简单方式。如果你已经在 Salesforce 中使用了 Apex 和 Flows，你可以充分利用这些工具，让 Agentforce 代表服务人员执行任务，比如向上级团队上报问题，甚至在客户提出问题之前就解决一些问题。

IT Agentforce

假设你的移动设备被锁住了。通常的做法可能是找到并加入 IT 帮助台频道，然后填写一个工作流程。这种切换背景和花费时间在小任务上的过程，可能会严重影响工作效率。

不如创建一个 IT Agentforce，给它发私信寻求即时帮助。Slack 中的 Agentforce 拥有正确的背景信息，能够分析情况并采取行动，有效地处理整个访问请求过程。

Slack 中的 Agentforce 让各部门工作更高效

Slack 中的 Agentforce 帮助领导者突破人力资源的限制，因为各部门员工可以与专业的代理合作，加速完成高价值工作。

重新构想如何在今天提高生产力，你准备好了吗？欢迎报名参加我们的网络会议“重磅推出 Slack 中的 Agentforce：让每位员工体验代理级生产力”，会议时间为太平洋时间 1 月 22 日上午 10 点。