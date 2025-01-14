A partire da oggi, Agentforce, la prima piattaforma di lavoro digitale per le aziende, è disponibile in Slack!

Agentforce consente alle aziende di implementare agenti di IA autonomi e affidabili in vari reparti, come vendite, assistenza, marketing e commercio. Combinando questa potente base di agenti con Slack, il sistema operativo per il lavoro, ogni dipendente può interagire con Agentforce direttamente nel proprio flusso di lavoro. Continua a leggere per scoprire come Agentforce in Slack può trasformare immediatamente il tuo modo di lavorare.

Clienti in evidenza “In Accenture, adottiamo prima le tecnologie emergenti per aiutare i nostri clienti a progredire rapidamente. Il nostro team di vendita all'interno del Salesforce Business Group di Accenture e Accenture Song stanno iniziando a utilizzare Agentforce per automatizzare la creazione di piani di contatto e chiusura, ottenere approfondimenti attraverso la ricerca aziendale e mantenere i team allineati con aggiornamenti dinamici. Questo contribuisce ad aumentare l’efficacia e accelerare il processo decisionale, oltre a consentirci di concentrarci sull’offerta di soluzioni innovative ai nostri clienti.”— Stephanie Sadowski , Responsabile Salesforce Business Group, Accenture

, Responsabile Salesforce Business Group, Accenture “In Writer sappiamo che incorporare gli agenti nel flusso di lavoro può trasformare la produttività dei dipendenti. I dati conversazionali di Slack, combinati con dati aziendali strutturati, aggiungono un contesto che rende gli agenti più intelligenti e più efficaci nelle loro azioni.”— Kevin Chung , Chief Strategy Officer, Writer

, Chief Strategy Officer, Writer “Vai su un’unica interfaccia conversazionale in Slack e puoi interagire con esseri umani e intelligenza artificiale. Gli agenti fanno il lavoro e questo è un sogno che abbiamo coltivato per decenni nell'informatica e che ora sta finalmente diventando realtà.” —Aaron Levie, CEO, Box

Scopri e interagisci con Agentforce in Slack

A partire da oggi puoi accedere a tre funzioni per interagire con Agentforce all'interno del tuo flusso di lavoro.

Interagisci con Agentforce tramite MD

Ora puoi interagire con Agentforce tramite messaggio diretto, selezionando i prompt proposti o ponendo direttamente una domanda. ‌Ad esempio, potresti chiedere: “Quali sono le specifiche tecniche della nostra ultima offerta di prodotti?” oppure “Qual è l'elemento di differenziazione competitiva per il nostro prossimo lancio?” e Agentforce recupererà tali informazioni direttamente dalla tua base di conoscenze e da altri sistemi connessi. Può anche utilizzare flussi Salesforce nuovi ed esistenti per eseguire azioni per tuo conto.

Pubblica Agentforce in Slack

Gli amministratori di Slack ora possono creare agenti nell'Agent Builder integrato di Agentforce e implementarli in Slack. Questa esperienza include una nuova interfaccia Agentforce all'interno dell'area di lavoro di Slack in cui gli amministratori possono installare Agentforce e renderlo disponibile agli utenti.

Scopri gli agenti nell’hub di Agentforce

Una volta installato Agentforce, gli utenti potranno visualizzare i profili, le competenze e le conoscenze degli agenti nel nostro nuovo hub di Agentforce.

I clienti che hanno acquistato Agentforce (SKU) e Slack possono utilizzare questi agenti in Slack. Salesforce non ridurrà i crediti di conversazione per gli agenti in Slack fino alla fine di marzo. Contatta le vendite per saperne di più su questa offerta promozionale.

Potenzia la produttività basata sugli agenti in Slack

Adottare tecnologie innovative che stanno rivoluzionando il nostro modo di lavorare può sembrare impegnativo. Comincia automatizzando le attività manuali che possono avere un impatto significativo. Ecco alcuni esempi che abbiamo utilizzato all'interno della nostra organizzazione:

Specialista di prodotto e supporto alle trattative Agentforce

I team di vendita e marketing dedicano molto tempo alla ricerca di clienti, alla preparazione di report sugli account, all'individuazione di risorse e informazioni chiave, alla creazione di riepiloghi esecutivi e alla gestione di attività amministrative per mantenere aggiornati gli account.

Lo specialista di prodotto o supporto alle trattative di Agentforce può cercare tra i vari sistemi per individuare informazioni chiave su clienti e risorse di vendita. Questo include dati in tempo reale da CRM e applicazioni come OneDrive, Google Drive, e-mail e altro. Agentforce può riassumere e distribuire queste informazioni ai team per briefing e riunioni, creare programmi di marketing basati sugli account e generare piani di chiusura.

Agentforce per le conoscenze

Secondo il report State of Service di Salesforce, gli agenti dei contact center dedicano solo il 39% del loro tempo ad assistere direttamente i clienti. Anche i rappresentanti dell’assistenza sul campo che lavorano in mobilità necessitano di tecnologie che li rendano più efficaci ed efficienti.

Agentforce per le conoscenze è un modo semplice per recuperare rapidamente conoscenze di sistema, guide e istruzioni che descrivono in dettaglio la risoluzione dei problemi. Hai già Apex e flussi in Salesforce? Puoi sfruttarli e far sì che Agentforce agisca per conto dei tuoi dipendenti dell’assistenza, ad esempio inoltrare i ticket ai team di livello superiore o addirittura risolvere alcuni problemi prima che vengano sollevati dai clienti.

Agentforce per l’IT

Supponiamo che il tuo dispositivo mobile si blocchi. Il protocollo normale potrebbe essere di trovare e entrare in un canale di help-desk IT e compilare un workflow. Il cambio di contesto e il tempo speso per svolgere piccole attività come questa possono sommarsi e portare a una significativa perdita di produttività.

Crea invece un Agentforce per l’IT e invia un messaggio diretto per assistenza immediata. Agentforce in Slack ha il contesto giusto e può ragionare e intervenire per gestire efficacemente la richiesta di accesso dall’inizio alla fine.

Agentforce in Slack semplifica il lavoro in ogni reparto

Agentforce in Slack consente ai leader di superare i limiti di una forza lavoro umana limitata, poiché i dipendenti di ogni reparto collaborano con agenti specializzati e velocizzano le attività ad alto impatto.

Vuoi scoprire come riuscire a scalare la produttività? Registrati al nostro webinar, ”Presentazione di Agentforce in Slack: come sbloccare la produttività basata sugli agenti per tutti i dipendenti” il 22 gennaio alle 10 PT.