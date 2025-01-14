A partir de hoje, o Agentforce, a primeira plataforma de trabalho digital para empresas, está disponível no Slack!

O Agentforce permite que empresas implementem agentes de IA confiáveis e anônimos em diversos departamentos, como vendas, serviços, marketing e comércio. Ao combinar essa poderosa camada de agentes com o Slack, o sistema operacional para trabalho, cada funcionário pode interagir com o Agentforce diretamente no próprio fluxo de trabalho. Continue lendo para saber como o Agentforce no Slack pode transformar imediatamente a forma como você trabalha.

Foco no cliente “Na Accenture, somos pioneiros na adoção de tecnologias emergentes para ajudar nossos clientes a avançarem rapidamente. Nossa equipe de vendas do Salesforce Business Group da Accenture e da Accenture Song está começando a usar o Agentforce para automatizar a criação de contatos e planos de fechamento, obter insights por meio da pesquisa da empresa e manter as equipes alinhadas com atualizações dinâmicas. Isto está ajudando a aumentar a eficácia, acelerar a tomada de decisões e permitir que as equipes se concentrem em fornecer soluções inovadoras para clientes.”— Stephanie Sadowski , Líder do Salesforce Business Group, Accenture

, Líder do Salesforce Business Group, Accenture “Na Writer, entendemos que incorporar agentes no fluxo de trabalho transforma a produtividade de funcionários. A combinação entre dados conversacionais do Slack e dados empresariais estruturados adiciona contexto que torna os agentes mais inteligentes e melhores em realizar ações.”— Kevin Chung , Diretor de Estratégia, Writer

, Diretor de Estratégia, Writer “Você acessa uma única interface conversacional e pode interagir com as pessoas e a IA. Os agentes estão fazendo o trabalho, algo que sonhamos há décadas na computação. Finalmente estamos vendo isso acontecer.” —Aaron Levie, CEO, Box

Descubra e interaja com o Agentforce no Slack

A partir de hoje, você pode acessar três recursos para interagir com o Agentforce no seu fluxo de trabalho.

Interagir com o Agentforce via MD

Agora você pode interagir com o Agentforce via mensagem direta, seja por meio da seleção de prompts sugeridos ou fazendo uma pergunta, como “Quais são as especificações técnicas da nossa mais nova oferta de produto?” ou “Qual é o diferencial competitivo do nosso futuro lançamento?”. O Agentforce apresentará essas informações diretamente da sua base de conhecimento e de outros sistemas conectados. Também é possível usar Fluxos do Salesforce novos e existentes para realizar ações em seu nome.

Publicar o Agentforce no Slack

Os administradores do Slack agora podem criar agentes no Criador de agentes integrado do Agentforce e implantá-los no Slack. Esta experiência inclui uma nova interface do Agentforce no seu workspace do Slack onde administradores podem instalar o Agentforce e disponibilizá-lo a usuários.

Descobrir agentes no Espaço do Agentforce

Quando o Agentforce estiver instalado, os usuários poderão visualizar perfis de agentes, habilidades e conhecimento no nosso novo Espaço do Agentforce.

Clientes que compraram Agentforce (SKU) e o Slack pode usar esses agentes no Slack. O Salesforce não reduzirá os créditos de Conversa para agentes no Slack até aproximadamente o fim de março. Fale com a equipe de vendas para saber mais sobre esta oferta promocional.

Inicie a produtividade de agentes no Slack

Começar a usar uma tecnologia inovadora que está melhorando a maneira como trabalhamos pode parecer intimidador. Inicie automatizando tarefas manuais que podem gerar o maior impacto. Aqui estão alguns exemplos que estivemos usando em nossa organização:

Suporte de negócios e especialista em produtos Agentforce

As equipes de vendas e marketing passam um tempo enorme pesquisando clientes, preparando briefings de contas, pesquisando recursos e informações essenciais, criando resumos executivos e lidando com tarefas administrativas para manter contas atualizadas.

Um especialista de produtos ou suporte de negócios Agentforce pode pesquisar sistemas para apresentar informações de clientes e recursos de vendas fundamentais. Esses incluem informações em tempo real de CRM e apps como OneDrive, Google Drive, e-mail e mais. O Agentforce pode resumir e distribuir essas informações a equipes para briefings e reuniões, criar programas de marketing baseados em contas e gerar planos de fechamento.

Conhecimento Agentforce

De acordo com o relatório State of Service do Salesforce, os agentes da central de contato passam somente 39% do tempo auxiliando clientes diretamente. Os representantes de serviços de campo que trabalham com dispositivos móveis também precisam de uma tecnologia que os ajuda a serem mais eficazes e eficientes.

O Conhecimento Agentforce é uma maneira fácil de rapidamente recuperar conhecimento, guias e instruções que detalham a resolução de problemas. Já tem Apex e fluxos no Salesforce? Você pode aproveitá-los e fazer com que o Agentforce realize tarefas em nome dos funcionários do seu serviço (como encaminhamentos para equipes de níveis superiores) ou até mesmo remediar alguns problemas antes que eles se tornem visíveis aos clientes.

TI Agentforce

Imagine que você perdeu o acesso ao seu dispositivo móvel. O protocolo comum seria encontrar e ingressar em um canal de solicitação de suporte de TI e preencher um fluxo de trabalho. A troca de contexto e tempo gasto realizando tarefas pequenas como esta poderia somar ao grande aproveitamento de produtividade.

Em vez disso, crie um TI Agentforce e envie uma MD pedindo ajuda imediata. O Agentforce no Slack tem o contexto ideal e realizar tarefas para gerenciar a solicitação de acesso de ponta a ponta com eficiência.

O Agentforce no Slack simplifica o trabalho em todos os departamentos

O Agentforce no Slack permite que líderes superem as limitações de uma força de trabalho humana e finita à medida que funcionários em todos os departamentos colaboram com agentes especializados e agilizam trabalhos de alto impacto.

Tudo pronto para descobrir novas maneiras de aumentar a produtividade? Inscreva-se no nosso webinar Introdução do Agentforce no Slack: desbloqueie a produtividade de agentes para todos os funcionários, no dia 22 de janeiro, às 10h BRT.