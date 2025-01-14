Ab heute ist Agentforce, die erste digitale Enterprise-Arbeitsplattform, in Slack verfügbar.

Agentforce ermöglicht es Unternehmen, vertrauenswürdige, autonome KI-Agenten in verschiedenen Abteilungen einzusetzen, z. B. im Vertrieb, im Service, im Marketing und im Handel. Durch die Kombination dieser effektiven Agentenebene mit Slack, dem Betriebssystem für die Arbeit, können alle Mitarbeitenden Agentforce direkt in ihren Arbeitsablauf einbinden. Lies weiter, um zu erfahren, wie Agentforce in Slack deine Arbeitsweise sofort verändern kann.

Kund:innen im Fokus „Wir bei Accenture setzen auf neue Technologien, damit wir unseren Kund:innen helfen können, schnell zu sein. Unser Vertriebsteam innerhalb der Salesforce Business Group von Accenture und Accenture Song setzt seit Kurzem Agentforce ein, um die Erstellung von Kontakten und Geschäftsabschlussplänen zu automatisieren, Erkenntnisse durch die Enterprise-Suche zu gewinnen und Teams mit dynamischen Updates auf dem Laufenden zu halten. Es trägt dazu bei, die Reaktionszeit zu verkürzen, die Entscheidungsfindung zu beschleunigen und ermöglicht es ihnen, sich auf die Bereitstellung innovativer Lösungen für ihre Kund:innen zu konzentrieren.“ – Stephanie Sadowski , Salesforce Business Group Lead, Accenture

, Salesforce Business Group Lead, Accenture „Wir bei Writer wissen, dass die Einbindung von Agenten in den Arbeitsfluss die Produktivität der Mitarbeitenden verändern wird. Die Unterhaltungsdaten von Slack in Kombination mit strukturierten Enterprise-Daten fügen einen Kontext hinzu, der die Agenten intelligenter und handlungsfähiger macht.“ – Kevin Chung , Chief Strategy Officer, Writer

, Chief Strategy Officer, Writer „Ich kann in Slack mithilfe einer einzigen dialogorientierten Schnittstelle mit Menschen und KI interagieren. Agenten erledigen die Arbeit: Davon haben wir in der Computerbranche jahrzehntelang geträumt, und jetzt wird es endlich Realität.“ – Aaron Levie, CEO, Box

Entdecke und interagiere mit Agentforce in Slack

Ab heute kannst du auf drei Funktionen zugreifen, um mit Agentforce während der Arbeit zu interagieren.

Interagiere mit Agentforce über Direktnachrichten

Du kannst jetzt mit Agentforce per Direktnachricht interagieren, indem du entweder vorgeschlagene Aufforderungen auswählst oder direkt eine Frage stellst. Du könntest z. B. fragen: „Wie lauten die technischen Spezifikationen unseres neuesten Produktangebots?“ oder „Was ist bei der nächsten Markteinführung unser Unterscheidungsmerkmal gegenüber unserem Wettbewerb?“ Agentforce sucht und findet diese Informationen direkt in deiner Wissensdatenbank und anderen vernetzten Systemen. Es kann auch neue und bestehende Salesforce-Flows nutzen, um Aktionen in deinem Namen durchzuführen.

Veröffentliche Agentforce in Slack

Slack-Admins können jetzt Agenten im integrierten Agent-Builder von Agentforce erstellen und sie in Slack einsetzen. Dazu gehört eine neue Agentforce-Oberfläche in deinem Slack-Workspace, über die Admins Agentforce installieren und den Benutzer:innen zur Verfügung stellen können.

Entdecke Agenten im Agentforce-Portal

Sobald Agentforce installiert ist, können die Benutzer:innen in unserem neuen Agentforce-Portal Agentenprofile, Kompetenzen und Kenntnisse einsehen.

Kund:innen, die Agentforce (SKU) und Slack gekauft haben, können diese Agenten in Slack nutzen. Salesforce wird die Unterhaltungsguthaben für Agenten in Slack erst gegen Ende März reduzieren. Kontaktiere den Vertrieb, um mehr über dieses Angebot zu erfahren.

Hilf der Agentenproduktivität in Slack auf die Sprünge

Der Einstieg in innovative Technologien, die unsere Arbeitsweise verändern, erscheint auf den ersten Blick wie eine Mammutaufgabe. Beginne damit, manuelle Aufgaben zu automatisieren, die die größte Wirkung erzielen können. Hier sind einige Beispiele, die wir in unserer Organisation einsetzen:

Deal Support- und Produktspezialist Agentforce

Vertriebs- und Marketingteams verbringen viel Zeit damit, Kund:innen zu recherchieren, Briefings für ihre Accounts vorzubereiten, nach wichtigen Informationen zu suchen, Kurzfassungen zu erstellen und administrative Aufgaben zu erledigen, um ihre Accounts auf dem Laufenden zu halten.

Produkt- oder Deal Support-Spezialist Agentforce kann systemübergreifend suchen, um wichtige Kundeninformationen und Verkaufsdaten zu finden. Dazu gehören Echtzeitinformationen aus CRM und Anwendungen wie OneDrive, Google Drive, E-Mail und mehr. Agentforce kann diese Informationen zusammenfassen und an Teams für Besprechungen und Meetings weitergeben, Account-basierte Marketingprogramme erstellen und Geschäftsabschlusspläne generieren.

Knowledge-Agentforce

Laut dem Salesforce-Bericht „State of Service“ verbringen Kontaktcenter-Mitarbeitende nur 39 % ihrer Zeit mit der direkten Kundenbetreuung. Auch Außendienstmitarbeitende, die von Mobilgeräten aus arbeiten, brauchen Technologien, die sie effektiver und effizienter machen.

Knowledge-Agentforce ist ein einfacher Weg, um Systemwissen, Leitfäden und Anleitungen zur Problemlösung schnell abzurufen. Du hast bereits Apex und Flows in Salesforce? Du kannst diese nutzen und Agentforce im Namen deiner Servicemitarbeitenden Maßnahmen ergreifen lassen – z. B. Eskalationen an übergeordnete Teams – oder sogar einige Probleme beheben, bevor sie von Kund:innen angesprochen werden.

IT-Agentforce

Angenommen, du wirst von deinem mobilen Gerät ausgesperrt. Die übliche Vorgehensweise wäre, einen IT-Helpdesk-Channel ausfindig zu machen, diesem beizutreten und einen Workflow auszufüllen. Die Kontextwechsel und die Zeit, die du mit solchen kleinen Aufgaben verbringst, können sich zu einem erheblichen Produktivitätsverlust summieren.

Erstelle stattdessen eine IT-Agentforce und sende ihm eine Direktnachricht für sofortige Hilfe. Agentforce in Slack hat den richtigen Kontext und kann Maßnahmen ergreifen, um die Zugriffsanfrage von Anfang bis Ende effektiv zu verwalten.

Agentforce in Slack optimiert die Arbeit in allen Abteilungen

Agentforce in Slack ermöglicht es Führungskräften, die Grenzen einer begrenzten Mitarbeitendenzahl zu überwinden, da Mitarbeitende aus allen Abteilungen mit spezialisierten Agenten zusammenarbeiten und strategisch wichtige Arbeit beschleunigen können.

Bist du bereit, deine Produktivität heute neu zu definieren? Melde dich für unser Webinar „Einführung in Agentforce in Slack: Agentenproduktivität für alle Mitarbeitenden“ am 22. Januar um 10.00 Uhr PT (19 Uhr MEZ) an.