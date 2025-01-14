À partir d’aujourd’hui, Agentforce, la première plateforme de travail numérique pour les entreprises, est disponible dans Slack !

Agentforce permet aux entreprises de déployer des agents IA autonomes et de confiance dans leurs différents services – ventes, assistance, marketing, commercial… En combinant ces agents avec le système d’exploitation professionnel Slack, chaque collaborateur peut utiliser Agentforce directement dans le flux de son travail. Poursuivez votre lecture pour découvrir comment Agentforce dans Slack peut instantanément transformer votre mode de travail.

Témoignages clients « Chez Accenture, nous tirons parti des nouvelles technologies pour que nos clients puissent être réactifs. Nos équipes commerciales des groupes Salesforce Business Group et Accenture Song ont commencé à utiliser Agentforce pour automatiser la prise de contact client et les plans de clôture des ventes, trouver des informations pertinentes avec la recherche d’entreprise, et coordonner les équipes avec des mises à jour en temps réel. Cela leur permet de gagner en efficacité et d’accélérer la prise de décision, mais aussi de se focaliser sur le développement de solutions innovantes pour leurs clients. » — Stephanie Sadowski , Responsable Salesforce Business Group, Accenture

, Responsable Salesforce Business Group, Accenture « Chez Writer, nous savons que l’intégration d’agents IA dans le flux du travail va transformer la productivité des collaborateurs. Les données conversationnelles de Slack, combinées aux données structurées de l’entreprise, ajoutent des informations contextuelles qui rendent les agents plus intelligents et plus aptes à agir. » — Kevin Chung , Directeur de la stratégie, Writer

, Directeur de la stratégie, Writer « Vous accédez à une interface conversationnelle unique dans Slack où vous pouvez interagir avec vos collègues et avec l’IA. Et les agents font désormais le travail ! Dans le domaine informatique, nous en rêvions depuis des décennies et ça se concrétise enfin. » —Aaron Levie, PDG, Box

Découvrez et exploitez Agentforce dans Slack

Dès aujourd’hui, vous pouvez accéder à trois fonctionnalités pour interagir avec Agentforce dans le flux de votre travail.

Utilisez Agentforce via message direct

Vous pouvez désormais interagir avec Agentforce via message direct, soit en sélectionnant des demandes suggérées, soit en lui posant directement une question. Par exemple, vous pouvez demander : « Quelles sont les spécifications techniques de notre dernière offre de produits ? » ou « Quel est le facteur de différenciation concurrentiel de notre prochain lancement ? » Agentforce ira chercher ces informations directement dans votre base de connaissances et d’autres systèmes connectés. Il peut également utiliser les flux Salesforce existants et nouveaux pour effectuer des actions en votre nom.

Publiez Agentforce dans Slack

Les administrateurs de Slack peuvent désormais créer des agents dans l’outil de création d’agent intégré d’Agentforce et les déployer dans Slack. Cela implique une nouvelle interface Agentforce dans votre espace de travail Slack, où les administrateurs peuvent installer Agentforce et le mettre à la disposition des utilisateurs.

Découvrez les agents dans le Hub Agentforce

Une fois Agentforce installé, les utilisateurs pourront consulter les profils, les compétences et les connaissances des agents dans notre nouveau hub Agentforce.

Les clients qui ont acheté Agentforce (SKU) et Slack peuvent utiliser ces agents dans Slack. Salesforce ne réduira pas les crédits de conversation pour les agents dans Slack avant la fin du mois de mars. Contactez le service commercial pour en savoir plus sur cette offre promotionnelle.

Boostez la productivité des agents IA dans Slack

Intégrer une nouvelle technologie à la fois innovante et transformative peut faire peur. Commencez simplement par automatiser les tâches manuelles qui auront le plus d’impact. Voici quelques exemples que nous avons utilisés au sein de notre entreprise :

Spécialiste des produits et de l’assistance commerciale Agentforce

Les équipes de vente et de marketing consacrent beaucoup de temps à la prospection, à la préparation de briefings, à la recherche d’avantages et d’informations clés, à la création de résumés analytiques et à l’exécution de tâches administratives pour actualiser les comptes clients.

Le spécialiste produit ou l’assistant commercial d’Agentforce peuvent effectuer des recherches dans tous les systèmes pour retrouver les informations clés sur les clients et les actifs commerciaux. Il s’agit notamment d’informations en temps réel provenant de la GRC et d’applications telles que OneDrive, Google Drive, les e-mails, etc. Agentforce peut résumer et distribuer ces informations aux équipes pour des briefings et des réunions, créer des programmes de marketing basés sur les comptes et générer des plans de clôture des ventes.

Knowledge Agentforce

Selon le rapport State of Service de Salesforce, les agents des centres de contact ne passent que 39 % de leur temps à aider concrètement les clients. Les agents de terrain travaillant sur mobile ont également besoin d’une technologie qui les rende plus efficaces.

Knowledge Agentforce est un moyen simple de retrouver rapidement les connaissances, les guides et les instructions qui détaillent la résolution des problèmes. Vous disposez déjà d’Apex et de Flows dans Salesforce ? Vous pouvez les exploiter et faire en sorte qu’Agentforce agisse au nom de vos équipes d’assistance, avec des remontées aux équipes supérieures, ou même en résolvant certains problèmes avant qu’ils ne soient signalés par les clients.

Agentforce IT

Imaginons que vous ne puissiez plus vous connecter sur votre appareil mobile. Pour remédier au problème, vous cherchez un canal d’assistance informatique sur votre ordinateur, vous le rejoignez et remplissez un flux de travail. Les changements de contexte et le temps passé à effectuer des tâches mineures comme celles-ci peuvent entraîner une perte de productivité importante.

Créez plutôt un Agentforce IT et demandez-lui de l’aide par message direct. Agentforce dans Slack dispose du bon contexte et peut raisonner et agir pour gérer efficacement la demande d’accès de bout en bout.

Agentforce dans Slack rationalise le travail dans tous les services

Agentforce dans Slack permet aux dirigeants de dépasser les limites du travail humain car les collaborateurs de tous les services collaborent avec des agents spécialisés et accélèrent le travail à forte valeur ajoutée.

Prêt à repousser les limites de votre productivité ? Inscrivez-vous dès maintenant à notre conférence en ligne « Présentation d’Agentforce dans Slack: débloquer la productivité des agents IA pour chaque collaborateur » qui aura lieu le 22 janvier à 10 h (heure du Pacifique).