A partir de hoy, Agentforce, la primera plataforma digital de trabajo para empresas, pasa a estar disponible en Slack.

Agentforce permite a las empresas implementar agentes de IA fiables y autónomos en diversos departamentos, como el de ventas, el de servicio, el de marketing y el comercial. Al combinar esta potente capa de agentes con Slack, el sistema operativo del trabajo, todos los empleados pueden interactuar con Agentforce directamente en su flujo de trabajo. Sigue leyendo para descubrir cómo puede Agentforce en Slack transformar de inmediato tu forma de trabajar.

Pongamos el foco en los clientes “En Accenture, acogemos con los brazos abiertos las tecnologías emergentes en primer lugar para que podamos ayudar a nuestra clientela a avanzar con rapidez. Nuestro equipo de ventas de Salesforce Business Group en Accenture y de Accenture Song está empezando a usar Agentforce para automatizar el contacto y cerrar la creación de planes, sacar a relucir información mediante la búsqueda empresarial y mantener a los equipos alineados con actualizaciones dinámicas. Esto les ayuda a agilizar la eficacia, a acelerar la toma de decisiones y les permite centrarse en ofrecer soluciones innovadoras para sus clientes”. — Stephanie Sadowski , líder de Salesforce Business Group en Accenture

, líder de Salesforce Business Group en Accenture “En Writer, sabemos que integrar a los agentes en el flujo de trabajo transformará la productividad de nuestros empleados. Los datos de conversaciones de Slack, combinados con los datos empresariales estructurados, añaden el contexto que los agentes necesitan para llevar a cabo acciones de forma más inteligente y acertada”. — Kevin Chung , director de Estrategias de Writer

, director de Estrategias de Writer “Puedes usar una sola interfaz conversacional en Slack e interactuar con personas e IA. Los agentes se encargan de hacer el trabajo, algo con lo que llevamos soñando décadas en el sector de la informática y que, por fin, se está haciendo realidad”. —Aaron Levie, director general de Box

Descubre Agentforce en Slack e interactúa con él

A partir de hoy, puedes acceder a tres funciones para interactuar con Agentforce en tu flujo de trabajo.

Interactúa con Agentforce mediante mensajes directos

Ahora puedes interactuar con Agentforce a través de mensajes directos, ya sea seleccionando las instrucciones recomendadas o planteando directamente una pregunta. Por ejemplo, puedes preguntar lo siguiente: “¿Cuáles son las características técnicas de la oferta de productos más reciente?” o “¿Cuál es el factor diferenciador frente a la competencia de nuestro próximo lanzamiento?”. Agentforce sacará a relucir esa información directamente desde la base de conocimientos y otros sistemas conectados. Además, puede utilizar flujos de Salesforce nuevos y existentes para llevar a cabo acciones en tu nombre.

Publica Agentforce en Slack

Los administradores de Slack ahora pueden generar agentes en el creador de agentes integrado de Agentforce e implementarlos en Slack. Esta experiencia incluye una nueva interfaz de Agentforce en tu espacio de trabajo de Slack en la que los administradores pueden instalar Agentforce y ponerlo a disposición de las personas usuarias.

Descubre agentes en Agentforce Hub

Una vez instalado Agentforce, las personas usuarias podrán ver los perfiles, las competencias y los conocimientos de los agentes en el nuevo Agentforce Hub.

Los clientes que hayan comprado Agentforce (SKU) y Slack pueden usar esos agentes en Slack. Salesforce no reducirá los créditos de conversación de los agentes en Slack hasta aproximadamente finales de marzo. Ponte en contacto con Ventas para obtener más información sobre esta oferta promocional.

Dispara la productividad de los agentes en Slack

Ponerse manos a la obra con una tecnología innovadora que transforma nuestra forma de trabajar puede antojarse una tarea desalentadora. Lo primero que hay que hacer es automatizar las tareas manuales que puedan generar el máximo impacto. Estos son unos cuantos ejemplos que hemos usado en nuestra organización:

Agentforce para la asistencia para negociaciones y especialistas de productos

Los equipos de ventas y de marketing invierten un tiempo considerable en estudiar a la clientela, preparar informes de cuentas, buscar activos e información esenciales, crear resúmenes ejecutivos y gestionar tareas administrativas para mantener al día las cuentas.

Agentforce para la asistencia para negociaciones y especialistas de productos puede efectuar búsquedas en los sistemas para sacar a la luz información fundamental sobre la clientela y activos de ventas clave, lo que incluye información en tiempo real del CRM y aplicaciones como OneDrive, Google Drive y el correo electrónico, entre otras. Agentforce puede sintetizar esta información y distribuirla a los equipos para informes y reuniones, crear programas de marketing basados en cuentas y generar planes de cierre.

Agentforce para el conocimiento

Según el informe State of Service de Salesforce, los agentes de los centros de contacto dedican solo un 39 % de su tiempo a ayudar directamente a la clientela. Los representantes de servicio técnico que trabajen con dispositivos móviles también necesitan tecnologías que aumenten su eficacia y eficiencia.

Agentforce para el conocimiento es una forma sencilla de recuperar con rapidez conocimientos, guías e instrucciones sobre el sistema que detallan la resolución de problemas. ¿Ya tienes Apex y Flows en Salesforce? Puedes aprovecharlos y hacer que Agentforce actúe en representación de tu personal de atención (como elevaciones a equipos de nivel superior) o incluso corregir algunos problemas antes de que los planteen tus clientes.

Agentforce para TI

Pongamos que te quedas sin poder usar tu dispositivo móvil. El protocolo habitual podría ser buscar un canal de asistencia informática, unirte a él y cumplimentar un flujo de trabajo. Cambiar de contexto e invertir tiempo en tareas de menor importancia como estas puede acabar mermando considerablemente la productividad.

En vez de eso, crea un Agentforce para TI y envíale mensajes directos para pedirle ayuda de inmediato. Agentforce en Slack tiene el contexto adecuado y puede razonar y actuar para gestionar con eficacia y de forma integral la solicitud de acceso.

Agentforce en Slack optimiza el trabajo en todos los departamentos

Agentforce en Slack permite a los líderes superar las limitaciones de un capital humano finito, ya que el personal de todo el departamento colabora con agentes especializados y acelera el trabajo de hondo calado.

¿Quieres redefinir ya la forma de ampliar a escala la productividad? Regístrate en nuestro webinario “Presentación de Agentforce en Slack: impulsa la productividad de los agentes para todos los empleados” el 22 de enero a las 10 (hora del Pacífico).