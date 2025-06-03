정보 단절을 없애고 모든 팀을 연결하며 모든 대화의 실시간 고객 데이터를 통해 더 빠르게 움직이세요.

오늘, Salesforce 고객 데이터의 강력한 힘과 Slack의 팀 대화를 연결해 주는 전문 Slack 채널, Salesforce 채널이 이제부터 Salesforce 사용자 인터페이스에 직접 내장된다는 기쁜 소식을 알려드리고자 합니다. 또한, Tableau Next와 Salesforce 승인도 Slack에 추가되어 Salesforce의 깊이 통합된 플랫폼 전반에서 Slack의 연계성이 한층 더 강화됩니다.

고객의 데이터는 모든 곳에 흩어져 있지만 여러분의 팀은 그렇지 않습니다. 영업은 Salesforce에서 이루어지고, 대화는 Slack에서 오가며, 의사 결정은 이메일 수신함에 머물러 있죠. 신속한 조치가 필요한 때에 인사이트는 흩어져 있고 도구는 고립되어 있으며 업무 맥락은 누락되어 있습니다. 에이전트 시대인 오늘날, 이러한 단절은 사람과 디지털 에이전트 모두가 탁월한 고객 경험을 제공하는 데에 필요한 핵심 업무 맥락 정보를 파악하지 못한다는 것을 뜻합니다.

Salesforce의 강력한 힘과 풍부한 고객 데이터를 Slack과 연결하기 위해 Salesforce 채널을 구축했습니다. 앞으로 몇 주 내에 제공될 Salesforce 사용자 인터페이스 내 Salesforce 채널을 사용하면, 사람들이 Salesforce에서 작업하든 혹은 Slack에서 작업하든 관계없이 실시간 데이터를 기반으로 팀이 조율, 협업 및 조치를 취할 수 있는 단 하나의 공간이 될 것입니다.

모든 Salesforce 고객이 고객 데이터의 가치를 더욱 효과적으로 활용할 수 있도록 모든 대화에 인사이트를 가져오는 새로운 방식을 추가로 선보입니다. 곧 Tableau Next의 실시간 분석과 Salesforce 승인 요청도 Slack에서 사용할 수 있어, 팀이 데이터에 기반하여 의사 결정을 더 빠르게 내리고 업무 속도를 높일 수 있게 됩니다. Salesforce의 통합 플랫폼을 기반으로 구동되는 Slack의 에이전트 업무용 운영 시스템은 마찰을 없애고 모든 팀이 더 스마트하게 일할 수 있도록 지원하므로 기업들이 목표를 더 효율적으로 달성할 수 있습니다.

Salesforce 채널이란 무엇인가요?

Salesforce 채널은 계정, 기회 또는 사례와 같은 Salesforce 레코드를 팀 대화와 연결하여, Slack과 Salesforce 모든 곳에서 데이터와 대화에 액세스할 수 있도록 합니다. 이 채널은 최신 고객 데이터를 중심으로 여러 부서의 팀들이 협업할 수 있도록 특별히 설계되어, 더 빠르고 현명한 의사 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.

Slack에서 Salesforce 채널은 일반 채널과 차별화되는 새로운 기능을 제공합니다.

특화된 탭 : 채널의 특화된 탭을 통해 레코드 세부 정보 및 관련 Salesforce 리스트에 즉시 액세스할 수 있어 팀 대화 내에서 바로 CRM 데이터를 실시간으로 확인하고 업데이트할 수 있습니다.

CRM 빠른 작업 : 탭에는 비즈니스 프로세스를 가속화하는 CRM 빠른 작업도 내장되어 있으므로 업무 맥락 전환 없이도 쉽게 작업을 수행할 수 있습니다.

AI 요약 : 관련 Salesforce 채널들에서 나눈 대화에 대한 AI 요약이 요약 탭에 제공되므로 전체 팀원이 최신 고객 활동 및 정보를 확인할 수 있습니다.

Slack의 모든 기본 기능 : 리스트 , 캔버스 , 비즈니스 도구 통합 을 비롯한 Slack의 모든 기본 기능 또한 CRM 데이터와 함께 액세스할 수 있어 생산성을 높이고 더 빠른 조치를 취할 수 있습니다.

“Salesforce 채널은 저희 팀의 운영 방식을 근본적으로 바꿔놓았어요. Slack에서 Salesforce 데이터에 바로 액세스하고, 그 데이터가 풍부한 대화와 결합되면서 속도와 명확성이 획기적으로 향상되었습니다.” Mural CRO Bill Dwoinen

이제 Salesforce UI 내에서도 이러한 채널에 액세스할 수 있어, Salesforce에서 작업하는 사용자도 앱을 전환할 필요 없이 팀의 Slack 대화에 계속 연결될 수 있습니다. 이를 통해 어디에서 일하든 관계없이 완벽한 가시성을 확보하고, 더 빠르고 정확한 업무를 조치할 수 있습니다.

Salesforce에서 실시간 메시징은 물론, 업무 흐름을 원활하게 유지할 수 있도록 즐겨 사용하는 Slack의 기능들도 함께 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 스레드 로 대화를 체계적으로 정리하고 이모티콘 반응을 통해 의사를 표현하거나 심지어 워크플로 자동화를 트리거할 수도 있습니다.

유연하고 안전한 협업 Salesforce 채널은 메타데이터를 자동으로 매핑하고 Salesforce의 권한 설정을 그대로 적용하기 때문에, 보안을 해치지 않으면서도 자유롭게 협업할 수 있습니다. 이처럼 유연하고 연결된 경험을 통해 팀은 보다 안전하고 강력하게 협업할 수 있는 힘을 얻게 되며, 더 빠르게 의사 결정을 내리고 탁월한 고객 경험을 제공할 수 있습니다. Salesforce 채널의 보안에 대해 자세히 알고 싶다면 Slack 고객지원센터를 방문하세요.

Salesforce 채널을 통해 모든 부서의 업무 추진력 향상

한번 상상해 보세요. 중요한 거래가 청구 문제로 인해 지연되고 있습니다. 영업 팀과 서비스 팀 간을 조율하는 것만으로도 이미 충분히 어려운 상황인데, 문제가 하나 더 있습니다. 재무 팀이 Salesforce를 사용하지 않는다는 것이죠.

이럴 때 필요한 것이 바로 Salesforce 채널입니다. 이제 Salesforce를 쓰든 Slack을 쓰든 관계없이, 모든 부서가 한 공간에 모여 문제를 논의할 수 있으며, CRM 레코드를 온전히 확인할 수 있습니다. 게다가 채널 안에 함께 있는 Agentforce를 통해, 팀은 실시간으로 문제를 해결하면서 의사 결정을 알려주는 즉각적인 안내를 받을 수 있습니다. 모든 사람과 모든 정보가 한 곳에 모이면, 지연된 거래도 며칠이 아닌 몇 분 만에 다시 진행할 수 있습니다.

Salesforce 채널은 Salesforce의 표준 객체든 사용자 지정 객체든 어떤 객체에도 구축될 수 있으므로 다양한 고객 대면 업무에 유연하게 적용할 수 있습니다. 다음은 여러 팀이 Salesforce 채널을 실제로 활용하고 있는 사례들입니다.

서비스 문제 해결 : 사례 채널은 Service Cloud의 지원 담당자와 Slack의 엔지니어를 연결하여, 혼란스러운 에스컬레이션을 없애고 고객 경험을 간소화합니다.

고객 주문 관리 : 주문 채널은 Slack 모바일 앱을 사용하는 현장 창고 직원이 사무실에서 고객 지원을 실시간으로 제공받을 수 있도록 해 문제 해결 속도를 높입니다.

마케팅 캠페인 전략 수립 : 캠페인 채널을 통해 마케터들이 모여 캠페인을 계획하고 실행하며 문제를 해결할 수 있으며, 자산, 승인, 결과를 한 곳에 보관할 수 있습니다.

“Salesforce 채널은 저희 팀이 가장 복잡한 고객을 지원하기 위해 협업하는 새로운 방식을 열어줄 것입니다.” 라고 IBM의 컨설팅 Salesforce 실무 리더인 Mary Rowe는 말합니다. “Salesforce와 Slack 전반에 걸친 모든 계정 활동을 하나의 공유된 공간에서 볼 수 있게 되면, IBM 직원들은 고객의 현재 상황에 대한 정확한 이해를 바탕으로 성공을 가속화할 수 있는 기회를 얻게 될 것입니다.”

Slack의 Tableau Next를 사용해 데이터를 실천 가능한 조치로 전환

많은 기업들이 데이터는 넘치지만, 인사이트는 부족한 상황에 놓여 있습니다. 부족한 것은 데이터 자체가 아니라, 팀이 신뢰하고 함께 협업할 수 있는 시의적절한 인사이트로 전환하는 능력입니다.

이 문제를 해결하는 것이 바로 Tableau Next입니다. Salesforce를 기반으로 구축된 최초의 에이전트 분석 플랫폼, Tableau Next는 Data Cloud와 통합되어 시장의 판도를 완전히 바꾸어 놓았습니다. 기존 대시보드를 넘어 통합된 의미 계층에 기반하여 신뢰할 수 있고 실천 가능한 인사이트를 제공합니다. 또한, 미리 구축된 분석 기술을 통해 조직 전체가 데이터를 빠르게 작업으로 옮길 수 있도록 돕습니다.

오는 6월 13일, Tableau Next는 Slack과 기본 통합되어 출시되며, 실시간 AI 기반 인사이트를 팀 대화, 다이렉트 메시지, 캔버스에 직접 가져옵니다. 이를 통해 데이터의 가치를 극대화하고, 정보 단절을 없애며, 업무 흐름 속에서 더 빠르고 스마트한 결정을 할 수 있습니다.

Tableau Next와 Slack을 통해 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다.

더 빠른 데이터 기반 의사 결정: Tableau Next의 실시간 인사이트와 AI 기반 지표를 Slack 채널이나 다이렉트 메시지에서 쉽게 공유할 수 있습니다.

공유된 정보 출처를 바탕으로 협업 : 실시간 대화식 지표를 캔버스에 내장하여, 팀 간 실시간 협업을 지원하고 워크플로, 리스트, 업무 활동에 분석을 원활하게 통합할 수 있습니다.

Slack 내에서 인사이트 탐색 및 이해 : Agentforce를 통해 자연어로 분석 질문을 하고, 팀과 응답을 공유하며, 영업부터 서비스까지 모든 팀이 더 스마트한 결정을 내릴 수 있습니다.

더 많은 인사이트 발견: 더 깊은 인사이트 분석이 필요할 때는 클릭 한 번으로 Tableau Next로 이동할 수 있습니다.

Slack에서 Salesforce 승인으로 업무 흐름 유지

모든 영업 담당자는 승인 지연이 거래를 무산시킬 수 있다는 것을 잘 알고 있습니다. 단절된 프로세스로 인해 업무는 서서히 중단되고, 요청은 이메일 수신함 속에 파묻히고, 수작업으로 후속 조치를 취해야 하므로 추진력은 사라져 버립니다.

이것이 Slack에 Salesforce 승인을 도입하게 되어 너무나 기쁜 이유입니다. 더 이상 이메일을 뒤쫓거나 앱을 전환할 필요 없이, 곧 출시될 Salesforce 승인 요청은 팀이 이미 협업하고 있는 공간에 나타나며, 필요한 모든 업무 정보와 실시간 업데이트가 함께 제공되어 신속하게 업무를 처리할 수 있습니다. Slack 안에서 승인 또는 거절을 바로 클릭하세요.

Slack 내 Salesforce 승인을 사용하여 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다.

승인 요청 속도 향상: 팀과 이미 함께 일하고 있는 Slack 내에서 실시간 알림으로 승인 요청을 받을 수 있습니다.

즉시 업무 조치 취하기: Salesforce에 로그인하거나 업무 맥락을 전환할 필요 없이, Slack 내에서 바로 요청을 빨리 승인 또는 거절할 수 있습니다.

가시성과 책임 강화: 대기 중인 승인을 명확히 파악하고, 적시에 적합한 이해관계자에게 알림이 전달되도록 만들 수 있습니다.

에이전트 시대에서 이러한 혁신이 중요한 이유

Slack과 Salesforce를 통합함으로써, 팀은 고객에 관한 모든 업무를 더 쉽게 처리할 수 있고, Agentforce가 사람과 함께 팀원처럼 협업할 수 있는 기반이 마련됩니다.

“이것은 협업의 새로운 단계입니다. 인간과 에이전트가 함께 일하며 업무를 진행하는 시대가 열린 것이죠.” Slalom 글로벌 Slack 및 Salesforce TMT 리더 Christine McHone

정형 고객 데이터와 비정형 팀 대화 데이터를 모두 Agentforce에 제공함으로써, 고객에 대한 전체적인 업무 맥락과 비즈니스의 미묘한 차이까지 이해할 수 있도록 지원하고 있습니다. 이를 통해 에이전트는 맞춤형 지원을 제공하고, 혁신적인 결과를 만들어 낼 수 있습니다.

예를 들어, 계정 담당자가 까다로운 고객사 CFO와의 협상에서 난관에 부딪혔을 때, Agentforce는 채널에 공유된 업무 맥락과 Salesforce 내 캠페인 관련 데이터 등을 종합해, 어떻게 접근할지에 대한 기회와 추천 주제를 파악해 고객을 설득할 수 있도록 돕습니다.

Agentforce가 Salesforce 채널에서 팀과 함께 일하게 되면, Slack이든 Salesforce든 사람들이 가장 잘 일할 수 있는 환경에서 직원 에이전트가 직접 찾아가 협력할 수 있습니다. Agentforce는 팀과 고객의 요구 사항을 완전히 이해한 상태에서 정확하고 적합한 방식으로 업무를 수행하여 팀의 역량을 배가시킬 수 있습니다.

“Agentforce가 Salesforce 채널에서 함께 일하게 되면, 디지털 팀원들은 전례 없는 속도로 사례를 해결하며 팀의 역량을 기하급수적으로 확장시킬 것입니다.”라고 Slalom의 글로벌 Slack 및 Salesforce TMT 리더인 Christine McHone은 말합니다. “이것은 협업의 새로운 단계입니다. 인간과 에이전트가 함께 일하며 업무를 진행하는 시대가 열린 것이죠.”

Slack과 Salesforce가 결합된 힘을 경험할 준비가 되셨나요?

향후 몇 주 내에 모든 Slack 및 Salesforce 고객에게 Salesforce 채널이 제공되면, 전 세계 기업들이 그 강력한 기능을 직접 체감할 수 있게 됩니다. Salesforce 채널은 Salesforce 레코드에 대한 대화형 레이어로서, 고객에 대한 전체적이고 공유된 관점을 기반으로 협업을 정착시켜 팀원들이 동일한 정보를 공유할 수 있는 유일한 방법입니다. 이를 통해 팀은 더 효과적으로 협력하고, 생산성을 높이며, 뛰어난 고객 경험을 제공할 수 있습니다.

Salesforce 채널은 Slack 무료 또는 유료 플랜을 사용하는 모든 표준 버전의 Salesforce 고객에게 곧 몇 주 내에 제공될 예정입니다. 자세한 정보 및 시작 방법은 Salesforce 담당자에게 문의하세요.