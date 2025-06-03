Acabe com as barreiras, conecte todas as equipes e tome medidas mais rápidas com os dados dos clientes em tempo real em cada conversa.

Hoje estamos animados para anunciar que os canais do Salesforce, os canais Slack especializados que conectam a capacidade dos dados do cliente Salesforce e as conversas em equipe no Slack, agora serão incorporados diretamente na interface do usuário do Salesforce. Além disso, a plataforma Tableau Next e a funcionalidade Aprovações do Salesforce também estão vindo para o Slack, aprofundando ainda mais as conexões do Slack na plataforma profundamente unificada do Salesforce.

Os dados dos clientes estão em todo lugar, mas as equipes não. As vendas estão no Salesforce. As conversas acontecem no Slack. As decisões ficam dentro de caixas de entrada. E quando você precisa agir rapidamente, os insights são dispersados, as ferramentas são isoladas e falta contexto. Na era dos agentes de hoje, essa desconexão significa que pessoas e agentes digitais ficam sem o contexto essencial de que precisam para oferecer experiências excepcionais ao cliente.

Construímos canais do Salesforce para conectar o poder do Salesforce e os inúmeros dados dos clientes com o Slack. E com os canais do Salesforce na interface do usuário do Salesforce lançados para os clientes nas próximas semanas, eles se tornam um único lugar, independentemente de as pessoas trabalharem no Salesforce ou no Slack, onde as equipes podem se alinhar, colaborar e agir, tudo alimentado por dados em tempo real.

Para liberar ainda mais o valor dos dados do cliente para cada cliente Salesforce, apresentamos maneiras adicionais de trazer insights para cada conversa. Em breve, as análises ao vivo do Tableau Next e as solicitações das Aprovações Salesforce também estarão disponíveis no Slack, permitindo que as equipes tomem decisões mais rápidas baseadas em dados e acelerem o trabalho. Alimentado pela plataforma unificada do Salesforce, o sistema operacional de trabalho com agentes do Slack elimina o atrito e ajuda cada equipe a trabalhar de forma mais inteligente, para que as empresas possam atingir seus objetivos com mais eficiência.

O que são canais do Salesforce?

Os canais do Salesforce conectam os registros do Salesforce — como contas, oportunidades ou casos — com as conversas de equipe, tornando os dados e o diálogo acessíveis no Slack e no Salesforce. Eles são projetados para ajudar equipes multifuncionais a trabalhar juntas em torno dos dados do cliente mais atualizados, para que possam tomar decisões mais rápidas e inteligentes.

No Slack, os canais do Salesforce têm novos recursos que os diferenciam de um canal normal.

As guias especializadas no canal fornecem acesso instantâneo aos detalhes do registro e às listas relacionadas do Salesforce, permitindo um acesso em tempo real e atualizações aos dados do CRM diretamente nas conversas da equipe.

As ações rápidas do CRM aceleram os processos de negócios também incorporados nas guias, facilitando a ação em tarefas sem trocar de contexto.

Os resumos de IA das conversas que acontecem nos canais relacionados do Salesforce mantêm toda a equipe informada sobre as últimas atividades e informações do cliente na guia de resumo.

Todas as funcionalidades nativas do Slack , inclusive listas , canvas e integrações das ferramentas de negócios , também são acessíveis junto com os dados de CRM, impulsionando a produtividade e acelerando a ação.

“Os canais do Salesforce mudaram fundamentalmente a forma como nossas equipes operam. Ser capaz de acessar os dados do Salesforce diretamente no Slack — e combiná-los com conversas avançadas — melhorou muitíssimo a velocidade e a clareza.” Bill Dwoinen CRO, Mural

Com os canais também acessíveis dentro da interface do usuário do Salesforce, os usuários que trabalham no Salesforce podem ficar conectados às conversas do Slack de suas equipes sem trocar de app, garantindo a visibilidade total e ações mais rápidas e informadas, não importando onde trabalham melhor.

No Salesforce, além de mensagens em tempo real, você também pode acessar seus recursos favoritos do Slack para ajudar a manter o trabalho fluindo: conversas para manter as discussões organizadas e reações de emoji para se expressar ou até acionar automações do fluxo de trabalho.

Colaboração flexível e segura Os canais do Salesforce mapeiam automaticamente os metadados e herdam as permissões do Salesforce, para que você possa colaborar livremente sem sacrificar a segurança. Essa experiência flexível e conectada dá às equipes segurança e poder para trabalhar com mais eficiência, tomar decisões mais rapidamente e oferecer experiências excepcionais ao cliente. Para saber mais sobre a segurança do canal do Salesforce, acesse a Central de Ajuda do Slack.

Os canais do Salesforce movimentam o trabalho para todas as funções

Imagine isto. Um grande negócio está parado por um problema de faturamento. É bem difícil alinhar suas equipes de vendas e serviços, porém há mais um problema: a equipe de finanças não trabalha no Salesforce.

Entre nos canais do Salesforce. Agora, todas as funções, trabalhando no Salesforce ou no Slack, podem se reunir em um só lugar para discutir o problema com total visibilidade no registro do CRM. E com Agentforce no canal também, a equipe pode ter uma orientação instantânea que fundamenta suas decisões conforme resolve o problema em tempo real. Ter todos e tudo em um só lugar significa que os impasses nos negócios são resolvidos em minutos, não dias.

Como os canais do Salesforce podem ser criados com base em qualquer padrão ou objeto personalizado no Salesforce, eles são versáteis para qualquer iniciativa voltada ao cliente. Veja outras formas de as equipes trabalharem com eles.

Resolver problemas de serviço : os canais de casos conectam os representantes de suporte no Service Cloud com os engenheiros no Slack, eliminando agravamentos caóticos e agilizando a experiência do cliente.

Gerenciar pedidos do cliente : com os canais de pedidos, os trabalhadores no armazém local podem usar o app móvel do Slack para se comunicar em tempo real com o suporte ao cliente no escritório, agilizando a solução de problemas.

Estratégia nas campanhas de marketing : os canais da campanha reúnem profissionais de marketing para planejar, lançar e solucionar problemas nas campanhas, mantendo ativos, aprovações e resultados em um só lugar.

“Os canais do Salesforce vão desbloquear uma nova forma de nossas equipes trabalharem juntas para dar suporte aos clientes mais complexos”, disse Mary Rowe, consultora-chefe de Prática da Salesforce na IBM. “Com um local compartilhado para ver todas as atividades da conta em todo o Salesforce e o Slack, os funcionários da IBM terão a oportunidade de acelerar o sucesso com base em uma compreensão precisa do estado atual do cliente.”

Transforme dados em ações com a plataforma Tableau Next no Slack

Muitas empresas estão afogadas em dados, mas carentes de insights. O que falta não são os dados em si, mas a capacidade de transformá-los em insights oportunos e acionáveis nos quais as equipes podem confiar e colaborar.

É aí que entra o Tableau Next, a primeira plataforma de análise de agentes baseada no Salesforce e integrada ao Data Cloud, mudando o jogo. Indo além dos painéis tradicionais, ela oferece insights confiáveis e acionáveis baseados em uma camada semântica unificada, permitindo que toda a equipe transforme dados em ações com mais agilidade, com habilidades analíticas criadas previamente.

A partir de 13 de junho, o Tableau Next será integrado ao Slack, trazendo os insights baseados em IA diretamente para conversas da equipe, mensagens diretas e canvas. Ele extrai mais valor de seus dados e transforma a maneira como você colabora, eliminando os silos e possibilitando decisões mais rápidas e inteligentes onde o trabalho acontece.

Veja o que você pode fazer com o Tableau Next e o Slack:

Capacitar decisões mais rápidas e baseadas em dados: compartilhe facilmente insights ao vivo e métricas baseadas em IA do Tableau Next nos canais do Slack e nas mensagens diretas.

Colaborar em torno de uma fonte confiável compartilhada : incorpore métricas interativas ao vivo em um canvas para viabilizar a colaboração em tempo real entre equipes e integrar as análises nos fluxos de trabalho, nas listas e nas atividades.

Explorar e entender os insights no Slack : use linguagem natural para fazer perguntas de análise via Agentforce, compartilhe as respostas com sua equipe e possibilite que todos os departamentos — de Vendas a Serviços — tomem decisões mais inteligentes.

Descobrir mais insights: basta clicar novamente no Tableau Next para explorar insights mais profundos.

Manter o trabalho fluindo com a funcionalidade Aprovações do Salesforce no Slack

Todo vendedor sabe que um atraso na aprovação pode comprometer um negócio. Processos desarticulados paralisam as coisas, enterram solicitações nas caixas de entrada e resultam em acompanhamentos manuais, o que acaba interrompendo o ritmo das negociações.

Por isso estamos animados para trazer as Aprovações do Salesforce para o Slack. Chega de buscar e-mails ou alternar entre os apps; em breve, as solicitações das Aprovações do Salesforce aparecerão exatamente onde a equipe colabora, com o contexto completo e as atualizações em tempo real de que você precisa para seguir rapidamente. Basta clicar para aprovar ou rejeitar, diretamente do Slack.

Com a funcionalidade Aprovações do Salesforce no Slack, você pode:

Aprovar solicitações com mais rapidez: receba notificações em tempo real para solicitações de aprovação diretamente de onde você já está trabalhando com sua equipe no Slack.

Realizar uma ação instantaneamente: aprove ou rejeite rapidamente as solicitações diretamente no Slack, sem precisar mudar de contexto ou fazer login no Salesforce.

Melhorar a visibilidade e a prestação de contas: tenha uma visão clara das aprovações pendentes e garanta que as devidas partes interessadas sejam notificadas no momento certo.

Por que essas inovações são importantes na era dos agentes

Unificar o Slack e o Salesforce ajuda as equipes a trabalhar com mais facilidade em tudo que diz respeito aos seus clientes e abre caminho para que o Agentforce atue junto com as pessoas como um verdadeiro colega de equipe.

“É o próximo nível de colaboração: pessoas trabalhando junto com agentes para fazerem o trabalho avançar.” Christine McHone Líder global de TMT para Slack/Salesforce, Slalom

Com dados estruturados de clientes e dados não estruturados de conversa da equipe, estamos dando ao Agentforce a história completa do cliente e as nuances do negócio, permitindo que os agentes ofereçam uma assistência personalizada e impulsionem resultados transformadores.

Por exemplo, quando um executivo de conta chegar a um impasse com o CFO de um cliente difícil, o Agentforce conseguirá analisar o contexto compartilhado no canal, bem como os dados no Salesforce, como dados relevantes da campanha, para identificar oportunidades de engajamento e sugerir tópicos para discutir e conquistar esse cliente.

Com o Agentforce unindo as equipes nos canais do Salesforce, os funcionários agentes podem se reunir com as pessoas onde trabalham melhor, no Slack ou no Salesforce. Eles podem multiplicar a capacidade da equipe executando tarefas de maneiras relevantes e específicas, com total compreensão das necessidades da equipe e do cliente.

“Com o Agentforce nos canais do Salesforce, os colegas digitais aumentarão exponencialmente a capacidade de nossas equipes de resolver casos com uma velocidade sem precedentes”, disse Christine McHone, líder global de Slack/Salesforce TMT na Slalom. “É o próximo nível de colaboração: pessoas trabalhando junto com agentes para fazerem o trabalho avançar.”

Que tal experimentar o poder do Slack e do Salesforce juntos?

Com os canais do Salesforce lançados para todos os clientes do Slack e do Salesforce nas próximas semanas, empresas de todo o mundo podem experimentar o poder em primeira mão. Como camada de conversação para registros no Salesforce, os canais do Salesforce são a única forma de manter as equipes alinhadas, fundamentando sua colaboração em uma visão completa e compartilhada do cliente. Você conseguirá trabalhar em conjunto com mais eficiência, aumentar a produtividade e oferecer experiências excepcionais ao cliente.

Os canais do Salesforce serão ativados em breve nas próximas semanas para todos os clientes do Salesforce em uma edição padrão que também tem um plano gratuito ou pago do Slack. Entre em contato com seu representante Salesforce para obter mais informações e começar.