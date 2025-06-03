Abbatti i silos, connetti i team e agisci più rapidamente con dati dei clienti in tempo reale in ogni conversazione.

Oggi siamo entusiasti di annunciare che i canali Salesforce, canali Slack specializzati che collegano la potenza dei dati dei clienti di Salesforce con le conversazioni dei team in Slack, saranno ora integrati direttamente nell'interfaccia utente di Salesforce. Inoltre, anche Tableau Next e le approvazioni di Salesforce arriveranno su Slack, rafforzando ulteriormente le connessioni di Slack all'interno della piattaforma unificata di Salesforce.

I dati dei clienti sono ovunque, ma i team no. Le vendite avvengono in Salesforce, le conversazioni in Slack e le decisioni rimangono bloccate nelle caselle di posta. E proprio quando è necessario agire rapidamente, le informazioni sono frammentate, gli strumenti isolati e manca il contesto. In questa era agentica, questa disconnessione significa che sia gli esseri umani che gli agenti digitali non hanno il contesto essenziale di cui hanno bisogno per offrire esperienze cliente eccezionali.

Abbiamo creato i canali Salesforce per connettere la potenza di Salesforce e la sua vasta gamma di dati dei clienti con Slack. Con l’implementazione dei canali Salesforce nell'interfaccia utente di Salesforce nelle prossime settimane, questi canali diventano uno spazio comune dove i team possono allinearsi, collaborare e agire sulla base di dati in tempo reale, indipendentemente dal fatto che le persone lavorino in Salesforce o Slack.

Per sfruttare ulteriormente il valore dei dati dei clienti per ogni cliente Salesforce, stiamo introducendo ulteriori modalità per integrare le informazioni in ogni conversazione. Presto, le analisi in tempo reale di Tableau Next e le richieste di approvazione di Salesforce saranno disponibili anche in Slack, consentendo ai team di prendere decisioni più rapide e basate sui dati e di accelerare il lavoro. Grazie alla piattaforma unificata di Salesforce, il sistema operativo per il lavoro basato sugli agenti di Slack elimina gli attriti e aiuta ogni team a lavorare in modo più intelligente, consentendo alle aziende di raggiungere i propri obiettivi in ​​modo più efficiente.

Cosa sono i canali Salesforce?

I canali Salesforce collegano i record di Salesforce, come account, opportunità o casi, alle conversazioni dei team, rendendo dati e dialoghi accessibili sia in Slack che in Salesforce. Sono progettati specificatamente per aiutare i team interfunzionali a collaborare utilizzando i dati più aggiornati sui clienti, in modo da poter prendere decisioni più rapide e intelligenti.

In Slack, i canali Salesforce offrono nuove funzionalità che li distinguono dai canali tradizionali.

Schede specializzate nel canale forniscono accesso immediato ai dettagli dei record e agli elenchi di Salesforce correlati, consentendo l'accesso e gli aggiornamenti in tempo reale ai dati CRM direttamente dalle conversazioni del team.

Azioni rapide CRM integrate nelle schede velocizzano i processi aziendali, semplificando l'esecuzione delle attività senza dover cambiare contesto.

Riepiloghi IA delle conversazioni in corso nei canali Salesforce correlati mantengono tutto il team informato sulle ultime attività e informazioni dei clienti nella scheda di riepilogo.

Tutte le funzionalità native di Slack , inclusi elenchi , canvas e integrazioni con strumenti aziendali , sono inoltre accessibili insieme ai dati CRM, aumentando la produttività e favorendo azioni più rapide.

“I canali Salesforce hanno cambiato radicalmente il modo in cui i nostri team operano. Poter accedere ai dati di Salesforce direttamente in Slack, e integrarli in conversazioni ricche di dettagli, ha migliorato notevolmente la velocità e la chiarezza.” Bill Dwoinen CRO, Mural

Ora che questi canali sono accessibili anche nell'interfaccia utente di Salesforce, gli utenti che lavorano in Salesforce possono rimanere connessi alle conversazioni del loro team in Slack senza dover cambiare applicazione. Questo garantisce una visibilità completa e consente azioni più rapide e informate, ovunque si lavori al meglio.

In Salesforce, oltre alla messaggistica in tempo reale, puoi anche accedere alle tue funzioni preferite di Slack per semplificare il flusso di lavoro: conversazioni per organizzare le discussioni e reazioni con emoji per esprimerti o persino attivare automazioni dei workflow.

Collaborazione flessibile e sicura I canali Salesforce mappano automaticamente i metadati ed ereditano le autorizzazioni da Salesforce, consentendoti di collaborare liberamente senza compromettere la sicurezza. Questa esperienza flessibile e connessa offre ai team la sicurezza e la potenza necessarie per lavorare in modo più efficiente, prendere decisioni più rapidamente e offrire esperienze clienti eccezionali. Per saperne di più sulla sicurezza dei canali Salesforce, visita il Centro assistenza di Slack.

I canali Salesforce fanno progredire il lavoro per ogni funzione

Immagina questo scenario: una trattativa importante è bloccata da un problema di fatturazione. È già abbastanza difficile allineare i team di vendita e assistenza, ma c'è un altro problema: il reparto finanziario non lavora in Salesforce.

Qui entrano in gioco i canali Salesforce. Ora, ogni funzione, che lavori in Salesforce o Slack, può riunirsi in un unico luogo per discutere il problema con una visibilità completa sul record CRM. E con Agentforce nel canale, il team può ricevere una guida immediata e prendere decisioni informate mentre risolve il problema in tempo reale. Avere tutti e tutto in un unico posto significa che le trattative si sbloccano in pochi minuti, non dopo giorni.

Poiché i canali Salesforce possono essere creati su qualsiasi oggetto standard o personalizzato in Salesforce, sono estremamente versatili per qualsiasi iniziativa orientata al cliente. Ecco alcuni altri modi in cui i team li stanno utilizzando.

Risoluzione dei problemi di assistenza: i canali dei casi collegano i rappresentanti dell'assistenza in Service Cloud con i tecnici in Slack, eliminando le escalation caotiche e semplificando l'esperienza del cliente.

Gestione degli ordini dei clienti: i canali degli ordini aiutano i magazzinieri in loco che utilizzano l'app per dispositivi mobili di Slack a collaborare in tempo reale con l'assistenza clienti in ufficio, velocizzando la risoluzione dei problemi.

Pianificazione delle campagne di marketing: i canali delle campagne riuniscono i responsabili del marketing per pianificare e lanciare le campagne e risolvere eventuali problemi, mantenendo risorse, approvazioni e risultati in un unico posto.

“I canali Salesforce apriranno nuove opportunità per i nostri team di collaborare per supportare i clienti più complessi”, ha dichiarato Mary Rowe, Consulting Salesforce Practice Leader presso IBM. “Con un unico spazio condiviso per visualizzare tutte le attività degli account su Salesforce e Slack, i dipendenti IBM avranno l'opportunità di accelerare il successo grazie a una comprensione precisa dello stato attuale del cliente.”

Trasformare i dati in azione con Tableau Next in Slack

Molte aziende sono sommerse dai dati ma mancano di approfondimenti concreti. Il problema infatti non è la mancanza di dati, ma la capacità di trasformarli in informazioni tempestive e utili, su cui i team possano fare affidamento e collaborare.

È qui che interviene Tableau Next, la prima piattaforma di analisi agentica basata su Salesforce e integrata con Data Cloud, a segnare una svolta. Andando oltre le dashboard tradizionali, offre approfondimenti affidabili e fruibili, basati su un livello semantico unificato, consentendo all'intera forza lavoro di passare dai dati all'azione più rapidamente grazie a competenze analitiche predefinite.

Dal 13 giugno Tableau Next è integrato nativamente con Slack, offrendo in tempo reale approfondimenti basati sull'IA direttamente nelle conversazioni, nei messaggi diretti e nei canvas del team. Questa soluzione sfrutta al massimo il valore dei dati e trasforma il modo in cui collabori, eliminando i silos e favorendo decisioni più rapide e intelligenti proprio nel cuore del lavoro.

Ecco cosa puoi fare con Tableau Next e Slack:

Prendere decisioni più rapide e basate sui dati: condividi facilmente approfondimenti in tempo reale e metriche basate sull'IA da Tableau Next nei canali e nei messaggi diretti di Slack.

Collaborare su una fonte di verità condivisa: incorpora metriche interattive in diretta in un canvas per supportare la collaborazione in tempo reale tra i team e integrare perfettamente le analisi in workflow, elenchi e attività.

Esplorare e comprendere gli approfondimenti in Slack: usa il linguaggio naturale per porre domande analitiche tramite Agentforce, condividi le risposte con il team e consenti a ogni reparto, dalle vendite all'assistenza, di prendere decisioni più intelligenti.

Scoprire ulteriori informazioni: torna facilmente a Tableau Next per un'esplorazione più approfondita dei dati.

Mantenere il flusso di lavoro con le approvazioni di Salesforce in Slack

Ogni venditore sa che un’approvazione in ritardo può far fallire una trattativa. Processi frammentati rallentano tutto, seppelliscono le richieste nelle caselle di posta e si traducono in follow-up manuali che bloccano la produttività.

Ecco perché siamo entusiasti di integrare le approvazioni di Salesforce in Slack. Niente più ricerche di e-mail o passaggi tra app: presto le richieste di approvazione di Salesforce appariranno esattamente dove il team sta già collaborando, con il contesto completo e gli aggiornamenti in tempo reale necessari per agire rapidamente. Basta un clic per approvare o rifiutare, direttamente da Slack.

Con le approvazioni di Salesforce in Slack, puoi:

Approvare le richieste più velocemente: ricevi notifiche in tempo reale per le richieste di approvazione proprio dove stai già lavorando con il tuo team in Slack.

Agire immediatamente: approva o rifiuta rapidamente le richieste direttamente in Slack, senza dover cambiare contesto o accedere a Salesforce.

Migliorare visibilità e responsabilità: ottieni una visione chiara delle approvazioni in sospeso e assicurati che le giuste parti interessate vengano avvisate al momento opportuno.

Perché queste innovazioni sono importanti nell'era agentica

L'integrazione tra Slack e Salesforce aiuta i team a gestire più facilmente tutti gli aspetti relativi ai clienti e apre la strada affinché Agentforce possa collaborare al fianco delle persone come un vero membro del team.

“È il livello successivo di collaborazione: gli esseri umani lavorano insieme agli agenti per far progredire il lavoro.” Christine McHone Global Slack/Salesforce TMT Leader, Slalom

Grazie ai dati strutturati dei clienti e ai dati non strutturati delle conversazioni dei team, forniamo ad Agentforce una visione completa della storia del cliente e delle sfumature del business, consentendo agli agenti di fornire assistenza personalizzata e generare risultati trasformativi.

Ad esempio, quando un account executive si scontra con un CFO di un cliente particolarmente difficile, Agentforce sarà in grado di analizzare il contesto condiviso nel canale e i dati in Salesforce, come le informazioni sulle campagne pertinenti, per individuare opportunità di coinvolgimento e suggerire argomenti utili per conquistarne la fiducia.

Con Agentforce che si unisce ai team nei canali Salesforce, gli agenti aziendali possono incontrare le persone dove lavorano meglio, che sia in Slack o in Salesforce. Possono moltiplicare la capacità del team eseguendo le attività in modo pertinente e specifico, con una comprensione completa delle esigenze sia del team che del cliente.

“Con Agentforce nei canali Salesforce, i membri digitali del team aumenteranno esponenzialmente la capacità dei nostri team di risolvere i casi con una velocità senza precedenti”, ha affermato Christine McHone, Global Slack/Salesforce TMT Leader presso Slalom. “È il livello successivo di collaborazione: gli esseri umani lavorano insieme agli agenti per far progredire il lavoro.”

Vuoi sperimentare la potenza di Slack e Salesforce insieme?

Con i canali Salesforce disponibili per tutti i clienti di Slack e Salesforce nelle prossime settimane, le aziende di tutto il mondo potranno sperimentare in prima persona la potenza di Slack. Come livello conversazionale per i record in Salesforce, i canali Salesforce sono l'unico modo per mantenere i team sulla stessa lunghezza d'onda, basando la collaborazione su una visione completa e condivisa del cliente. Potrai lavorare in modo più efficace, aumentare la produttività e offrire esperienze cliente eccezionali.

I canali Salesforce saranno presto abilitati nelle prossime settimane per tutti i clienti di Salesforce con un'edizione standard che abbiano anche un piano Slack gratuito o a pagamento. Contatta il tuo rappresentante Salesforce per maggiori informazioni e per iniziare.