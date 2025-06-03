Elimina espacios aislados, conecta a todos los equipos y actúa con mayor rapidez gracias a los datos de cliente en tiempo real disponibles en cada conversación.

Hoy nos alegra anunciar que los canales de Salesforce, canales especializados de Slack que combinan los datos de clientes de Salesforce con las conversaciones del equipo, ahora estarán integrados directamente en la interfaz de usuario de Salesforce. Además, Tableau Next y Salesforce Approvals también se suman a Slack, reforzando aún más la conexión con la potente plataforma unificada de Salesforce.

Los datos de tus clientes están por todas partes, pero tus equipos no. Las ventas se gestionan en Salesforce. Las conversaciones tienen lugar en Slack. Las decisiones se atascan en la bandeja de entrada. Y justo cuando necesitas actuar con rapidez, los datos están dispersos, las herramientas no se comunican entre sí y falta contexto. En esta era de agentes digitales, esa falta de conexión impide que humanos y agentes digitales cuenten con la información necesaria para actuar con eficacia y ofrecer un servicio realmente excepcional.

Creamos los canales de Salesforce para conectar toda la potencia de Salesforce y su enorme volumen de datos de cliente con Slack. Y ahora que los canales de Salesforce empezarán a estar disponibles directamente en la interfaz de Salesforce en unas semanas, estos se convierten en un espacio común (tanto si trabajas desde Salesforce como desde Slack) donde los equipos pueden coordinarse, colaborar y actuar con rapidez, gracias a los datos en tiempo real.

Para seguir aprovechando el valor de los datos de los clientes de Salesforce, vamos a incorporar nuevas formas de llevar información relevante a cada conversación. Pronto, los análisis en tiempo real de Tableau Next y las solicitudes de aprobación de Salesforce también estarán disponibles en Slack, lo que permitirá a los equipos tomar decisiones más rápidas basadas en datos y agilizar el trabajo. Gracias a la plataforma unificada de Salesforce, el sistema operativo de trabajo con agentes de Slack elimina obstáculos y ayuda a los equipos a trabajar con más inteligencia para que las empresas logren sus objetivos de forma más eficiente.

¿Qué son los canales de Salesforce?

Los canales de Salesforce conectan los registros de Salesforce (como cuentas, oportunidades o casos) con las conversaciones del equipo, de modo que tanto los datos como el diálogo estén accesibles desde Slack y Salesforce. Están diseñados específicamente para facilitar el trabajo conjunto de equipos interfuncionales en torno a la información más actualizada del cliente, lo que permite tomar decisiones más rápidas y acertadas.

En Slack, los canales de Salesforce incluyen nuevas funciones que los diferencian de un canal normal.

Las pestañas especializadas del canal dan acceso inmediato a los detalles de los registros y a listas relacionadas de Salesforce, lo que permite consultar y actualizar datos del CRM en tiempo real directamente desde las conversaciones del equipo.

Las acciones rápidas del CRM también están integradas en las pestañas, lo que agiliza los procesos empresariales y permite completar tareas sin necesidad de cambiar de contexto.

Los resúmenes con IA de las conversaciones en los distintos canales de Salesforce mantienen informado a todo el equipo sobre la actividad más reciente del cliente y los datos clave, todo desde la pestaña de resumen.

Todas las funciones nativas de Slack —incluidas las listas , los canvas y las integraciones con herramientas empresariales — también están disponibles junto a los datos del CRM, lo que impulsa la productividad y permite actuar con mayor rapidez.

“Los canales de Salesforce han transformado por completo la forma en que trabajan nuestros equipos. Poder acceder a los datos de Salesforce directamente desde Slack, combinándolos con el contexto de las conversaciones, ha mejorado enormemente la rapidez y la claridad”. Bill Dwoinen Director de ingresos, Mural

Como estos canales también están disponibles desde la interfaz de Salesforce, los usuarios que trabajan en Salesforce pueden seguir conectados a las conversaciones de su equipo en Slack sin cambiar de aplicación, lo que garantiza una visibilidad completa y una toma de decisiones más rápida e informada, estén donde estén.

En Salesforce, además de la mensajería en tiempo real, también puedes acceder a tus funciones favoritas de Slack para que el trabajo no se detenga: hilos para mantener las conversaciones organizadas y reacciones emoji para expresarte o incluso activar automatizaciones de flujo de trabajo.

Una colaboración segura y flexible Los canales de Salesforce asignan automáticamente los metadatos y heredan los permisos desde Salesforce, para que puedas colaborar con libertad sin renunciar a la seguridad. Esta experiencia flexible e interconectada ofrece a los equipos la confianza y el control necesarios para trabajar con mayor eficacia, tomar decisiones más rápido y atender mejor a los clientes. Para saber más sobre la seguridad en los canales de Salesforce, visita el Centro de ayuda de Slack.

Los canales de Salesforce ayudan a que todo el equipo avance

Imagina la situación: un gran acuerdo se atasca por una incidencia con la facturación. Coordinar a Ventas y Atención al cliente ya es difícil, pero hay un obstáculo más: Finanzas no utiliza Salesforce.

Aquí es donde entran en juego los canales de Salesforce. Ahora, cualquier equipo, ya trabaje en Salesforce o en Slack, puede reunirse en un mismo lugar para analizar el problema con total visibilidad sobre el registro en el CRM. Además, Agentforce también está en el canal, por lo que el equipo recibirá orientación al instante para tomar decisiones con criterio y resolver la incidencia en tiempo real. Tenerlo todo y a todos en un solo espacio permite desbloquear acuerdos en cuestión de minutos, no de días.

Como los canales de Salesforce pueden crearse a partir de cualquier objeto estándar o personalizado en Salesforce, son una herramienta versátil para cualquier iniciativa orientada al cliente. Estos son algunos ejemplos de cómo los equipos ya los están utilizando.

Para resolver incidencias de servicio : los canales de casos conectan al personal de asistencia en Service Cloud con los ingenieros en Slack, evitando tener que recurrir a niveles superiores y mejorando la respuesta al cliente.

Para gestionar los pedidos de los clientes : los canales de pedidos permiten que el personal de almacén trabaje desde la aplicación móvil de Slack con el equipo de atención al cliente en la oficina en tiempo real, lo que acelera la resolución de incidencias.

Para diseñar campañas de marketing : los canales de campaña reúnen al equipo de marketing y le permiten planificar, lanzar y resolver incidencias, con todos los recursos, aprobaciones y resultados centralizados.

“Los canales de Salesforce abrirán una nueva forma de colaboración entre nuestros equipos para atender a nuestros clientes más exigentes”, afirma Mary Rowe, responsable del área de consultoría Salesforce en IBM. “Al tener un espacio compartido donde ver todas las actividades de cuenta en Salesforce y Slack, los equipos de IBM podrán acelerar los resultados con una visión clara del estado actual del cliente”.

Pasa de los datos a las decisiones con Tableau Next en Slack

Muchas empresas están desbordadas por los datos, pero carecen de análisis útiles. Lo que falta no son datos, sino la capacidad de transformarlos en información útil y oportuna, que los equipos puedan compartir y aprovechar con total fiabilidad.

Ahí es donde entra Tableau Next, la primera plataforma de análisis de datos a través de agentes, desarrollada en Salesforce e integrada con Data Cloud. Va más allá de los paneles tradicionales y proporciona información fiable y práctica, basada en una capa semántica unificada, para que toda la plantilla pueda pasar de los datos a la acción más rápido gracias a habilidades analíticas predefinidas.

A partir del 13 de junio, Tableau Next estará integrado de forma nativa en Slack, lo que permitirá acceder a análisis en tiempo real con IA directamente desde tus conversaciones, mensajes directos y canvas. Así, podrás sacar más partido a tus datos y transformar la colaboración del equipo eliminando los espacios aislados y acelerando decisiones más inteligentes para impulsar el motor de tu trabajo.

Descubre todo lo que puedes hacer con Tableau Next y Slack:

Tomar decisiones más rápidas basadas en datos: comparte fácilmente la información y las métricas con IA en tiempo real de Tableau Next en canales y mensajes directos de Slack.

Colaborar en torno a una única fuente de información fiable : integra métricas interactivas en tiempo real dentro de un canvas para trabajar conjuntamente con otros equipos y conectar los análisis de datos fácilmente con los flujos de trabajo, listas y actividades.

Explora y comprende la información en Slack : haz preguntas analíticas con lenguaje natural a través de Agentforce, comparte las respuestas con tu equipo y ayuda a cada departamento, desde Ventas hasta Atención al cliente, a tomar decisiones más inteligentes.

Descubre más información: solo tienes que volver a Tableau Next para seguir explorando en profundidad.

Mantén el ritmo de trabajo con las aprobaciones de Salesforce en Slack

Todo vendedor sabe que un retraso en una aprobación puede echar por tierra una negociación. Los procesos desconectados lo paralizan todo, sepultan las solicitudes en las bandejas de entrada y obligan a hacer seguimientos manuales, lo que frena el impulso del equipo.

Por eso nos hace ilusión incorporar las aprobaciones de Salesforce a Slack. Se acabó perseguir correos o cambiar de aplicación constantemente: muy pronto, las solicitudes de aprobación de Salesforce aparecerán directamente donde el equipo está colaborando, con todo el contexto y actualizaciones en tiempo real para que puedas actuar con rapidez. Solo tendrás que hacer clic para aprobar o rechazar, sin salir de Slack.

Con las aprobaciones de Salesforce, podrás hacer lo siguiente:

Aprobar solicitudes más rápido: recibe notificaciones en tiempo real justo donde ya estás trabajando con tu equipo en Slack.

Tomar decisiones al momento: aprueba o rechaza solicitudes directamente en Slack, sin cambiar de entorno ni acceder a Salesforce.

Mejora la visibilidad y el control: consulta fácilmente qué aprobaciones están pendientes y asegúrate de que las personas responsables reciban las notificaciones en el momento adecuado.

La importancia de estas innovaciones en la era de los agentes

La integración de Slack y Salesforce permite a los equipos trabajar de forma más sencilla en todo lo relacionado con sus clientes, y prepara el terreno para que Agentforce colabore con las personas como un miembro más del equipo.

“Es el siguiente nivel de colaboración: personas y agentes trabajando codo con codo para sacar el trabajo adelante”. Christine McHone Responsable global de Slack y Salesforce para el sector TMT, Slalom

Al combinar los datos estructurados de los clientes con las conversaciones no estructuradas del equipo, Agentforce accede a todo el historial del cliente y a los matices específicos de la empresa, lo que permite ofrecer una ayuda más personalizada y lograr un impacto real.

Por ejemplo, si un ejecutivo de cuenta se encuentra con obstáculos al tratar con el director de finanzas de un cliente exigente, Agentforce podrá consultar tanto el contexto compartido en el canal como los datos en Salesforce, además de las campañas relevantes, para identificar oportunidades de interacción y sugerir temas que ayuden a ganarse al cliente.

Con Agentforce integrado en los canales de Salesforce, los agentes pueden interactuar con los equipos directamente en su entorno habitual, ya sea en Slack o en Salesforce. Esto les permite ampliar la capacidad del equipo ejecutando tareas de forma específica y relevante, con un conocimiento completo de las necesidades tanto del equipo como del cliente.

“Con Agentforce en los canales de Salesforce, los compañeros de trabajo digitales aumentarán exponencialmente la capacidad de nuestros equipos para resolver casos con una rapidez sin precedentes”, afirma Christine McHone, responsable global de Slack y Salesforce para el sector TMT. “Es el siguiente nivel de colaboración: personas y agentes trabajando codo con codo para sacar el trabajo adelante”.

¿Quieres ver cómo Slack y Salesforce transforman tu forma de trabajar?

Con el lanzamiento progresivo de los canales de Salesforce para todos los clientes de Slack y Salesforce en las próximas semanas, las empresas de todo el mundo podrán experimentar su potencial de primera mano. Al integrar las conversaciones directamente en los registros de Salesforce, los canales de Salesforce son la única forma de garantizar que los equipos trabajen alineados, basándose en una visión completa y compartida del cliente. Esto permite trabajar de forma más eficaz, aumentar la productividad y mejorar la atención al cliente.

Los canales de Salesforce estarán disponibles en las próximas semanas para todos los clientes de Salesforce con una edición estándar que también cuenten con un plan de Slack, ya sea gratuito o de pago. Contacta con tu representante de Salesforce para obtener más información y empezar a utilizarlos.