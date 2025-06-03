Elimina los silos, conecta a todos los equipos y actúa más rápido con datos de clientes en tiempo real en cada conversación.

Hoy, nos complace anunciar que los canales de Salesforce, canales especializados de Slack que conectan el poder de los datos de los clientes de Salesforce con las conversaciones de equipo en Slack, ahora estarán integrados directamente en la interfaz de usuario de Salesforce. Además, Tableau Next y las Aprobaciones de Salesforce también estarán presentes en Slack, lo que fortalecerá aún más las conexiones de Slack en la plataforma unificada de Salesforce.

Los datos de tus clientes están en todas partes, pero tus equipos no. Las ventas se concentran en Salesforce. Las conversaciones se realizan en Slack. Las decisiones se atascan en las bandejas de entrada. Y justo cuando necesitas actuar con rapidez, la información se dispersa, las herramientas se aíslan y falta contexto. En la era actual de los agentes, esta desconexión significa que tanto los humanos como los agentes digitales carecen del contexto esencial que necesitan para brindar experiencias excepcionales a los clientes.

Creamos canales de Salesforce para conectar el poder de Salesforce y su vasta base de datos de clientes con Slack. Con la implementación de los canales de Salesforce en la interfaz de usuario de Salesforce para los clientes en las próximas semanas, se convertirán en el único lugar donde los equipos podrán coordinarse, colaborar y actuar (independientemente de si los usuarios trabajan en Salesforce o en Slack), todo con datos en tiempo real.

Para aprovechar aún más el valor de los datos de los clientes de Salesforce, presentamos nuevas maneras de integrar información clave en cada conversación. Próximamente, los análisis de datos en vivo de Tableau Next y las solicitudes de aprobación de Salesforce también estarán disponibles en Slack, lo que permitirá a los equipos tomar decisiones más rápidas basadas en datos y agilizar el trabajo. Impulsado por la plataforma unificada de Salesforce, el sistema operativo de trabajo de los agentes de Slack elimina la fricción y ayuda a todos los equipos a trabajar de forma más inteligente, para que las empresas puedan alcanzar sus objetivos con mayor eficiencia.

¿Qué son los canales de Salesforce?

Los canales de Salesforce conectan registros de Salesforce (como cuentas, oportunidades o casos) con las conversaciones de los equipos, lo que facilita el acceso a los datos y al diálogo tanto en Slack como en Salesforce. Están diseñados específicamente para ayudar a los equipos multifuncionales a colaborar con los datos de los clientes más actualizados para que puedan tomar decisiones más rápidas e inteligentes.

En Slack, los canales de Salesforce cuentan con nuevas funciones que los diferencian de un canal tradicional.

Las pestañas especializadas del canal proporcionan acceso instantáneo a los detalles de los registros y a las listas relacionadas de Salesforce, lo que permite acceder y actualizar los datos de CRM en tiempo real directamente en las conversaciones del equipo.

Las acciones rápidas de CRM que agilizan los procesos de negocios también están integradas en las pestañas, lo que facilita la realización de tareas sin cambiar de contexto.

Los resúmenes de IA de las conversaciones que ocurren en los canales de Salesforce relacionados mantienen a todo el equipo informado sobre la actividad y la información más reciente de los clientes en la pestaña de resumen.

Todas las funcionalidades nativas de Slack (incluidas las listas , los canvas y las integraciones de herramientas comerciales ) también son accesibles junto con los datos de CRM e impulsan la productividad y una acción más rápida.

«Los canales de Salesforce han transformado radicalmente la forma en que operan nuestros equipos. Poder acceder a los datos de Salesforce directamente en Slack y combinarlos con conversaciones enriquecedoras ha mejorado drásticamente la velocidad y la claridad». Bill Dwoinen Director de Ingresos, Mural

Con estos canales también accesibles desde la interfaz de usuario de Salesforce, los usuarios que trabajan en Salesforce pueden mantenerse conectados a las conversaciones de Slack de su equipo sin cambiar de aplicación, lo que ayuda a garantizar una visibilidad completa y a tomar decisiones más rápidas e informadas, sin importar dónde trabajen mejor.

En Salesforce, además de la mensajería en tiempo real, también puedes acceder a tus funciones favoritas de Slack para que el trabajo fluya: hilos para mantener las conversaciones organizadas y reacciones emoji para expresarte o incluso activar automatizaciones del flujo de trabajo.

Colaboración flexible y segura Los canales de Salesforce asignan automáticamente metadatos y heredan permisos de Salesforce, para que puedas colaborar libremente sin sacrificar la seguridad. Esta experiencia flexible y conectada brinda a los equipos la seguridad y la capacidad para trabajar de forma más eficiente, tomar decisiones más rápido y ofrecer experiencias excepcionales a los clientes. Para obtener más información acerca de la seguridad de los canales de Salesforce, visita el Centro de ayuda de Slack.

Los canales de Salesforce impulsan el trabajo de todas las funciones

Imagina lo siguiente: una negociación importante se estanca debido a un problema de facturación. Alinear a los equipos de ventas y servicio ya es bastante difícil, pero hay un problema más: el departamento de finanzas no funciona en Salesforce.

Aquí entran los canales de Salesforce. Ahora, todas las funciones, ya sea que operen en Salesforce o Slack, pueden reunirse en un solo lugar para hablar sobre el problema con total visibilidad del registro de CRM. Y con Agentforce también en el canal, el equipo puede obtener orientación instantánea que fundamenta sus decisiones mientras resuelven el problema en tiempo real. Tener a todos y todo en un solo lugar significa que las negociaciones se resuelven en minutos, no en días.

Puesto que los canales de Salesforce se pueden crear en cualquier objeto estándar o personalizado de Salesforce, son versátiles para cualquier iniciativa de atención al cliente. Las siguientes son otras maneras en que los equipos los están poniendo en práctica.

Resolver problemas de servicio : los canales de casos conectan a los representantes de asistencia en Service Cloud con los ingenieros en Slack, eliminando escaladas caóticas y optimizando la experiencia del cliente.

Administrar los pedidos de los clientes : los canales de pedidos ayudan a los empleados de almacenes que usan la aplicación móvil de Slack a trabajar con el servicio de atención al cliente en la oficina en tiempo real, acelerando la resolución de problemas.

Estrategias para las campañas de marketing : los canales de campaña reúnen a los especialistas en marketing para planificar las campanas, lanzarlas y solucionar sus problemas, manteniendo los recursos, las aprobaciones y los resultados en un solo lugar.

«Los canales de Salesforce activarán una nueva forma para que nuestros equipos colaboren y den asistencia a nuestros clientes más complejos», afirmó Mary Rowe, Líder de Práctica de Consultoría de Salesforce en IBM. «Con un lugar compartido para ver todas las actividades de las cuentas en Salesforce y Slack, los empleados de IBM tendrán la oportunidad de agilizar el éxito gracias a una comprensión precisa del estado actual del cliente».

Convierte los datos en acción con Tableau Next en Slack

Muchas empresas están inundadas de datos, pero carecen de información. Lo que falta no son los datos en sí, sino la capacidad de convertirlos en información oportuna y práctica en la que los equipos puedan confiar y colaborar.

Ahí es donde Tableau Next, la primera plataforma de análisis de agentes basada en Salesforce e integrada con Data Cloud, revoluciona el panorama. Más allá de los paneles tradicionales, ofrece información confiable y práctica basada en una capa semántica unificada, lo que permite a todo el personal pasar de los datos a la acción más rápidamente con habilidades de análisis de datos predefinidas.

A partir del 13 de junio, Tableau Next se integrará de forma nativa con Slack, lo que permitirá incorporar información en vivo y con IA directamente en las conversaciones, los mensajes directos y los canvas de tu equipo. Aprovecha al máximo tus datos y transforma tu forma de colaborar, eliminando los silos y facilitando las decisiones más rápidas e inteligentes en tu trabajo.

Esto es lo que puedes hacer con Tableau Next y Slack:

Toma decisiones más rápidas y basadas en datos: comparte fácilmente información en vivo y métricas con IA de Tableau Next en los canales y mensajes directos de Slack.

Colabora en torno a una fuente de información compartida : incorpora métricas interactivas en vivo en un canvas para facilitar la colaboración en tiempo real entre equipos e integrar análisis de datos sin problemas en los flujos de trabajo, las listas y las actividades.

Explora y comprende la información en Slack : usa lenguaje natural para formular preguntas analíticas a través de Agentforce, comparte las respuestas con tu equipo y empodera a todos los departamentos, desde Ventas hasta Servicio, para que tomen decisiones más inteligentes.

Descubre más información: simplemente vuelve a Tableau Next para explorar la información con más detalles.

Mantén el trabajo en marcha con las Aprobaciones de Salesforce en Slack

Todos los vendedores saben que una aprobación tardía puede arruinar una negociación. Los procesos inconexos paralizan las tareas, acumulan solicitudes en las bandejas de entrada y generan seguimientos manuales, lo que frena el impulso.

Por eso nos entusiasma incorporar las aprobaciones de Salesforce a Slack. Ya no tendrás que buscar correos electrónicos ni cambiar de aplicación; próximamente, las solicitudes de aprobación de Salesforce aparecerán justo donde el equipo esté colaborando, con el contexto completo y las actualizaciones en tiempo real que necesitas para avanzar con rapidez. Simplemente haz clic para aprobar o rechazar, directamente desde Slack.

Con las aprobaciones de Salesforce en Slack, puedes:

Aprobar solicitudes más rápido: recibe notificaciones en tiempo real sobre las solicitudes de aprobación justo donde ya estás trabajando con tu equipo en Slack.

Tomar medidas al instante: aprueba o rechaza solicitudes de forma rápida y directa en Slack, sin necesidad de cambiar de contexto ni iniciar sesión en Salesforce.

Mejorar la visibilidad y la rendición de cuentas: obtén información clara sobre las aprobaciones pendientes y asegúrate de que las partes interesadas correctas reciban notificaciones en el momento oportuno.

Por qué estas innovaciones importan en la era de los agentes

Unificar Slack y Salesforce permite que los equipos trabajen en todos los aspectos relacionados con sus clientes y facilita que Agentforce trabaje junto a las personas como compañeros de equipo.

«Es el siguiente nivel de colaboración: personas que trabajan junto a los agentes para impulsar el trabajo». Christine McHone Líder TMT global de Slack/Salesforce, Slalom

Con datos estructurados de los clientes y datos no estructurados de las conversaciones de equipo, ofrecemos a Agentforce la historia completa del cliente y los matices del negocio, lo que permite a los agentes brindar asistencia personalizada e impulsar resultados transformadores.

Por ejemplo, cuando un ejecutivo de cuentas se encuentra con un obstáculo con un director financiero de un cliente difícil, Agentforce podrá analizar el contexto compartido en el canal, así como los datos de Salesforce, como datos relevantes de campañas, para identificar oportunidades de interacción y temas recomendados para debatir y convencerlo.

Con Agentforce uniéndose a los equipos en los canales de Salesforce, los agentes pueden conectar con las personas donde mejor trabajan, ya sea en Slack o Salesforce. Pueden multiplicar la capacidad del equipo ejecutando tareas de forma relevante y específica, con el conocimiento completo de las necesidades tanto del equipo como del cliente.

«Con Agentforce en los canales de Salesforce, los compañeros de equipo digitales aumentarán exponencialmente la capacidad de nuestros equipos para resolver casos con una velocidad sin precedentes», afirmó Christine McHone, Líder TMT global de Slack/Salesforce en Slalom. «Es el siguiente nivel de colaboración: personas que trabajan junto a los agentes para impulsar el trabajo».

¿Estás listo para experimentar el poder de Slack y Salesforce juntos?

Con la implementación de los canales de Salesforce para todos los clientes de Slack y Salesforce en las próximas semanas, las empresas de todo el mundo podrán experimentar su potencial de primera mano. Como la capa conversacional para los registros de Salesforce, los canales de Salesforce son la única manera de mantener a los equipos en sintonía al basar su colaboración en una visión completa y compartida del cliente. Podrán trabajar juntos de forma más eficaz, aumentar la productividad y ofrecer experiencias de cliente excepcionales.

Los canales de Salesforce estarán disponibles próximamente para todos los clientes de Salesforce con la edición estándar que también tengan un plan gratuito o de pago de Slack. Contacta con tu representante de Salesforce para obtener más información y comenzar.