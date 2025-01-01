新闻

Salesforce 频道：未来协作之道，现已融入 Salesforce 与 Slack

打破信息孤岛、关联每个团队，并在每次对话中更快地处理实时客户数据。

由 Slack 团队提供2025 年 6 月 3 日

阅读 6 分钟

今天，我们很高兴地宣布，Salesforce 频道（将 Salesforce 客户数据的强大功能与 Slack 中的团队对话关联起来的专用 Slack 频道）现在将直接嵌入 Salesforce 用户界面。此外，Tableau Next 和 Salesforce Approvals（Salesforce 审批）也将登陆 Slack，进一步深化 Slack 与 Salesforce 深度统一平台的关联。

你的客户数据无处不在，但你的团队却并非如此。销售工作依赖 Salesforce，对话发生在 Slack 中，交易决策卡在收件箱里。当你需要快速采取行动时，洞察力却被分散，工具之间各自为政，并且缺少背景信息。在当今的代理时代，这种连接的断开意味着人和数字代理都缺乏提供卓越客户体验所需的关键情景。

我们构建了 Salesforce 频道，将 Salesforce 的强大功能及其丰富的客户数据与 Slack 关联。随着未来几周向客户推出 Salesforce UI 中的 Salesforce 频道，它们将成为统一阵地：无论团队是在 Salesforce 还是在 Slack 中工作，都能在实时数据的驱动下实现协调、协作并采取行动。

为帮助进一步挖掘每一名 Salesforce 客户的数据价值，我们新增了多项功能，确保每次对话都能获取关键见解。很快，Tableau Next 的实时分析和 Salesforce Approvals 请求也将在 Slack 中推出，帮助团队更快做出由数据驱动的决策，并加快工作进度。在 Salesforce 统一平台的支持下，Slack 的代理级工作操作系统能够避免合作中的分歧，帮助每个团队更智能地工作。所有这些都能让企业更高效地达成目标。

什么是 Salesforce 频道？

Salesforce 频道将 Salesforce 记录（例如客户、业务机会或案例）与团队对话关联，从而可以在 Slack 和 Salesforce 中访问数据和对话。Salesforce 频道专用于帮助跨职能团队围绕最新的客户数据开展合作，以便做出更快速、更明智的决策。

展示团队之间如何进行沟通的 GIF，无论他们使用的是 Salesforce 还是 Slack。

有了 Salesforce 频道，无论团队是在 Salesforce 还是 Slack 中工作，都可以在一个中心位置进行沟通。

在 Slack 中，Salesforce 频道具有与常规频道不同的新功能。

  • 频道中的专用标签可即时查看记录详情和相关 Salesforce 列表，从而可以在团队对话中直接实时访问和更新 CRM 数据。
  • 标签中还嵌入了 CRM 快捷操作以加速业务流程，从而实现无需切换上下文就能轻松处理任务。
  • 相关 Salesforce 频道中的对话的 AI 摘要，可以让整个团队在摘要标签中了解关于客户活动和情报的最新信息。
  • Slack 的所有原生功能（包括列表画板业务工具集成）也可以与 CRM 数据一起使用，从而提高工作效率并加快行动速度。

“Salesforce 频道彻底改变了我们团队的运作方式。能够直接在 Slack 中访问 Salesforce 数据，并将其与丰富的对话相结合，显著提升了工作速度和清晰度。”

MuralCROBill Dwoinen

这些频道也可以在 Salesforce UI 中访问，在 Salesforce 中工作的用户可以在不切换应用的情况下保持与团队 Slack 对话的联系，无论他们习惯在哪里工作，这都有助于确保信息的完全可见性和更快速、更明智的行动。

展示团队在 Salesforce 频道中讨论交易的 GIF。

你正在 Salesforce 中工作？没问题。与团队的交流就像在 Slack 中一样简单。

在 Salesforce 中，除了实时消息，你还可以使用你最喜欢的 Slack 功能来帮助保持工作顺利推进：消息列可以保持讨论的井然有序，表情回复可以表达你自己，甚至可以触发工作流程自动化。 

Salesforce 频道可以推进每个职能团队的工作

想象一下。一笔重要交易因为账单问题而停滞不前。让销售团队和服务团队协调一致已经很困难了，但还有一个问题：财务团队无法在 Salesforce 中工作。

进入 Salesforce 频道。现在，无论每个职能团队是在 Salesforce 还是在 Slack 中工作，他们都可以聚集在一个地方讨论问题，并查看完整的 CRM 记录。并且，有了频道中的 Agentforce，团队在实时解决问题时可以获得即时指导，帮助他们做出决策。将所有人和所有事情都集中在一个地方意味着可以在几分钟内达成交易，而无需花费几天。

Slack 与 Salesforce 并排的 GIF。

运行中的 Salesforce 频道：在 Salesforce 中与团队交流，这些对话会实时反映在 Slack 中。

由于 Salesforce 频道可以建立在 Salesforce 中的任何标准或自定义对象上，因此它们在任何面向客户的计划中都是通用的。以下是一些团队使用 Salesforce 频道的其他方式。

  • 解决服务问题：案例频道将 Service Cloud 中的客服代表与 Slack 中的工程师联系起来，从而避免混乱的客户服务升级，优化客户体验。
  • 管理客户订单：订单频道可帮助使用 Slack 移动应用的现场仓库工作人员与办公室客户支持人员实时协作，加快解决问题的速度。
  • 为营销活动制定策略：营销活动频道将营销人员汇聚在一起，共同规划、启动营销活动并解决问题，将资产、审批和结果集中在一个地方。

IBM Salesforce 咨询业务主管 Mary Rowe 表示：“Salesforce 频道将为我们的团队解锁一种新的合作方式，以便我们为最复杂的客户提供支持。通过在 Salesforce 和 Slack 的共享区域查看所有帐户活动，IBM 员工将有机会在准确了解客户当前状态的基础上加速取得成功。”

在 Slack 中使用 Tableau Next 将数据转化为行动

许多公司身处大量的数据中，却缺乏对数据的见解。他们缺少的并非数据本身，而是将数据转化为团队可以信赖和协作的即时可操作见解的能力。

Tableau Next 是首个基于 Salesforce 的代理分析平台，并与 Data Cloud 集成，它的出现改变了游戏规则。它超越了传统的控制中心，在统一语义层的基础上提供可信赖、可操作的见解，使全体员工能够利用预构建的分析技能更快地从数据到行动。

即将于 6 月 13 日推出的与 Slack 原生集成的 Tableau Next，可将 AI 驱动的实时见解直接引入团队对话、私信和画板。它能释放数据的更多价值，并通过消除信息孤岛和在开展工作的平台更快、更明智地做出决策来改变协作方式。

以下是你可以使用 Tableau Next 和 Slack 执行的操作：

  • 支持更快速的数据驱动决策：在 Slack 频道和私信中轻松共享来自 Tableau Next 的实时见解和 AI 驱动指标。
  • 围绕共享的可信数据源展开协作：将实时交互式指标嵌入画板，以支持跨团队实时协作，并将分析无缝集成到工作流程、列表及活动中。
  • 在 Slack 中探索和了解见解：使用自然语言通过 Agentforce 提出分析性问题，并与团队共享回复，从而帮助从销售到服务的每个部门做出更明智的决策。
  • 发现更多见解：只需单击回到 Tableau Next 即可探索更深入的见解。

使用 Slack 中的 Salesforce Approvals 保持工作顺利推进

每位销售人员都知道，审批延迟可能会导致交易失败。脱节的流程会使工作中断、请求被埋没在收件箱中，必须人工跟进，从而导致工作停滞不前。

因此，我们很高兴能将 Salesforce Approvals 引入 Slack。在即将迎来的版本中，无需翻找电子邮件或在不同应用间来回切换，Salesforce 审批请求将直接出现在团队协作的地方，并提供快速行动所需的完整上下文和实时更新。只需在 Slack 中单击批准或拒绝即可。

使用 Slack 中的 Salesforce Approvals，你可以：

  • 更快地批准请求：在 Slack 中与团队一起工作时，就能收到批准请求的实时通知
  • 立即采取行动：直接在 Slack 中快速批准或拒绝请求，无需切换上下文或登录 Salesforce。
  • 提高可见性和问责制：清晰掌握待处理批准的状态，确保在正确的时间通知正确的利益相关者。

为什么这些创新在代理时代很重要

统一 Slack 和 Salesforce 可以帮助团队更轻松地处理有关客户的一切事务，并为 Agentforce 作为团队成员与大家并肩工作铺平了道路。

“这是协作的新境界：人与代理合作以推进工作。”

Slalom全球 Slack/Salesforce TMT 主管Christine McHone

 

通过结构化的客户数据和非结构化的团队对话数据，我们为 Agentforce 提供了完整的客户故事和业务间的细微差别，使代理能够提供量身定制的协助并推动变革性成果。

团队在移动设备上与 Agentforce 交谈的 GIF。

无论你是在 Slack 还是 Salesforce 中工作，通过在频道中提及一个代理来将 Agentforce 引入对话。

例如，当客户经理面对棘手的客户 CFO 束手无策时，Agentforce 将能够搜索频道中共享的上下文以及 Salesforce 中的数据（例如相关营销活动数据），以找出可行的业务机会和建议讨论的话题，从而赢得他们的青睐。

随着 Agentforce 加入 Salesforce 频道中的团队，无论是在 Slack 还是在 Salesforce，员工代理都可以在最习惯的工作地与人会谈。他们可以通过相关的具体方式执行任务，全面了解团队和客户的需求，从而成倍提高团队的能力。

Slalom 全球 Slack/Salesforce TMT 主管 Christine McHone 表示：“借助 Salesforce 频道中的 Agentforce，数字团队成员将以前所未有的速度成倍提高我们团队解决问题的能力。这是协作的新境界：人与代理合作以推进工作。”

准备好一起体验 Slack 和 Salesforce 的强大功能了吗？

随着 Salesforce 频道在未来几周内向所有 Slack 和 Salesforce 客户推出，各地的企业都能直接体验到它的强大功能。作为 Salesforce 中记录的对话层，Salesforce 频道将团队协作建立在完整、共享的客户视图基础上，是使团队保持一致的唯一方法。你将能够更高效地合作、提高工作效率，并提供卓越的客户体验。

Salesforce 频道将在接下来的几周内启用，所有使用免费或付费 Slack 套餐的标准版 Salesforce 客户都可以使用 Salesforce 频道。请联系你的 Salesforce 代表以获取更多信息并开始使用。

*本文可能包含仍在开发中且尚未发布的服务或功能的引用。客户应根据已完全发布和可用的功能做出购买决定。

