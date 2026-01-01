打破資訊藩籬，讓所有團隊緊密合作。在每次對話中運用即時客戶資料，更快速展開行動。

今天很高興宣布，Salesforce 頻道 (一種將 Salesforce 客戶資料的強大效用與 Slack 團隊對話結合的 Slack 專用頻道) 現在將會直接嵌入 Salesforce 使用者介面中。此外，Tableau Next 和 Salesforce 核准功能也將納入 Slack，進一步加深 Slack 與 Salesforce 深度統整平台之間的連結。

客戶資料遍布各處，團隊成員卻不是無處不在。銷售工作在 Salesforce 中進行，對話發生在 Slack 中，決策資訊卻深藏收件匣裡。需要迅速行動時，卻發現深入分析四散各處、不同工具各自運作，又缺少背景資料。在現今的代理時代，這種脫節會導致人員和數位代理都缺乏所需的重要背景資料，無法提供卓越的客戶體驗。

我們打造了 Salesforce 頻道，目的是將 Salesforce 的強大功能及豐富的客戶資料與 Slack 連結。未來幾週內，客戶陸續可以使用 Salesforce UI 中的 Salesforce 頻道。屆時，無論成員是在 Salesforce 還是在 Slack 中工作，都可以前往 Salesforce 頻道這個統一的平台，這有助於讓團隊保持同調，並方便協作和採取行動，而且所有這一切都建立在即時資料的基礎上。

為了進一步讓每位 Salesforce 客戶發揮客戶資料的價值，我們將推出更多方式，將深入分析融入每個對話中。不久後，在 Slack 中也能使用 Tableau Next 的即時管理分析以及 Salesforce 核准請求功能，團隊可以更快做出以資料為依據的決策，工作也更迅速。在 Salesforce 統整平台的支援下，Slack 的代理工作作業系統能夠消除阻礙，協助每個團隊更聰明地工作，企業也能以更有效率的方式達成目標。

什麼是 Salesforce 頻道？

Salesforce 頻道可將 Salesforce 記錄 (例如帳戶、商機或個案) 與團隊對話連結。這樣一來，在 Slack 和 Salesforce 中都能存取資料與對話。這些頻道專為協助跨部門團隊而設，幫助團隊參考最新客戶資料協作，更快速地做出更明智的決策。

Slack 中的 Salesforce 頻道提供有別於一般頻道的新功能。

頻道中有 專用分頁 ，方便成員立刻查看記錄詳細資料及相關 Salesforce 清單。這樣一來，就能直接在團隊對話中即時存取並更新 CRM 資料。

CRM 快速動作 也內嵌在這些分頁中，能加快業務流程，讓使用者無需切換畫面即可輕鬆處理各項工作。

AI 摘要 會統整相關 Salesforce 頻道中的對話重點，所有團隊成員只要查看摘要分頁，就能隨時掌握最新的客戶活動和情報。

Slack 的所有原生功能 (包括 清單 、 畫板 及 業務工具整合) 都能與 CRM 資料搭配使用，有助於提升生產力並加快行動速度。

「Salesforce 頻道從根本上改變了我們團隊運作的方式。現在我們能直接在 Slack 中存取 Salesforce 資料，還能結合豐富的對話內容，這讓工作速度大有提升，脈絡也清楚多了。」 Mural CRO Bill Dwoinen

由於這些頻道在 Salesforce UI 中也能存取，使用 Salesforce 工作的人員無需切換應用程式，就能直接掌握團隊的 Slack 對話，這不但有助於確保資訊完全透明，還讓人員無論習慣使用哪個服務工作，都能更快地採取行動並做出更明智的決策。

在 Salesforce 中，除了即時通訊功能之外，還可以使用你最喜愛的 Slack 功能，讓工作順暢進行，例如：對話串能用來整理討論內容，表情符號回應可用來表達情緒，甚至觸發自動執行工作流程。

靈活安全的協作 Salesforce 頻道會自動對應中繼資料並繼承 Salesforce 的權限設定，讓你可以自由協作，而不損及安全。這種緊密連結的靈活體驗，讓團隊在兼顧安全的同時，能更有效率地工作、更快速做出決策，並提供卓越的客戶體驗。如需深入瞭解 Salesforce 頻道的安全性，請前往 Slack 說明中心。

Salesforce 頻道讓各部門工作不卡關

想像一下這個情境：一筆重大交易因為帳單問題而停滯不前，光是要讓銷售與客服團隊協調已經夠困難了，但還有另一個問題：財務部門根本沒有使用 Salesforce。

這時 Salesforce 頻道就派上用場了。無論各部門是在 Salesforce 還是在 Slack 中工作，都能齊聚在一起討論問題，並完整掌握 CRM 記錄的所有資訊。再加上 Agentforce 也在頻道中，讓團隊在處理問題的同時，可以即時獲得指引，做出更明智的決策。當所有人與全部內容都集中在同一個地方時，幾分鐘內就能順利推進交易，不必拖上好幾天。

你可以建立任何 Salesforce 標準或自訂物件的 Salesforce 頻道，代表 Salesforce 頻道用途靈活多樣，無論是哪種客戶專案都適用。以下介紹其他運用方式，幫助團隊完成工作。

解決服務問題 ：案例頻道可以為 Service Cloud 支援代表與 Slack 工程師搭起橋樑，消除混亂的呈報流程，簡化客戶體驗。

管理客戶訂單 ：訂單頻道協助現場倉儲人員使用 Slack 行動版應用程式，與辦公室內的客戶支援團隊即時協作，加快問題解決速度。

制定行銷活動策略 ：行銷活動頻道將素材、核准與成果內容集中在同一處，行銷人員也可以齊聚在一起，一同規劃和執行活動，並排解相關問題。

IBM 的 Salesforce 顧問業務負責人 Mary Rowe 表示：「Salesforce 頻道將為我們的團隊開啟全新的協作方式，幫助我們攜手合作，為狀況比較複雜的客戶提供協助。使用這個共用平台，IBM 夥伴們可以掌握 Salesforce 與 Slack 中所有客戶活動，對客戶現狀有更精確的瞭解，更有機會加速達成目標。」

透過 Tableau Next 在 Slack 中將資料轉化為行動

很多公司手上有一堆資料，卻很難從中發掘見解。問題不是資料不夠，而是缺乏善用資料的能力，無法轉換成即時又可靠的深入分析，供團隊作為一起行動的參考。

這時正是 Tableau Next 發揮作用的時候，這是第一個以 Salesforce 為基礎建構並整合 Data Cloud 的代理分析平台。Tableau Next 徹底翻轉現況，不再只是傳統控制面板，而是透過統一的語意層，提供可靠深入分析作為行動依據，並利用預先建構的分析能力，幫助所有人員更迅速將資料轉化為實際行動。

Tableau Next 將於 6 月 13 日推出，並與 Slack 原生整合，將即時 AI 深入分析直接帶入團隊的對話、私訊和畫板中，有助於打破資訊孤島，讓團隊直接在工作平台中，就能加速制定更明智的決策，不但進一步發揮資料效用，也徹底改變協作方式。

一覽結合 Tableau Next 和 Slack 可以做到的事：

加速以資料為基礎的決策： 在 Slack 頻道和私訊中，輕鬆分享來自 Tableau Next 的即時深入分析和 AI 提供的指標。

參考可靠的共用資料來源進行協作 ：將即時互動指標嵌入畫板中，協助跨團隊即時協作，並將分析資料順暢整合到工作流程、清單和活動中。

在 Slack 中探索並理解深入分析資料 ：透過 Agentforce 使用日常用語提出分析問題，將回答分享給團隊。這樣一來，從銷售到客服，所有部門都能做出更明智的決策。

挖掘更多深入分析： 只需按一下即可返回 Tableau Next，探索更深入的見解內容。

在 Slack 中使用 Salesforce 核准功能，讓工作順利進行

每位銷售人員都知道，核准流程延誤可能會導致交易告吹。流程不順暢會讓工作停擺，請求淹沒在收件匣裡，還得手動追蹤，最終導致進度停滯不前。

所以，很高興能將 Salesforce 核准功能帶入 Slack。從此以後，不再需要追蹤電子郵件，或者來回切換應用程式。很快 Salesforce 核准請求就會直接顯示在團隊日常協作的空間，並附上完整背景資料與即時更新，協助人員迅速行動。只需按一下，就能直接在 Slack 中核准或拒絕。

在 Slack 中使用 Salesforce 核准功能即可：

加快核准請求： 在 Slack 中與團隊日常協作的空間即時接收核准請求通知

立刻行動： 直接在 Slack 中快速核准或拒絕請求，無需切換環境或登入 Salesforce。

提高透明度，讓責任歸屬更明確： 清楚掌握待核准項目，並確保相關人員能在適當的時間收到通知。

為什麼這些創新在代理時代具有重要性

整合 Slack 和 Salesforce 有助於團隊更輕鬆地處理所有客戶相關事務，並奠定基礎，讓 Agentforce 能夠化身為團隊成員與人類合作。

「這正是協作的新境界：人類與代理並肩合作，推動工作順利進行。」 Slalom 全球 Slack/Salesforce TMT 負責人 Christine McHone

結合結構化的客戶資料與非結構化的團隊對話資料，Agentforce 可以掌握完整的客戶背景及業務細節，讓代理更能根據需求提供協助，協助締造突破性成果。

例如，當客戶經理面對難搞的客戶財務長遇到瓶頸時，Agentforce 可以發掘頻道中分享的相關背景資訊和 Salesforce 中的資料 (例如有關聯的行銷活動資料)，找出切入點並推薦討論主題，幫助贏得客戶認同。

Agentforce 加入 Salesforce 頻道與團隊協作後，代理就像員工一樣，可以在人員最習慣工作的地方 (Slack 或 Salesforce) 提供協助。代理可以全面掌握團隊與客戶的需求，依照具體情境處理工作，有助於讓團隊產能倍增。

Slalom 全球 Slack/Salesforce TMT 負責人 Christine McHone 表示：「Agentforce 加入 Salesforce 頻道後，在這些數位團隊成員的幫助下，團隊處理案例的效率大幅增加，速度快到前所未有。這正是協作的新境界：人類與代理並肩合作，推動工作順利進行。」

準備好體驗 Slack 與 Salesforce 合作的強大威力了嗎？

未來幾週內，我們將陸續開放所有 Slack 與 Salesforce 客戶使用 Salesforce 頻道，讓各地的企業都能親身體驗這項強大功能。Salesforce 頻道是用於討論 Salesforce 記錄的對話空間，也是讓團隊保持同步的唯一途徑，因為當中提供共用的全面客戶資訊，幫助團隊據此展開協作。這樣一來，團隊合作更有成效，還能提升生產力，提供出色的客戶體驗。

未來幾週內，所有使用標準版 Salesforce 的免費版或付費版 Slack 方案客戶都能使用 Salesforce 頻道。請聯絡 Salesforce 代表，深入瞭解並開始使用。